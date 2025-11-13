Cảnh rung lắc, trần nhà chao đảo ở Hà Nội, Thanh Hoá do động đất ở Lào

Khoảng 23h30 ngày 12/11, một số người dân ở Hà Nội, Thanh Hoá, Hưng Yên, Phú Thọ... chia sẻ câu chuyện cảm thấy giường, mái tôn bị rung lắc trên nhiều nền tảng, nghi ngờ có động đất. Các bài đăng đều nhận được lượt tương tác lớn.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đèn chùm đung đưa, giường rung hai lần

Tại Hà Nội, các hộ dân sống ở nhà riêng và chung cư cao tầng đều cảm nhận được rung lắc rất rõ ràng.

Đang nằm xem điện thoại, chị Hồng Hoa (ở Hà Nội) bất ngờ cảm nhận giường rung lắc hai lần, mỗi lần kéo dài chừng 10 giây.

"Ban đầu có một đợt rung nhẹ, dừng lại vài giây rồi tiếp tục rung lần nữa. Tôi cảm nhận mức độ rung mạnh, không phải cảm giác bồng bềnh thoáng qua", chị Hoa chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cả gia đình ở Thanh Hóa chạy ra khỏi nhà khi cảm nhận rung lắc (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Theo chị, cường độ rung lắc lần này mạnh và kéo dài hơn so với những lần cảm nhận động đất trước đây. Ban đầu, chị nghĩ gia đình bên cạnh đang đào móng gây tác động đến nhà mình.

Nhận thấy dấu hiệu khác lạ giữa đêm, chị lên mạng kiểm tra thông tin nhưng chưa thấy các bài đăng liên quan đến động đất. Do hoang mang, chị Hoa chạy ra khỏi phòng, hỏi người thân nhưng mọi người không cảm nhận được.

"Một lúc sau, bạn bè đăng tải thông tin cảm nhận rung lắc lên mạng xã hội. Tôi mới dám khẳng định có thể có động đất ở nơi khác ảnh hưởng đến Hà Nội", chị Hoa nói.

Sống ở tầng 12 của một chung cư tại khu vực ngã tư Sở (Hà Nội), chị Hoàng Anh đột nhiên cảm nhận cơ thể có cảm giác bồng bềnh, đung đưa trên giường.

"Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tôi giật mình quay sang, thấy chồng đã ngủ từ lâu. Giường được làm chắc chắn không thể tự rung được", chị nói.

Lập tức kiểm tra hình ảnh trên camera, người phụ nữ nhìn thấy đèn chùm có dấu hiệu đung đưa.

"Mọi chuyện diễn ra rất nhanh trong 5-7 giây. Hàng xóm trong chung cư đều cảm nhận được dấu hiệu động đất trước khi ngủ", chị nói thêm.

Nghe tiếng mái tôn rung mạnh trong đêm

Thanh Hoá là địa phương có đường biên giới với tỉnh Houaphan, Lào - nơi xảy ra trận động đất đêm 12/11. Vì vậy, người dân ở đây cảm nhận rất rõ mức độ rung lắc.

Quá nửa đêm, chị Hồng Duyên (sống ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) và gia đình vẫn chưa thể chợp mắt. Ký ức về khoảnh khắc bế con nhỏ, hốt hoảng chạy vội ra khỏi nhà khi cảm nhận rung lắc khiến chị bàng hoàng.

Theo chị Duyên, trước khi xuất hiện rung lắc, chị cho con nhỏ ăn sữa đêm. Vừa đặt cháu bé xuống giường được vài phút, vợ chồng cảm nhận có rung lắc giống như đang ngồi trên thuyền. Ban đầu, gia đình tưởng có xe tải chở vật liệu xây dựng chạy qua gây nên hiện tượng này.

Mái tôn rung mạnh ở Thanh Hoá do động đất tại Lào (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Ít giây sau, bố mẹ chồng hét to, yêu cầu cả gia đình 11 người chạy ra ngoài sân vì sợ nhà sắp sập xuống", chị nhớ lại.

Nghe tiếng hét thất thanh "chạy ngay, chạy ngay...", chị hốt hoảng bế theo con nhỏ, chạy ra khỏi nhà vì sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra.

"Lúc đó tôi run rẩy, không kịp suy nghĩ gì ngoài ôm con trên tay để thoát thân", chị cho biết.

Khi cả nhà vừa chạy ra đến sân, hiện tượng rung lắc dừng lại. Mọi người trong gia đình chồng chị Duyên vẫn ngồi chờ ngoài sân suốt gần một tiếng, không ai dám quay vào nhà.

Cũng chung cảm giác hoang mang và sợ hãi, Phương Thảo (sống ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá), cho biết dù cô nằm trong phòng ngủ kín mít nhưng vẫn cảm nhận được âm thanh rung lắc của mái tôn ngoài sân rất rõ ràng.

"Cách đây không lâu, tôi từng cảm nhận rung lắc do động đất nhưng mức độ nhẹ. Lần này, cả nhà cảm nhận mạnh hơn", Thảo nói.

Theo cô gái, khi xuất hiện dấu hiệu của động đất, chồng cô không tin, tưởng bà xã ảo giác. Vợ chồng kiểm tra camera, không nhìn thấy chiếc ô tô nào chạy qua mới nghĩ đến tình huống có động đất.