Phiên chợ được mệnh danh đẹp nhất miền Tây, ai ghé đến cũng phải cúi đầu

Chợ Vị Thanh hay còn được biết đến với tên gọi chợ "chồm hổm" Vị Thanh được xây dựng trên diện tích 2,1ha đi vào hoạt động từ năm 2007, với mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Chợ có 2 phân khu với tổng cộng 650 lô sạp cố định. Khu nhà lồng A kinh doanh bách hóa rộng 3.500m2 và khu nhà lồng B chuyên bán thực phẩm nông sản rộng 6.500m2.

Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, khi những đô thị lớn bắt đầu rực rỡ ánh đèn hoa, chợ "chồm hổm" Vị Thanh (Cần Thơ) lại chọn cho mình một cách riêng để đón mùa xuân bằng vẻ đẹp mộc mạc và chân phương. Không sạp hàng kiên cố, cũng chẳng có những bảng hiệu bắt mắt, khu chợ này từ lâu đã trở thành một biểu tượng sinh hoạt văn hóa đặc sắc, níu chân du khách bởi sự dung dị của mảnh đất miền Tây sông nước.

Cái tên "chợ chồm hổm" bắt nguồn từ chính nét sinh hoạt độc đáo của người dân nơi đây. Người bán không có sạp hay ki ốt, chỉ ngồi xổm (ngồi chồm hổm) hoặc kê ghế thấp, bày hàng gọn gàng trong phạm vi một ô khoảng 2-4m2, được cho thuê với giá khoảng 20.000 đồng/buổi. Người đi chợ vì thế cũng phải cúi đầu, cúi mình hoặc ngồi "chồm hổm" để lựa chọn từng bó rau, con cá, tạo nên một khung cảnh giao thương đặc trưng không thể lẫn lộn.

Điều thú vị là dù mang tính tự phát và dân dã, khu chợ lại được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Nhìn từ trên cao, những hàng dài người bán ngồi thẳng lối đã khiến nhiều người không ngần ngại ví von đây là khu chợ "chồm hổm" đẹp nhất Việt Nam.

Hồn cốt của chợ Vị Thanh nằm ở sự tươi mới của sản vật địa phương, rau củ quả nhà trồng, vốn là kết quả từ sự lao động miệt mài của những người nông dân chính hiệu.

Chợ họp từ 2h sáng, các tiểu thương chỉ mang theo một lượng nông sản vừa đủ bán trong buổi sáng để đảm bảo độ tươi ngon nhất. Tại đây, khách có thể tìm thấy đủ loại sản vật đồng quê từ các loại rau vườn như bông súng, hẹ nước đến những con cá lóc, cá trê hay những món bánh dân dã đậm vị quê nhà. Chính tính chất cây nhà lá vườn này đã giúp giá cả nơi đây luôn giữ được mức dễ chịu cho thực khách.

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ Vị Thanh còn là nơi hội tụ của lòng hào sảng và sự chân chất của người miền Tây. Trên gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi như một món quà đối đãi thực khách.

Chị Ngô Thị Xuyến, một người dân địa phương, cho biết, việc mang những trái đu đủ, nải chuối hay mớ rau má tự trồng ra chợ bán không chỉ là sinh kế mà còn là một niềm vui bình dị. Giữa thời đại của siêu thị và các cửa hàng tiện lợi hiện đại, những khu chợ truyền thống như thế này vẫn giữ một vị trí không thể thay thế. Đó là nơi con người tìm thấy hơi ấm của tình làng nghĩa xóm, nơi trải nghiệm hương vị riêng của một vùng đất mỗi khi Tết đến, Xuân về.