Cận Tết, biệt thự cổ ở Hà Nội thu 500.000 đồng/giờ chụp ảnh vẫn kín lịch

Chi nửa triệu mỗi giờ để mua sự riêng tư

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, căn biệt thự hơn 100 năm tuổi nằm trong con ngõ nhỏ phố Hàng Gai (Hà Nội) liên tục đón khách đến chụp ảnh.

Từ sáng đến chiều, nhiều nhóm diện áo dài thay nhau ghi hình trong không gian cổ kính được giữ gần như nguyên trạng.

Nhiều nhóm khách sẵn sàng chi tiền thuê ê-kíp chuyên nghiệp, đầu tư hệ thống hắt sáng và chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện bộ ảnh Tết chỉn chu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những ngày cao điểm, khách ra vào liên tục nhưng quán vẫn duy trì hình thức thuê theo giờ để đảm bảo riêng tư. Không ít nhóm sẵn sàng chờ đợi để đến lượt chụp, đặc biệt vào các khung giờ có ánh sáng đẹp.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngày thường, không gian chủ yếu phục vụ khách thưởng thức cà phê và gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, khi nhu cầu chụp ảnh áo dài tăng cao, quán áp dụng hình thức đặt lịch nếu khách muốn sử dụng trọn không gian để chụp ảnh chuyên nghiệp, với mức phí 500.000 đồng/giờ.

Nhiều khung giờ đẹp nhanh chóng kín lịch từ sớm. Thậm chí, dù đã đặt trước, một số nhóm vẫn phải chờ thêm do thời gian thay trang phục và chuẩn bị của nhóm trước kéo dài hơn dự kiến.

Chị Nguyễn Thái Nga (SN 1984, ở giữa) cùng nhóm bạn thân chi khoảng 20 triệu đồng thuê ê-kíp chuyên nghiệp thực hiện bộ ảnh Tết để lưu giữ kỷ niệm (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chị Nguyễn Thái Nga (SN 1984) quyết định thuê ê-kíp chuyên nghiệp thực hiện bộ ảnh Tết tại đây với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng. Theo chị, đây là khoản chi không nhỏ nhưng xứng đáng trong dịp đặc biệt cuối năm.

“Chúng tôi là nhóm bạn chơi thân nhiều năm, ai cũng bận rộn nên rất hiếm khi có dịp tụ họp đầy đủ. Vì vậy, cả nhóm thống nhất làm một bộ ảnh thật chỉn chu để lưu giữ kỷ niệm”, chị Nga chia sẻ.

Chị Nga cho biết việc có stylist (nhà tạo mẫu), chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh riêng giúp tiết kiệm thời gian giữa bối cảnh nhiều địa điểm đông đúc, phải xếp hàng chờ đợi.

“Khi đã xác định đầu tư, chúng tôi muốn mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục đến bối cảnh. Quan trọng không phải chi bao nhiêu tiền, mà là có được bộ ảnh để sau này nhìn lại vẫn nhớ về những ngày giáp Tết cùng nhau”, chị nói.

TikToker Hoa Xù cũng lựa chọn không gian nhà cổ làm bối cảnh, sẵn sàng chi 500.000 đồng mỗi giờ để chụp ảnh vì yêu thích nét hoài cổ và ánh sáng tự nhiên tại đây (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh các nhóm khách thuê trọn không gian, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng lựa chọn địa điểm này làm bối cảnh ghi hình. Hoa Xù, một TikToker sở hữu lượng người theo dõi lớn, cho biết cô yêu thích nét hoài cổ của căn nhà hơn trăm năm tuổi, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên cùng các chi tiết kiến trúc cũ được giữ gần như nguyên vẹn.

Theo Hoa Xù, dù trang phục cô lựa chọn có phần phá cách, mang hơi hướng hiện đại, nhưng khi đặt trong không gian xưa cũ lại tạo nên sự tương phản thú vị. “Tôi thích cảm giác vừa có chút cổ điển, vừa có sự mới mẻ”, cô nói.

Nữ TikToker cho biết cô thuê không gian trong 2 giờ để chụp ảnh và quay video, với tổng chi phí khoảng 1 triệu đồng, chưa bao gồm đồ uống.

Không chỉ đến chụp ảnh, nhiều khách chấp nhận xếp hàng chờ gọi đồ uống để có thể trải nghiệm không gian nhà cổ trong những ngày cao điểm cận Tết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về sức hút của không gian dịp cận Tết, đại diện quán cho biết căn nhà được xây dựng từ đầu những năm 1900 và đến nay vẫn giữ được phần lớn kiến trúc cốt lõi.

“Thông thường, khách chụp vài tấm bằng điện thoại để lưu niệm sẽ không tính phí. Tuy nhiên, nếu mang theo ê-kíp, thay nhiều trang phục và cần sử dụng trọn không gian trong một khoảng thời gian nhất định thì phải đặt lịch trước và trả phí theo giờ”, đại diện quán cho hay.

Theo đại diện quán, mùa cao điểm bắt đầu từ khoảng 1 tháng trước Tết và kéo dài đến những ngày cận kề giao thừa. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nhưng nhiều khung giờ đẹp đã kín lịch.

Tầng thượng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm hút khách nước ngoài

Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian cổ kính bên trong, quán còn sở hữu tầng thượng hướng ra hồ Hoàn Kiếm, một lợi thế hiếm có giữa khu phố cổ đông đúc.

Nhờ vị trí này, từ trên cao, thực khách có thể thu vào tầm mắt mái ngói cũ xen giữa những tán cây xanh, phía xa là mặt hồ và nhịp sống tấp nập của trung tâm Hà Nội.

Tầng thượng của quán có tầm nhìn bao trọn hồ Gươm, thu hút nhiều thực khách trong và ngoài nước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đại diện quán cho biết, trước dịch Covid-19, phần lớn khách là người nước ngoài biết đến địa điểm này qua sách báo và truyền hình. Sau giai đoạn dịch bệnh, lượng khách Việt tăng lên đáng kể, song khách quốc tế vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số khách ghé thăm.

Trong số đó có Nicola, du khách đến từ Anh, đi cùng bạn trai là Luca. Hai người ghé quán khi quyết định cùng nhau khám phá khu phố cổ. Họ cho biết bị thu hút bởi vẻ trầm mặc của căn nhà hơn trăm năm tuổi và đặc biệt ấn tượng với tầm nhìn thoáng đãng từ tầng thượng.

Về đồ uống, Nicola gọi trà trái cây, trong khi Luca chọn cà phê trứng để thử hương vị đặc trưng của Hà Nội. Nicola nhận xét trà có vị thanh, không quá ngọt, dễ uống. Luca cho biết lớp kem trứng mềm và béo, tuy ban đầu thấy hương vị khá lạ nhưng khi khuấy đều với cà phê phía dưới thì tổng thể trở nên hài hòa hơn.

Luca, du khách đến từ Đức, cùng bạn gái ghé quán tham quan, thưởng thức đồ uống và ngắm nhìn hồ Gươm từ căn nhà cổ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo ghi nhận, cà phê trứng là món được nhiều thực khách lựa chọn nhất tại quán, với mức giá đồ uống dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng.

Một số khách lần đầu trải nghiệm cho biết lớp kem trứng phía trên có hương vị khá lạ nếu uống riêng. Tuy nhiên, khi được nhân viên hướng dẫn khuấy đều để hòa quyện cùng phần cà phê bên dưới, tổng thể trở nên hài hòa và dễ thưởng thức hơn.

Nhiều du khách quốc tế ghé quán chụp ảnh, tìm hiểu kiến trúc và lịch sử căn nhà cổ khi đến Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh khách lẻ đến tham quan và thưởng thức đồ uống, quán cũng từng đón các cặp đôi chụp ảnh cưới, nghệ sĩ và cả đoàn khách ngoại giao nước ngoài ghé thăm, trải nghiệm không gian nhà cổ giữa lòng phố thị.

Theo đại diện quán, nhiều du khách quốc tế khi đến Hà Nội thường tìm tới địa điểm này để chụp ảnh và cảm nhận rõ hơn nét kiến trúc xưa của khu phố cũ. Không ít người tỏ ra thích thú khi quan sát các chi tiết như cầu thang gỗ, khung cửa, mái ngói cũ và chủ động tìm hiểu thêm về lịch sử căn nhà trước khi rời đi.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam