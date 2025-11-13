Vụ tìm cha quê Hưng Yên: Nhiều cuộc gọi cung cấp manh mối

Ngày 10/11, báo Dân trí đăng tải bài viết “Người đàn ông mong tìm lại cha quê Hưng Yên, từng đóng quân ở Thanh Hóa", kể về hành trình hàng chục năm đi tìm cha ruột của anh Mai Văn Lam, trú tại Thanh Hóa. Câu chuyện bắt đầu khi anh Lam phát hiện người cha chung sống bao năm thực ra chỉ là cha dượng.

Theo lời mẹ kể, cha ruột anh là một người lính quê Hưng Yên, từng đóng quân tại nhà bà ngoại anh ở làng Lạn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (cũ), tỉnh Thanh Hóa năm 1970.

Từ ngày biết xuất thân của mình đến nay, suốt mấy chục năm qua, anh Lam vẫn miệt mài tìm kiếm khắp nơi - qua đài truyền hình, mạng xã hội, về tận tỉnh Hưng Yên, nhưng vẫn chưa một lần tìm thấy tung tích cha mình.

“Tôi không biết ông còn sống hay đã hi sinh trong chiến tranh, chỉ mong nếu ông còn, được gặp lại một lần; còn nếu không, tôi cũng muốn biết họ hàng, để hiểu được gốc gác của chính mình”, anh Lam chia sẻ.

Hình ảnh anh Lam thời trẻ, được mẹ nhận xét có nhiều nét giống người bố, anh hy vọng qua bức ảnh này có thể tìm lại người thân bên nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sau khi bài viết được báo Dân trí đăng tải, hàng trăm nghìn độc giả đã bày tỏ sự quan tâm, đồng cảm và gửi nhiều lời động viên, chia sẻ với anh Lam. Nhiều người còn cung cấp thông tin nghi ngờ trùng khớp, mong giúp anh sớm tìm được cha ruột của mình.

Dưới bài viết, một số độc giả đã để lại bình luận cung cấp thông tin về những người trùng độ tuổi, hoàn cảnh với người mang tên Phạm Thanh Xuân - cha ruột của anh Lam.

Trong đó, đáng chú ý có độc giả Phạm Thị Lê, cho biết cha mình cũng tên Phạm Thanh Xuân, từng là bộ đội đóng quân tại Thanh Hóa cùng thời điểm mà mẹ anh Lam nhắc tới.

Chia sẻ với Dân trí, chị Lê kể: “Ngày cha tôi còn sống, ông từng nói với mẹ rằng khi còn ở Thanh Hóa, ông có quen một người phụ nữ nơi đó, khoảng những năm 1970”.

Thông tin này khiến nhiều người hy vọng đây có thể là manh mối quan trọng, mở ra hướng mới cho hành trình tìm cha của anh Lam.

Phóng viên Dân trí sau đó đã kết nối hai gia đình để xác minh thêm chi tiết. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc trò chuyện, những dữ kiện giữa hai bên lại không trùng khớp.

Cha của chị Lê sinh năm 1954, kém mẹ anh Lam nhiều tuổi, trong khi theo lời bà, người lính năm xưa hơn bà 2-3 tuổi. Hơn nữa, tên người phụ nữ cha chị Lê nhắc tới không trùng với bà Lâm - mẹ anh Lam. Một lần nữa, hành trình tìm cha của anh Lam lại rơi vào ngõ cụt.

Những ngày sau đó, phóng viên cùng gia đình anh Lam liên tục liên hệ nhiều đầu mối hi vọng có người trùng khớp thông tin.

Ngoài gia đình chị Lê, một độc giả nam cho biết sống cùng làng với liệt sĩ tên Phạm Thanh Xuân, quê huyện Phù Cừ, Hưng Yên, có thể là người anh Lam đang tìm.

Tuy nhiên đáng tiếc khi phóng viên xác minh, hồ sơ cho thấy những liệt sĩ này hi sinh năm 1965, trước thời điểm ông Xuân và bà Lâm gặp nhau tại Thanh Hóa.

Nhiều độc giả bày tỏ, thông tin gia đình anh Lam cung cấp còn mơ hồ, khi không rõ tên xã, huyện, vì năm 1970 Hưng Yên được sáp nhập cùng Hải Dương lấy tên Hải Hưng.

"Vị trí tìm kiếm rộng, khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn", một độc giả cho hay.

Cả gia đình anh Lam đều mong muốn sớm có thông tin về cha Phạm Thanh Xuân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hàng trăm manh mối được gửi đến rồi lại vụt tắt. Anh Lam chia sẻ: “Nhiều lúc tưởng chừng như đã chạm tay vào sự thật, nhưng rồi mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu”.

Những ngày gần đây, anh vẫn tiếp tục hỏi han mẹ với hi vọng tìm thêm chi tiết nào đó, nhưng ở tuổi ngoài 80, ký ức của bà đã không còn rõ ràng.

Một người cậu - em trai của mẹ anh Lam - cung cấp cho anh một số thông tin như: Cha anh cao khoảng 1,68-1,7m, đến trước đơn vị 1-2 tuần để mượn nhà dân cho bộ đội ở. Có thể là cán bộ khung, phụ trách trung chuyển bộ đội.

"Sau hơn một tháng, đơn vị rút đi, ông cũng chuyển đi theo. Lúc đó, ở nhà bà ngoại tôi có khoảng bốn cán bộ cùng ở”, anh Lam thuật lại lời của người thân kể.

Từng mảnh ký ức rời rạc ấy là tất cả những gì gia đình còn giữ được sau hơn nửa thế kỷ. Từ ngày đăng báo tìm cha, anh luôn bật chuông điện thoại, chỉ mong rằng sẽ có một hồi chuông nói cho anh biết về thông tin cha mình dù còn sống hay đã mất.

Anh Lam dự kiến trong vài ngày tới nếu không có thêm thông tin, anh sẽ tìm đến tỉnh đội Hưng Yên để nhờ giúp đỡ, mong rằng sớm tìm được cội nguồn.