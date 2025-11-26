Người Việt dùng công nghệ thuần phục "hoa quý tộc", thu 1 tỷ đồng/1000m2

Giá trị xuất khẩu hoa và cây cảnh của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ trung bình 8,57% mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 64,65 triệu USD năm 2016 lên mức cao kỷ lục 105,91 triệu USD vào năm 2022.

Đây là thông tin được TS Nguyễn Văn Tỉnh, Viện Nghiên cứu Rau quả, chia sẻ tại Hội nghị quốc tế về hợp tác đổi mới trong nhân giống và phát triển ngành hoa, cây cảnh.

Khoa học công nghệ tạo đòn bẩy cho ngành hoa cây cảnh Việt Nam (Ảnh: Minh Nhật).

Hội nghị do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tổ chức tại Hà Nội.

Theo TS Tỉnh, khoa học công nghệ đã có đóng góp to lớn trong sự phát triển của ngành hoa và cây cảnh của Việt Nam. Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo ra nhiều giống hoa mới như hồng, lay ơn, lan hồ điệp, đai châu, sen.

Nhiều dòng giống khác như lay ơn, lan đai châu, hoa địa lan, sen… cũng cho thấy tiềm năng phát triển.

Hiện đã có 1.400 giống hoa và cây cảnh được công bố lưu hành.

Lan hồ điệp được mệnh danh là " quý tộc" (Ảnh: P.V.).

TS Tỉnh lấy dẫn chứng về ngành nuôi trồng hoa lan hồ điệp để chỉ ra vai trò của khoa học công nghệ. Đây vốn là loại hoa “quý tộc”, đòi hỏi điều kiện chăm sóc và nuôi trồng khắt khe.

Sau hơn 20 năm kể từ khi lan hồ điệp xuất hiện tại thị trường Việt Nam, có thể nói đây là dòng hoa hội tụ nhiều ưu điểm: độ bền cao, màu sắc phong phú, hình thái sang trọng và có giá trị sử dụng quanh năm.

“Nhiều mô hình đã áp dụng các biện pháp chăm sóc cây lan hồ điệp từ khi ra ngôi đến khi cây trưởng thành theo quy mô công nghiệp; điều khiển tự động các chế độ nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; xử lý phân hóa mầm hoa tại chỗ; điều khiển sinh trưởng và thời điểm nở hoa theo nhu cầu”, TS Tỉnh chia sẻ.

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Ảnh: Minh Nhật).

Thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, lan hồ điệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, trung bình đạt từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng trên mỗi 1.000m² mỗi năm.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh ngành hoa, cây cảnh là lĩnh vực có giá trị kinh tế cao, đóng góp mạnh mẽ vào thương mại nông sản và kinh tế nông thôn của nhiều quốc gia châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

“Hội nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm như trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, giới thiệu công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới.

Viện Khoa học Nông nghiệp Sơn Đông và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác khoa học công nghệ nông nghiệp (Ảnh: Minh Nhật).

Bên cạnh đó, hội nghị thúc đẩy đàm phán và thiết lập các chương trình hợp tác, chia sẻ tài nguyên và dữ liệu, cũng như phối hợp nghiên cứu trong các lĩnh vực quan trọng từ chọn tạo và nhân giống, nông nghiệp thông minh, công nghệ số, quản lý dịch hại tổng hợp đến cải thiện đất, sử dụng nước hiệu quả và đào tạo nguồn nhân lực”, GS Sơn nhấn mạnh.

Hội nghị quy tụ chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực hoa từ 8 quốc gia gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia.