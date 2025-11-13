Khi 12 con giáp “bước” lên bàn cờ

Anh Đào Hiểu Đông (24 tuổi), người sáng lập cờ Thủy Tinh Châu, từng du học tại Đại học Queensland University of Technology (Australia) song ngành Thiết kế trò chơi và Marketing. Anh sớm nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một sản phẩm vừa mang tính sáng tạo, vừa gắn liền với bản sắc quê hương.

Cờ Thủy Tinh Châu lấy cảm hứng từ 12 con giáp, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần văn hóa Việt (Ảnh: Hồng Nhung).

Những năm tháng học tập trong môi trường quốc tế đã giúp anh tiếp thu tư duy hiện đại, khả năng kết hợp giữa chiến lược và mỹ thuật trong việc xây dựng trò chơi. Đến năm cuối đại học, thay vì chọn một đề tài mang tính học thuật, anh Đông quyết định vận dụng toàn bộ kiến thức và trải nghiệm để bắt tay vào một dự án văn hóa.

Thành quả chính là sự ra đời của cờ Thủy Tinh Châu - bộ môn kết tinh giữa sức sáng tạo hiện đại và di sản truyền thống, mang theo khát vọng bảo tồn, đồng thời làm mới văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.

Trò chơi trí tuệ mang đậm bản sắc Việt

Cờ Thủy Tinh Châu - bộ môn cờ mới ra đời tại Việt Nam - đang thu hút sự quan tâm nhờ sự độc đáo trong lối chơi và ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Khác với cờ vua hay cờ tướng, bộ môn này lấy cảm hứng từ hình tượng 12 con giáp vốn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần Á Đông để tạo nên một hệ thống quân cờ vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Trong bàn cờ, 12 con giáp không đơn thuần là quân cờ, mà còn mang trên mình sứ mệnh bảo vệ Thủy Tinh Châu - viên ngọc nước tượng trưng cho sự sống, sự cân bằng và dòng chảy vĩnh hằng của tự nhiên.

Toàn cảnh bàn cờ Thủy Tinh Châu với hệ quân 12 con giáp xoay quanh viên Thủy Tinh Châu ở trung tâm (Ảnh: NVCC).

Là người sáng lập bộ môn này, anh Đào Hiểu Đông cho biết ý tưởng hình thành Cờ Thủy Tinh Châu bắt nguồn từ chính sự khác biệt sở thích giữa hai cha con: “Ba tôi mê cờ tướng, còn tôi lại thích cờ vua. Cả hai cha con muốn cùng nhau tạo nên một bộ môn vừa mang tính chiến lược chặt chẽ, vừa thể hiện sự sáng tạo và gắn kết giữa hai thế hệ”.

Câu chuyện gia đình đã trở thành nguồn cảm hứng để anh Đông đưa văn hóa dân gian vào bàn cờ, biến 12 con giáp quen thuộc thành những quân cờ mang sức mạnh và cá tính riêng.

Để hiện thực hóa ý tưởng đó, anh dành gần ba năm nghiên cứu, thử nghiệm và thiết kế, liên tục tinh chỉnh luật chơi để hướng đến trải nghiệm “quen mà lạ”, thân thiện với người mới, đủ chiều sâu cho người chơi lâu dài.

Đến tháng 3 năm nay, cờ Thủy Tinh Châu chính thức ra mắt công chúng.

Anh Đào Hiểu Đông ngồi cạnh cha, cùng em trai (đồng sáng lập) ngồi đối diện (Ảnh: Hồng Nhung).

Sự kết hợp hài hòa giữa quy luật của cờ vua, cờ tướng cùng hình tượng 12 con giáp khiến cờ Thủy Tinh Châu vừa gợi cảm giác quen thuộc, vừa khơi mở những trải nghiệm mới mẻ.

“Điều khiến tôi tâm đắc nhất là trò chơi này không hề tạo cảm giác xa lạ cho người mới. Trái lại, nhờ sự hiện diện gần gũi của 12 con giáp, bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng làm quen và hòa mình vào từng ván cờ”, anh Đông chia sẻ.

Ván cờ giúp kết nối người trẻ

Ngay khi vừa ra mắt, cờ Thủy Tinh Châu đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng yêu thích trò chơi chiến thuật bởi sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố giải trí hiện đại và giá trị truyền thống.

Sức hấp dẫn của bộ môn này không chỉ nằm ở thiết kế quân cờ mang hình tượng 12 con giáp quen thuộc, mà còn ở trải nghiệm chiến thuật mới mẻ, đầy thử thách, khiến mỗi ván đấu trở thành một cuộc hành trình phiêu lưu trí tuệ.

Trên bàn cờ rộng mở, người chơi có thể vừa tận hưởng sự kịch tính trong từng nước đi, vừa khám phá chiều sâu văn hóa được thổi hồn vào mỗi quân cờ.

Cận cảnh ván đấu của bàn cờ Thủy Tinh Châu (Ảnh: Hồng Nhung).

Bạn Trương Gia Thi (25 tuổi) chia sẻ sau lần đầu tiếp xúc với cờ Thủy Tinh Châu: "Cờ này giống như sự kết hợp giữa cờ vua và cờ tướng. Với những quân cờ đi theo lối quen thuộc trong cờ tướng thì tôi rất chắc chắn, nhưng lại gặp nhiều bất ngờ với những nước đi đường chéo giống cờ vua.

Chính sự pha trộn này khiến tôi tò mò, bị cuốn vào ván đấu và thôi thúc muốn học thêm cả cờ vua. Có thể nói bộ môn này như một chiếc cầu nối, vừa khơi gợi trí tò mò vừa mở ra cơ hội khám phá".

Không chỉ dừng lại ở tính chiến thuật, cờ Thủy Tinh Châu còn mang trong mình nét văn hóa riêng biệt. Khi biết trò chơi còn được gọi với tên khác là cờ 12 con giáp, Gia Thi cho rằng đây là minh chứng cho sự sáng tạo gắn liền với bản sắc Việt.

"Nếu Nhật Bản có cờ Shogi, thì chúng ta có thể tự hào khi nói rằng Việt Nam có cờ Thủy Tinh Châu", Gia Thi nói.

Trong khi đó, bạn Phương Quỳnh (23 tuổi) lại tìm thấy sức hấp dẫn ở sự thay đổi cách nhìn và cách chơi mà bộ môn này mang đến: “Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một dạng cờ thú để chơi cho vui, nhưng càng chơi càng thấy thú vị. Cờ Thủy Tinh Châu buộc mình phải nhìn rộng hơn, tính toán xa hơn. Điều đặc biệt là trò chơi này mang màu sắc rất Việt Nam, tạo cho tôi cảm giác gần gũi mà vẫn mới mẻ”.

Nhóm bạn trẻ hào hứng trải nghiệm Thủy Tinh Châu, vừa giao lưu trực tiếp vừa rèn luyện tư duy qua từng nước đi (Ảnh: Hồng Nhung).

Chính những phản hồi tích cực ấy đã cho thấy sức hút không nhỏ của bộ môn mới này. Nhiều người tin rằng cờ Thủy Tinh Châu không chỉ là một trò chơi giải trí mà còn là một cầu nối văn hóa, giúp các bạn trẻ gắn kết với nhau thông qua những ván cờ kịch tính, đầy tiếng cười nhưng cũng đậm tính tư duy.

Đặc biệt, trong bối cảnh các thiết bị điện tử phát triển như hiện nay, sự xuất hiện của một trò chơi mang giá trị văn hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người trẻ.

Quỳnh Nhi - Hồng Nhung