Khách quốc tế kín sân bay Phú Quốc, du lịch bùng nổ

Ngày 14/2, theo dữ liệu từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, tổng lượng hành khách qua cảng trong tháng 1/2026 đã đạt gần 790.000 lượt, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dòng khách quốc tế đến đảo bằng đường hàng không ghi nhận mức tăng trưởng 27%, đạt hơn 214.000 lượt. Sự gia tăng này cho thấy sức hút của Phú Quốc đối với thị trường toàn cầu, đặc biệt là nhóm khách lưu trú dài ngày, đang ở mức cao kỷ lục.

Sân bay Phú Quốc đông nghẹt khách (Ảnh: Hoàng Duật).

Nhận định về giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời - đơn vị vận hành sân bay Phú Quốc hiện tại - cho biết, sản lượng chuyến bay dự kiến sẽ tăng khoảng 50% so với Tết 2025.

Trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ 75 chuyến, riêng các ngày cao điểm có thể tăng từ 80 đến 84 chuyến/ngày. Tổng lượng khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, tăng mạnh ở cả phân khúc quốc nội và quốc tế.

Ông Quân cho biết thêm, đơn vị đã rà soát tổng thể quy trình khai thác, bổ sung nhân sự và thiết bị tại các điểm nóng như quầy check-in, khu vực soi chiếu và băng chuyền hành lý để tránh ùn tắc cục bộ.

Cảng cũng đưa vào hàng loạt hạng mục nâng cấp chất lượng dịch vụ như: Hệ thống wifi công suất lớn, hệ thống kích sóng, bổ sung màn hình thông tin và quầy thủ tục. Hình thức thu giá tự động không dừng cũng đã được áp dụng và sẽ triển khai hoàn toàn nhằm tối ưu hóa luồng giao thông ra vào sân bay.

Bên cạnh sức nóng từ sân bay với dự báo 80-84 chuyến/ngày, đường biển cũng ghi nhận sự nhộn nhịp chưa từng có.

Ông Vũ Văn Khương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 26 Tết (13/2), đơn vị đã tăng cường thêm 6 chuyến mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu ra đảo của du khách. Việc tăng tần suất vận tải đường biển giúp giảm áp lực cho hàng không và mang đến nhiều lựa chọn di chuyển cho khách nội địa.

Các điểm du lịch ngoại ô Phú Quốc cũng đang kín khách du lịch quốc tế (Ảnh: Hoàng Duật).

Tình trạng "cháy" phòng nghỉ thuộc nhiều phân khúc cũng đang diễn ra trên toàn đảo Ngọc.

Theo bà Lâm Kim Phương, Giám đốc Vietravel chi nhánh Phú Quốc, khách quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Mỹ... đã nhộn nhịp đổ về từ Tết Dương lịch. Các khu lưu trú 4-5 sao gần như được khách quốc tế đặt kín, kéo theo các tour biển đảo cũng đang rơi vào tình trạng kín lịch.

Tại trung tâm Dương Đông, ông Đỗ Công Quang, Quản lý khách sạn Loxur chia sẻ, dù sở hữu 76 phòng đạt chuẩn nhưng khách sạn luôn trong tình trạng kín chỗ.

Sức nóng này cũng lan tỏa mạnh mẽ xuống khu vực Nam Đảo Phú Quốc, các khách sạn, điểm lưu trú tại Bãi Kem và Thị trấn Hoàng Hôn dự kiến đạt tỷ lệ lấp đầy 100% trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Để hành trình du xuân được thông suốt, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khuyến cáo hành khách nên có mặt tại sân bay sớm hơn quy định, chủ động chuẩn bị giấy tờ tùy thân và thường xuyên cập nhật thông báo từ các hãng hàng không.

Đặc biệt, các chủ phương tiện được khuyến nghị đăng ký tài khoản thu phí không dừng để việc di chuyển qua cổng cảng được thuận tiện, tránh áp lực giao thông trong những ngày cao điểm.