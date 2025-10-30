“Nồi lẩu người thật” hút khách giữa mùa đông ở Trung Quốc

Theo South China Morning Post, bể tắm nóng hình tròn rộng khoảng 5m, được phân chia thành hai vùng rõ rệt với một bên màu đỏ rực, một bên màu trắng thanh.

Bên “đỏ” mang tới hình ảnh của một nước lẩu cay với các loại ớt, trong khi bên “trắng” mang màu sắc thanh mát với sữa, táo đỏ và kỷ tử.

Theo lời một nhân viên, sắc đỏ thực chất được tạo bởi cánh hoa hồng được thay mới mỗi ngày và ớt được chọn là loại “nhẹ” với mục tiêu hỗ trợ trao đổi chất, tuần hoàn máu, sữa giúp dưỡng ẩm, làm mịn da.

"Nồi lẩu khổng lồ" với hai ngăn riêng biệt (Ảnh: SCMP).

Với vé người lớn khoảng 160 nhân dân tệ (khoảng 600.000 đồng) vào khu du lịch, khách có quyền sử dụng trải nghiệm “bồn tắm lẩu”, khu xông hơi và một bữa ăn tự chọn.

Không có giới hạn về độ tuổi hay thời gian ngâm, nhưng khu du lịch khuyến nghị mỗi lần nên ngâm 15-20 phút. Người có bệnh tim mạch, bệnh da liễu hoặc dị ứng nên tránh trải nghiệm này. Các thành phần trong bồn đều được cảnh báo là không ăn được.

Trên ứng dụng chia sẻ trải nghiệm du lịch, ẩm thực, nhiều du khách đã đăng ảnh và nhận xét: “Nhiệt độ vừa phải, hơi bốc êm ái, đúng kiểu thư giãn”. Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều khi có người cho rằng dùng ớt, táo đỏ... để “trang trí” như vậy là lãng phí thực phẩm.

Đại diện khu nghỉ nhấn mạnh, bồn tắm lẩu này là phiên bản hiện đại của liệu pháp tắm thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc, phương thức đã tồn tại hàng nghìn năm, thường dùng gừng, bạc hà hoặc ngải cứu giúp phòng bệnh, cải thiện sức khỏe.

Dù chưa có bằng chứng khoa học khẳng định tác dụng của việc ngâm mình với ớt hay sữa, quan niệm truyền thống vẫn tin rằng ớt có thể trừ hàn, sữa giúp thư giãn tinh thần và cải thiện giấc ngủ.

Đủ loại bồn tắm lẩu

Trước đó, năm 2019, một khách sạn ở Hàng Châu cũng từng gây chú ý khi thiết kế các bể tắm khoáng nóng như những nồi lẩu khổng lồ.

Tại đây, du khách có thể đắm mình trong bể tắm khoáng chia thành 9 ngăn, mỗi ô chứa một nguyên liệu nấu lẩu như ớt, chanh, ngô, bắp cải, trái cây...

"Nồi lẩu" được chia thành các ngăn với các nguyên liệu khác nhau (Ảnh: SCMP).

Theo Sohu, khách không được ăn các nguyên liệu trong bể, nhưng có thể thưởng thức xiên nướng và đồ uống được phục vụ trong lúc ngâm mình.

Năm 2018, du khách tại Trùng Khánh cũng được trải nghiệm bồn tắm đường kính 6,7m, chia làm 4 ngăn mô phỏng nồi lẩu cay truyền thống. Theo China News, nước trong bồn được thêm các dược liệu như kê huyết đằng núi, ngải cứu, hồng hoa, hà thủ ô và rượu vang, được quảng cáo giúp tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết.

Còn tại Lạc Dương, khu suối nước nóng địa phương từng giới thiệu bồn tắm trái cây - du khách có thể ngâm mình trong nước pha táo, dưa chuột, chanh cắt lát, được cho là có tác dụng làm sáng và đẹp da.

Theo Tân Hoa Xã, lẩu không chỉ là món ăn quốc dân ở Trung Quốc mà còn trở thành biểu tượng văn hóa và cảm hứng sáng tạo trong ngành dịch vụ.

Sự ra đời của các “bồn tắm lẩu” cho thấy cách các doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng biểu tượng ẩm thực này để chuyển hóa thành sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Tuy nhiên, nhiều người nhận định, nếu chỉ dừng ở yếu tố hình thức, trào lưu này khó duy trì lâu dài nếu thiếu nền tảng sức khỏe và giá trị thực chất.