"Tết không cần gì lớn lao, chỉ cần con khỏe lên một chút"

29 Tết, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) trở nên vắng lặng khi nhiều bệnh nhân đã xuất viện về sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng, vẫn còn những bệnh nhân nặng ở lại phòng điều trị, đón năm mới xa nhà, chưa thể quây quần bên người thân trong những ngày đầu xuân.

Tại Khoa Nhi Tổng hợp, cành đào nhỏ được các y, bác sĩ chuẩn bị; bên cửa sổ, cửa kính ra vào của khoa được dán hoa mai, hoa đào rực rỡ. Không khí Tết đến thật khẽ, đủ để các bệnh nhi biết rằng ngoài kia mùa xuân đang về.

Trong khi nhiều bệnh nhân khác được về đón Tết, các em là những bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, u não và nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác phải nằm lại để điều trị. Với các em, Tết không phải là pháo hoa, bánh chưng hay những chuyến đi chơi, mà là thêm một lần điều trị, thêm một hy vọng nhỏ nhoi rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Lịch truyền máu hoặc hóa trị trùng đúng ngày Tết, những đứa trẻ được bố mẹ gói gém vài quần bộ quần áo mới, ít bánh kẹo, cố gắng tạo cho con cảm giác "đang ăn Tết", dù xung quanh vẫn là bốn bức tường trắng của phòng bệnh.

Em H' Hoàng Hoài An (12 tuổi, trú tại xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh 3 năm trước. Đều đặn tháng nào cô bé cũng phải vào bệnh viện truyền máu, nếu chậm trễ "vào" máu cơ thể em sẽ bị suy kiệt.

Với nhiều người, mong ước đầu năm có thể là thành công, may mắn hay những kế hoạch lớn, nhưng với em H' Hoàng Hoài An ước mơ lại giản dị đến nhói lòng: "Cháu ước năm mới mình được lành bệnh, truyền máu không đau, được về nhà và đi học với bạn bè".

Bên cạnh giường bệnh, ánh mắt của anh Hoàng Duy Thành (37 tuổi, bố em H' Hoàng Hoài An) luôn dõi theo từng biểu hiện nhỏ của con. Anh kể đây không phải năm đầu tiên anh cùng con gái đón Tết trong bệnh viện, điều anh ao ước mỗi năm là "con khỏe lên một chút", anh không cần gì lớn lao, chỉ cần con khỏe mạnh.

Bệnh nhi Cao Thanh Tiền (13 tuổi, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, điều em cảm thấy vui trong những ngày điều trị là khi bác sĩ thông báo “kết quả ổn” được về nhà, hay khi được tháo kim truyền để có thể xuống sân bệnh viện chơi một lát. Những niềm vui nhỏ bé ấy trở thành động lực để em kiên cường đi qua từng đợt điều trị dài.

Đang điều trị căn bệnh viêm não tủy, cô bé H Lê Na Byă (13 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) ước rằng sang năm sẽ đủ khỏe để quay lại lớp học, được ngồi cạnh bạn bè như trước.

"Con đi viện nhiều quá nên phải nghỉ học hơn 1 năm rồi, con nhớ bạn bè ở trường lắm. Con mong mình khỏi bệnh, không phải vào viện truyền thuốc dài ngày như thế này nữa", em H Lê Na Byă chia sẻ.

Mang trong mình căn bệnh viêm da cơ địa bẩm sinh, cậu bé Mông Ngọc Vũ (8 tuổi, trú tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk) sống chung với cơ thể bị lở loét, bong tróc, đau đớn mỗi ngày. Mới đây, Vũ chạy xe đạp bị té dẫn đến bị uốn ván phải nhập viện khẩn cấp, Tết năm nay vì thế cậu bé cũng không thể về nhà.

Chị Nông Thị Sao (41 tuổi, mẹ của em Vũ) tâm sự, con trai kém may mắn nên vợ chồng chị chỉ biết cố gắng chạy chữa cho con với hy vọng bệnh tình con sẽ thuyên giảm.

"Những ngày cận Tết, chúng tôi nhận được sự quan tâm của đội ngũ y, bác sĩ, những nhà hảo tâm đã có những chương trình tặng quà Tết cho các bệnh nhi. Những món quà nhỏ, những lời chúc đầu năm khiến con trai tôi rất vui", chị Sao nói.

Bàn tay bong tróc, hoại tử phần móng khiến cậu bé Mông Ngọc Vũ nhăn nhó vì đau đớn, liên tục những biến cố về sức khoẻ khiến cơ thể em càng thêm gầy gò, suy kiệt. "Con chỉ mong năm nay ít phải vào viện hơn để được về quê chơi với ông bà", Vũ thì thầm với mẹ.

Theo bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, để bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, bệnh viện đã triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo đầy đủ các ca trực và tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên luôn dự trữ đảm bảo đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Qua đó, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, đúng quy định chuyên môn.

"Bệnh viện sẽ thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, nhất là đối với bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách", bác sĩ Nhựt thông tin.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tọa lạc tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Google Maps).