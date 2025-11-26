Cháy công ty sản xuất giấy ở Phú Thọ, thiệt hại ước tính trên 8 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 26/11, cảnh sát đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH Tissue Linh An (sản xuất giấy) tại lô 6, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Khu vực xảy ra cháy là nhà kho 1 tầng của công ty này, có diện tích khoảng 2.500m2

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Phú Thọ) điều động một xe chỉ huy, 18 xe chữa cháy, hai xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang, xe xitec cùng 130 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy gây thiệt hại ước tính trên 8 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Do nhà kho để nhiều đồ vật dễ cháy dẫn đến lửa lớn, khói bốc lên nghi ngút gây sập mái tôn và tác động nhiệt đến một số thiết bị bên ngoài nhà xưởng của một doanh nghiệp khác.

Lực lượng chức năng phải huy động thêm 2 máy múc, 6 xe nâng của doanh nghiệp bên ngoài và 2 xe chữa cháy của Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Khai Quang tham gia chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu trên 8 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.