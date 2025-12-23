Ả rập Xê út vốn nổi tiếng với thời tiết sa mạc khô, nóng đã xuất hiện tuyết rơi (Ảnh: Gulf News).

Tuyết đã phủ trắng nhiều khu vực trên khắp Ả Rập xê út lần đầu tiên sau 30 năm, trên những dãy núi gần sa mạc khi thời tiết khắc nghiệt xuất hiện.

Một khối không khí lạnh mang theo mưa và gió mạnh đã biến các khu vực cao phía bắc đất nước ngập trong tuyết trắng. Gần Tabuk, tại những nơi như Jabal Al Lawz và vùng cao Trojena, nhiệt độ giảm xuống khoảng -4°C, khiến tuyết đọng lại ở độ cao gần 2.600m.

Các kênh truyền hình địa phương gọi đây là một sự kiện lịch sử. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các ngọn núi trắng xóa trong tuyết.

Tuyết bất ngờ rơi trắng sa mạc ở Ả rập Xê út (Video: X).

Khi tuyết rơi tại những khu vực như Tabuk và Hail, người dân đã ra ngoài trượt tuyết và tận hưởng khung cảnh băng giá.

Sự kiện hiếm gặp này đã khơi dậy sự phấn khích và ngỡ ngàng trong cộng đồng, với hàng loạt video và ảnh ghi lại cảnh vương quốc được phủ trắng trong tuyết được chia sẻ rộng rãi.

Một đoạn video chia sẻ trên X ghi lại cảnh những con lạc đà đứng giữa khu vực sa mạc phủ tuyết, phía trên là những đám mây đen, đã lan truyền rộng rãi.

Một video khác cho thấy người lớn vui vẻ trượt tuyết, ăn mừng và ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy tại vương quốc này. Đợt không khí lạnh cũng đi kèm mưa trên diện rộng ở nhiều khu vực khác nhau.