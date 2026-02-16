Mỹ công bố danh sách 300 người nổi tiếng xuất hiện trong hồ sơ Epstein

Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell trong một bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Fox News, trích dẫn bức thư của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi gửi các thành viên Quốc hội, cho biết Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã công bố danh sách hơn 300 nhân vật nổi tiếng được nhắc đến trong hồ sơ của tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein.

Theo Fox News, bức thư liệt kê tất cả các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức hoặc các nhân vật chính trị quan trọng có tên được nhắc đến ít nhất một lần trong các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố về vụ Epstein. Hồ sơ này còn có tên các nghệ sĩ nổi tiếng.

Bức thư cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố toàn bộ “hồ sơ, tài liệu, thông tin liên lạc và tài liệu điều tra” mà họ có được, thuộc 9 nhóm khác nhau, bao gồm dữ liệu về buôn người, che giấu tài liệu...

"Không có hồ sơ nào bị giữ lại hoặc biên tập lại vì lý do gây xấu hổ, tổn hại danh tiếng hoặc nhạy cảm chính trị, kể cả đối với bất kỳ quan chức chính phủ, nhân vật công chúng hoặc quan chức nước ngoài nào”, Fox News dẫn nội dung bức thư của bà Bondi nêu rõ.

Tỷ phú Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án và có quan hệ với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, chính trị gia, người nổi tiếng và học giả, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử.

Epstein bị bắt đầu hồi tháng 7/2019 sau khi trở về Mỹ từ Pháp bằng chuyên cơ riêng vì bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố tội điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm.

Theo các cáo buộc, Epstein đã dụ dỗ những thiếu nữ vị thành niên để lạm dụng tình dục rồi trả tiền cho các nạn nhân. Ngày 10/8/2019, Epstein đã tự tử trong buồng giam tại một nhà tù ở Manhattan, New York.

Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bị xem xét vì các chuyến thăm tới Little Saint James, khu bất động sản riêng ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, nơi các công tố viên cáo buộc Epstein buôn bán các bé gái vị thành niên nhằm mục đích tình dục.

Hôm 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu từ cuộc điều tra về các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em gái của Epstein và mối liên hệ của tỷ phú này với các nhân vật giàu có và quyền lực ở Mỹ.

Việc công bố này nhằm tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, và theo Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, bao gồm hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh, tất cả đều bị “biên tập bôi đen trên diện rộng”.

Trước đó, những nạn nhân, các nhà lập pháp và các nhóm giám sát cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đã giữ lại các hồ sơ mà cơ quan này có nghĩa vụ pháp lý phải công bố sau khi hàng triệu tài liệu từ cuộc điều tra về nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein được tiết lộ.

Vụ việc không chỉ là một bê bối cá nhân mà còn phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống pháp lý Mỹ, nơi sự giàu có và quyền lực dường như “che chắn” cho một số cá nhân.