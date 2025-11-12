Đâm vào ô tô dừng đèn đỏ, cô gái bàng hoàng khi chủ "đòi" 6.688 đồng

“Tai nạn thì ai mong muốn em”

Khoảng 7h một ngày tháng 8, chị Khánh Linh (SN 2001, xã Diễn Châu, Nghệ An) lái ô tô đến chỗ làm cách nhà gần 20km. Khi đến ngã tư Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), vì buồn ngủ và mất tập trung, chị đã đâm vào phần đuôi một chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ.

Sau va chạm, chiếc ô tô bị nứt một mảnh ở phần đuôi, còn chị Linh may mắn không bị thương. Chủ chiếc xe là một người đàn ông tên S., sống cùng huyện Diễn Châu.

“Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ biết chạy tới xem xe người ta có bị sao không, rồi xin số điện thoại để chịu trách nhiệm. Anh ấy bảo đang đi công việc gấp, có gì sẽ gọi lại. Tôi còn nói, nếu có vấn đề gì thì cứ qua chỗ tôi làm, chỉ cách đó vài bước chân”, chị Linh kể.

Sau khi bình tĩnh lại, chị Linh nhắn tin xin lỗi và đề nghị được chi trả toàn bộ chi phí sửa xe. Anh S. liền đáp: “Tai nạn thì ai mong muốn em”.

Nội dung tin nhắn của chị Linh và người đàn ông bị chị tông xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Vài ngày sau không thấy anh gọi, tôi chủ động hỏi xem xe đã sửa xong chưa. Anh vẫn không đề cập chuyện tiền bạc mà chỉ bảo: "Lo gì em". Đến khi sửa xong, anh nhắn tin bảo tôi chuyển đúng 6.688 đồng. Lúc đọc tin, tôi tưởng mình hoa mắt, phải gọi lại xác nhận. Nhưng đúng là chưa đến 7.000 đồng thật”, chị Linh kể.

Nghe vậy, chị Linh ngỏ ý gửi thêm tiền để anh đỡ phần nào chi phí, nhưng anh S. kiên quyết từ chối. Theo chị Linh, số tiền sửa thực tế khoảng 1,5 triệu đồng, nhưng anh chỉ nhận tượng trưng “số lộc phát may mắn”.

“Anh ấy bảo coi như lấy chút lộc, không đáng gì. Tôi vừa áy náy, vừa biết ơn. Giữa cuộc sống này, gặp được người tử tế như thế đúng là may mắn vô cùng”, chị Linh chia sẻ.

Chị Linh cho biết sau tai nạn, xe của người đàn ông bị nứt một phần phía sau, sửa chữa mất khoảng 1,5 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Như chuyện cổ tích

Đây không phải lần đầu tiên chị Linh gặp sự cố giao thông. Trước đó, ô tô của chị từng bị một người đàn ông say rượu tông từ phía sau. Thấy người kia chảy nhiều máu, chị vội dùng xe mình đưa đến bệnh viện.

Nhưng sau đó, gia đình người đàn ông lại quy trách nhiệm cho chị, cho rằng chị là người gây tai nạn. “Cuối cùng tôi phải bồi thường tiền thăm nom, trong khi mình mới là người bị tông. Xe tôi cũng hư hỏng, nhưng tôi nghĩ, coi như một bài học”, chị nói.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện của chị Linh nhanh chóng lan tỏa, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực.

“Cứ lan tỏa yêu thương như thế này thì xã hội văn minh quá”, một tài khoản viết. “Quan trọng là thành ý và thiện chí. Người dám chịu trách nhiệm thì chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ giải quyết”, một người khác bình luận.

Chị Linh cho biết, chị từng chia sẻ câu chuyện ngay sau vụ việc vào tháng 8, nhưng do chỉnh sửa để ẩn danh người đàn ông thì bài viết bị xóa.

“Lần này, tôi chỉ mong anh S. tình cờ đọc được, để biết tôi thật sự biết ơn anh và muốn câu chuyện nhỏ này lan tỏa đến nhiều người hơn. Nhiều người bảo như chuyện cổ tích, tôi cũng không nghĩ điều ấy lại xảy ra với mình”, chị nói.