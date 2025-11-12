Bí mật lấy bộ phận cơ thể người để "tặng" cho bảo tàng gây rúng động

177 mẫu vật người bị lưu giữ không phép

Tháng 9 năm nay, điều tra viên y khoa Simon Cooper công bố kết quả điều tra liên quan tới 177 mẫu vật người được phát hiện trong bộ sưu tập của Bảo tàng Bệnh học R.A. Rodda (đặt tại Đại học Tasmania, TP Hobart, Australia).

Theo báo cáo, trong giai đoạn 1966-1991, một số bác sĩ bệnh học làm việc tại Tasmania đã chủ động lấy các bộ phận cơ thể từ những ca khám nghiệm tử thi, để “tặng” cho bảo tàng.

Họ không hề xin phép gia đình người đã khuất, thậm chí không có sự chấp thuận của các điều tra viên y khoa - những người chịu trách nhiệm hợp pháp với thi thể.

Bảo tàng Bệnh học R.A Rodda là một phần của Khoa Y, Đại học Tasmania (Ảnh: ABC).

Ông Cooper cho biết việc này có thể liên quan đến nhiều thế hệ bác sĩ, trong đó bác sĩ pháp y Royal Cummings (đã qua đời) là người cung cấp phần lớn mẫu vật. Tuy nhiên, các bác sĩ tiền nhiệm và kế nhiệm ông cũng được cho là có tham gia thực hành tương tự.

“Việc lưu giữ thi thể người mà không có sự chấp thuận của gia đình hoặc cơ quan có thẩm quyền đi ngược lại các giá trị nhân đạo hiện đại. Khó có thể tin rằng chuyện như vậy vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài và chỉ mới kết thúc cách đây không lâu”, ông Cooper viết trong báo cáo.

Chính phủ Tasmania lên kế hoạch xin lỗi chính thức

Phát biểu trước quốc hội hôm 11/11 (giờ địa phương), Tổng chưởng lý Guy Barnett xác nhận chính quyền bang đang chuẩn bị một lời xin lỗi chính thức để gửi đến các gia đình bị ảnh hưởng.

“Chính phủ sẽ phối hợp cùng những người liên quan để xác định hình thức xin lỗi phù hợp nhất”, ông Barnett nói.

Hiện chưa có ngày cụ thể cho buổi xin lỗi, song ông Barnett khẳng định quá trình tham vấn các gia đình nạn nhân sẽ được thực hiện kỹ lưỡng.

Các cơ quan liên quan đã mở điều tra nội bộ, đồng thời Sở Y tế Tasmania được yêu cầu rà soát để xác định danh tính những nhân viên từng tham gia việc lưu giữ mẫu vật trái phép trong giai đoạn 1950-1990.

Sau khi báo cáo điều tra được công bố, ông Barnett cho biết đã gửi thông tin tới Giám đốc Công tố (DPP) và Cảnh sát Tasmania để họ xem xét khả năng xử lý pháp lý. “Tôi thừa nhận rằng những tiết lộ này cùng quá trình điều tra kéo dài, đã gây tổn thương sâu sắc cho các gia đình nạn nhân”, ông nói.

Song song đó, chính quyền cũng đang rà soát Đạo luật Điều tra viên y khoa năm 1995 (Coroners Act 1995) và các gia đình sẽ được mời tham gia góp ý.

Trước đó, năm 2016, bảo tàng đã chủ động liên hệ với Văn phòng điều tra viên y khoa sau khi phát hiện ba mẫu vật trong kho lưu trữ có nguồn gốc không rõ ràng. Từ đó, cuộc điều tra bắt đầu.

Có đến 177 mẫu vật người bị lưu giữ không phép tại bảo tàng (Ảnh: ABC).

Qua quá trình kiểm tra, các nhà điều tra phát hiện hơn một trăm bộ phận cơ thể khác cũng được thu thập từ các ca khám nghiệm tử thi mà gia đình nạn nhân không hề hay biết.

Ông Cooper không đưa ra khuyến nghị nào sau cuộc điều tra, nhưng ông nhận định đây là “chương đen tối” trong lịch sử y học Tasmania.

Bà Meg Webb - nghị sĩ độc lập, cũng là người đã kêu gọi chính phủ xin lỗi từ đầu năm - hoan nghênh cam kết của ông Barnett.

“Lời xin lỗi không thể xóa đi nỗi đau hay sự tổn thương tinh thần các gia đình đã phải chịu đựng, nhưng đó là sự thừa nhận cần thiết rằng những hành động xúc phạm ấy không bao giờ nên xảy ra”, bà nói.

Bà cho rằng với nhiều gia đình, lời xin lỗi có thể đến “muộn”, nhưng đó vẫn là điều tối thiểu mà chính quyền cần làm để khép lại vụ việc đau lòng này.

Hoàng Thư