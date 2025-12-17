Khách sạn kỳ lạ chỉ tồn tại vài tháng, khách ngủ giữa băng giá -5 độ C

Tọa lạc tại thị trấn Jukkasjarvi (Thụy Điển), khách sạn Icehotel có 12 phòng cao cấp nghệ thuật, do 33 nghệ nhân đến từ khắp nơi trên thế giới thiết kế, cùng khoảng 15-20 phòng băng.

Khách sạn được làm hoàn toàn từ băng (Ảnh: Daily Mail).

Toàn bộ lượng băng dùng để xây dựng khách sạn được thu gom từ sông Torne vào tháng 3, còn công trình rộng khoảng 2.800m² này được hoàn thiện trong tháng 11.

Để biến tuyết và băng thành một công trình độc đáo, 89 thợ xây, nhà thiết kế và nghệ nhân đã làm việc không ngừng nghỉ. Khi bước vào khách sạn, du khách sẽ choáng ngợp trước sảnh chính dài 30m mang tên Cathedral Grove, được thiết kế như một khu rừng với những tán cây băng lấp lánh.

Chiếc piano bằng băng (Ảnh: Daily Mail).

Điểm nhấn đặc biệt của Icehotel mùa này là cây đàn piano cỡ lớn được làm hoàn toàn bằng băng - niềm tự hào của Giám đốc sáng tạo Luca Roncoroni. Những hình ảnh công bố cho thấy cây đàn piano băng đặt cạnh một băng ghế bằng băng, phủ tấm chăn mỏng.

Ngoài ra, khách sạn còn có sảnh mang tên Ceremony Hall - nơi các cặp đôi có thể tổ chức lễ cưới giữa khung cảnh tuyết và băng tuyệt đẹp.

Bên trong khách sạn băng giá ở Thụy Điển (Video: Daily Mail).

Được ví như một “triển lãm nghệ thuật sống”, mỗi phòng cao cấp nghệ thuật tại Icehotel mang một chủ đề riêng và được chế tác tỉ mỉ bởi các nghệ sĩ lành nghề.

Nhiệt độ trong các phòng băng duy trì khoảng -5 độ C. Khi nghỉ qua đêm tại đây, du khách sẽ được quấn mình trong da tuần lộc và túi ngủ chuyên dụng, ngủ giữa không gian băng tuyết lấp lánh.

Căn phòng lấy cảm hứng từ những kệ sách (Ảnh: Daily Mail).

Phòng Arctic Archive gây ấn tượng với những cuốn sách băng được chạm khắc trên giá sách ở mọi bức tường, thậm chí cả dưới chiếc giường băng. Phòng Dragon of Icehotel nổi bật với những con rồng bằng tuyết và băng được tạo hình tinh xảo, trần vòm cao vút phía trên giường ngủ.

Trong khi đó, căn phòng mang tên There’s No One Here lại khiến người xem tò mò với những bàn chân tuyết thò ra dưới giường và những gương mặt được chạm khắc nhô lên từ bức tường.

Những bàn chân và gương mặt bằng tuyết gây ấn tượng với du khách (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ về dự án, ông Luca Roncoroni cho biết: “Tôi rất tự hào về những người đã góp phần tạo nên khách sạn này. Có nghệ nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm, cũng có người lần đầu tiên làm việc với tuyết và băng. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần tích cực, chúng tôi đã kịp hoàn thiện mọi thứ đúng thời hạn”.

Ông đặc biệt nhấn mạnh về cây đàn piano băng: “Quá trình lắp ráp vừa hồi hộp vừa kỳ diệu, đến phút cuối chúng tôi vẫn không chắc nó có thể đứng vững hay không. Giờ đây, chúng tôi mong chờ được nghe âm nhạc vang lên trong những hành lang của Icehotel”.

Du khách có thể lưu trú, nghỉ qua đêm tại khách sạn đặc biệt này (Ảnh: Daily Mail).

Nhà hàng Icehotel phục vụ thực đơn gồm bốn món, được bày trên những khối băng trong suốt lấy từ sông Torne.

Ngoài trời, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đi xe trượt tuyết ngắm cực quang, trượt xe chó kéo, điêu khắc băng hay trải nghiệm nghi thức xông hơi truyền thống - những điểm nhấn không thể thiếu cho một mùa đông đậm chất Bắc Âu.