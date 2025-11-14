Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 13/11, có một bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam.

Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 13 đến 15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng đêm 15-18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trong đó, một số khu vực có mưa lớn hơn như Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Sơ tán người dân và tài sản khỏi vùng nước ngập sâu, nguy cơ sạt lở ở Quảng Ngãi hồi đầu tháng 11 (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 14/11 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C