Trường cao đẳng duy nhất của TPHCM được đề xuất sáp nhập vào trường đại học

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND TPHCM về việc xin ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố, ở lĩnh vực giáo dục đào tạo, duy nhất một trường cao đẳng được sáp nhập vào trường đại học.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào Trường Đại học Sài Gòn.

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TPHCM có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nguồn nhân lực khác có trình độ cao đẳng. Bên cạnh đó, trường cũng liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

UBND TPHCM lên phương án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào Trường Đại học Sài Gòn (Ảnh: N.T).

Tiền thân của trường là Trường Sư phạm Phước Tuy, được thành lập vào năm 1971, sau đổi thành Trường Sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975).

Đến năm 1991, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu và chuyển đổi thành Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm 2000.

Theo giới thiệu của nhà trường, đội ngũ của trường với hơn 82,4% nhân sự có trình độ trên đại học, trong đó trình độ tiến sĩ đạt 12%.

Hàng năm, trường đào tạo khoảng 3.000 sinh viên, một nửa trong số này là sinh viên chính quy. Tính đến thời điểm hiện tại, trường được cấp phép đào tạo 34 ngành trình độ cao đẳng và còn 25 ngành sau khi chuyển đổi mã ngành cấp 4.

Còn Trường Đại học Sài Gòn, tiền thân là Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam, được thành lập tại Chiến khu C, tỉnh Tây Ninh.

Tháng 5 năm 1975, Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được chuyển về Sài Gòn - Gia Định và tiếp quản Trường Sư phạm Sài Gòn.

Năm 1992, Trường Sư phạm Kỹ thuật phổ thông được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM.

Sau đó, Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM tiếp tục sáp nhập thêm Trường Trung học Sư phạm TPHCM, Trường Trung học Sư phạm Mầm non và Trường Quản lý giáo dục.

Đến tháng 4/2007, Trường Đại học Sài Gòn chính thức được thành lập từ Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào Trường Đại học Sài Gòn, phương án của TPHCM giữ nguyên 6 trường cao đẳng khác và 13 trường cao đẳng sắp xếp lại theo hướng sáp nhập các trường trung cấp vào.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Sở GDĐT TPHCM, ngành GD&ĐT dự kiến sắp xếp từ 278 đơn vị (gồm 22 đơn vị thuộc thành phố và 256 đơn vị thuộc Sở) còn 256 đơn vị (giảm 22 đơn vị).

Đảng ủy UBND TPHCM đề xuất giữ nguyên 1.930 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập như hiện nay. Việc thành lập các trường mới sẽ thực hiện theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.