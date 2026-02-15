Cầu Vàng Đà Nẵng đứng thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới

Mới đây, chuyên trang du lịch Time Out của Anh đã công bố danh sách "Những cây cầu đẹp nhất thế giới".

Bảng xếp hạng gồm 19 công trình trên toàn thế giới nhằm tôn vinh những cây cầu có kiến trúc hoàn hảo kết hợp với kỹ thuật xây dựng ấn tượng, đóng vai trò mang tính biểu tượng du lịch của các quốc gia.

Đáng chú ý, cầu Vàng (Golden Bridge) nằm tại Đà Nẵng đã vượt qua nhiều công trình nổi tiếng thế giới như cầu Brooklyn (Mỹ) hay cầu cảng Sydney (Australia) để đứng vị trí thứ 4.

Nhiều chuyên gia của tạp chí nhận định, đây là công trình mang tính hiện tượng của ngành du lịch hiện đại.

Cầu Vàng ở Đà Nẵng (Ảnh: JomNicha).

Cầu Vàng được xây dựng trong giai đoạn 2017-2018, chính thức mở cửa đón khách từ tháng 6/2018. Công trình dài khoảng 150m, nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển và nhìn xuống thành phố Đà Nẵng.

Điểm nhấn kiến trúc là hai bàn tay đá khổng lồ mang vẻ phong hóa, tạo cảm giác như một di tích cổ xưa. Tuy nhiên, thực tế đây là công trình hiện đại, được thiết kế như một biểu tượng du lịch và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi ra mắt năm 2018.

Du khách muốn tham quan cầu sẽ di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh Bà Nà nơi cây cầu tọa lạc. Ngoài cầu Vàng, khu vực này còn có nhiều công trình mang phong cách châu Âu, khu làng Pháp và các khu vui chơi giải trí.

Đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của Time Out là cầu Stari Most (kiến trúc đá từ thế kỷ 16) nằm tại Bosnia và Herzegovina (quốc gia ở khu vực Đông Nam Âu).

Kể từ khi xuất hiện, cầu Vàng ở Đà Nẵng liên tục được các tờ báo, tạp chí du lịch lớn nhỏ trên thế giới xếp hạng cao. Năm 2021, công trình được đưa vào danh sách những kỳ quan thế giới mới do Daily Mail (Anh) bình chọn.

Cuộc khảo sát này được Daily Mail thực hiện với những người ở thế hệ "millennial" - thế hệ trưởng thành cùng sự phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng dịch chuyển. Từ đó chọn ra những kỳ quan mới của thế giới với tiêu chí "thiết kế tạo tác động tức thì, có yếu tố đáng kinh ngạc và ẩn chứa sự tuyệt vời".

Kết quả cho thấy cầu Vàng được những người trẻ tuổi bình chọn thứ hạng đầu tiên trong danh sách những kỳ quan thế giới mới.

Trước đó, vào tháng 4/2020, trong danh sách 28 cây cầu tuyệt đẹp trên khắp thế giới được trang Insider đăng tải, cầu Vàng cũng vinh dự được xướng tên.

Năm 2018, công trình này được tờ The Guardian (Anh) bình chọn là một trong 10 cây cầu đi bộ đẹp nhất thế giới.

Nhiều trang tin tức, tạp chí du lịch nước ngoài như Time, CNN cũng từng dành nhiều lời khen ngợi và đánh giá cầu Vàng là cầu đi bộ nổi tiếng nhất thế giới.

Không chỉ liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng, cầu Vàng cũng là công trình bị mô phỏng khá nhiều.

Một điểm du lịch hiện vẫn trong quá trình xây dựng ở Benguet (Philippines) bất ngờ gây xôn xao dư luận nước này vì có công trình mô phỏng giống cầu Vàng dù chưa mở cửa đón khách.

Điều khiến nhiều người bàn tán ở chỗ, một cây cầu nằm trong khuôn viên công trình được thiết kế theo kiểu có hai bàn tay nâng đỡ.

Hai bàn tay đỡ phần cầu bên trên ở Trung Quốc (Ảnh: CN).

Tương tự, vào tháng 7/2024, trong thắng cảnh Maling Tianguan ở Chiết Giang, Trung Quốc, có cây cầu được thiết kế với 2 bàn tay đỡ bên dưới.

Được biết, cầu có tên là Bàn Tay Phật Tianguan nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Địa điểm này thu hút rất đông du khách đến tham quan cảnh đẹp và chụp ảnh.

Sau khi xem hình ảnh về cây cầu này, nhiều cư dân mạng nhận xét có kiến trúc giống với cầu Vàng ở Đà Nẵng. Đôi bàn tay có màu sắc rêu phong, thành cầu sơn màu vàng y hệt. Điểm khác là cầu ở Đà Nẵng không uốn lượn nhiều như cầu Bàn Tay Phật Tianguan ở Trung Quốc.