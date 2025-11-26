Tổng thống Trump nói về "nhượng bộ lớn" của Nga theo thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump xác nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất cho Ukraine đã được cắt giảm từ 28 điểm xuống còn 22 điểm.

"Họ đã loại bỏ từng điểm trong số 28 điểm, rồi rút xuống còn 22 điểm. Rất nhiều điểm trong số đó đã được giải quyết, và thực sự rất khả quan", ông Trump nói với các phóng viên hôm 26/11.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông không đồng tình với quan điểm rằng thỏa thuận hòa bình do ông đề xuất có lợi hơn cho Nga và Moscow không cần nhượng bộ.

“Họ (Nga) sẽ nhượng bộ. Một nhượng bộ lớn của họ là ngừng chiến và họ sẽ không giành thêm lãnh thổ nữa", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi về khả năng nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine có thể đưa ra để đạt được giải pháp hòa bình, Tổng thống Trump cho biết Ukraine đang đàm phán chấm dứt xung đột.

"Nhìn vào diễn biến hiện tại, nó chỉ đang đi theo một hướng. Vậy nên, cuối cùng, đó là vùng lãnh thổ mà trong vài tháng tới có thể sẽ rơi vào tầm kiểm soát của Nga. Vậy họ muốn chiến đấu và mất thêm 50.000, 60.000 người, hay muốn làm gì đó ngay bây giờ? Vì vậy, họ đang đàm phán. Họ đang cố gắng đạt được điều đó", ông Trump cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump ca ngợi "bước tiến lớn" mà đội ngũ của ông đã đạt được trong tuần qua trong việc đàm phán thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu, do Mỹ soạn thảo, đã được tinh chỉnh, với sự đóng góp bổ sung từ cả hai bên, và chỉ còn một vài điểm bất đồng”, ông Trump cho biết.

Mỹ ban đầu đề xuất thỏa thuận hòa bình gồm 28 điểm, nhưng sau cuộc đàm phán với Ukraine tại Geneva, thỏa thuận mới được cho là đã có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, các bên vẫn để lại những vấn đề chính trị nhạy cảm nhất cho hai tổng thống quyết định, trong đó có vấn đề lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và sáp nhập một số khu vực.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/11 xác nhận Mỹ đã đạt được "tiến triển lớn" hướng tới việc đạt được một "thỏa thuận hòa bình" giữa Ukraine và Nga. Theo bà Leavitt, mặc dù "vẫn còn một số chi tiết nhạy cảm, nhưng không có nghĩa là không thể vượt qua”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga coi dự thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà Moscow nhận được từ phía Mỹ có giá trị thực chất. "Chúng tôi tin rằng đây có thể là cơ sở rất tốt cho các cuộc đàm phán", ông nói thêm.

Tổng thống Trump ngày 25/11 thông báo ông đã chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Moscow, đồng thời, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine.

Điện Kremlin ngày 26/11 xác nhận Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và một loạt quan chức chủ chốt khác của Mỹ sẽ đến Moscow vào tuần tới để đàm phán về một kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraine.

"Về phần ông Witkoff, tôi có thể nói rằng một thỏa thuận sơ bộ đã đạt được về việc ông ấy sẽ đến Moscow vào tuần tới", ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông báo.

Ông Ushakov cho biết ngoài ông Witkoff, "một số đại diện khác của chính quyền Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine" cũng sẽ đến Moscow.

Theo ông Ushakov, việc rò rỉ nội dung cuộc điện đàm giữa các quan chức cấp cao của Điện Kremlin và Mỹ là nỗ lực nhằm cản trở các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, trong cuộc điện đàm vào ngày 14/10 với ông Ushakov, ông Witkoff cho biết hai bên nên cùng nhau xây dựng kế hoạch ngừng bắn cho Ukraine và Tổng thống Putin nên nêu vấn đề này với Tổng thống Trump.