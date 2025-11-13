Tuyển Thái Lan thắng nghẹt thở Singapore trong ngày ra mắt HLV Hudson

Tiếp đón tuyển Singapore trên sân nhà Thamasat diễn ra vào tối 13/11, đội tuyển Thái Lan nhập cuộc tự tin và suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút bóng lăn.

Theerathon Bunmathan chuyền bóng vào vòng cấm để Supachai Sarachat dứt điểm ở cự ly gần, nhưng thủ thành của Singapore vẫn kịp đổ người cứu thua.

Tuyển Thái Lan (áo đen) tấn công mạnh mẽ trong suốt hiệp 1 (Ảnh: FA Thailand).

Phút thứ 13, tuyển Thái Lan sớm xáo trộn đội hình khi Supachai Jaided gặp chấn thương phải rời sân. Phút thứ 15, đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước 1-0. Sarach Yooyen mở tỷ số cho đội nhà bằng pha bắt vô lê đẹp mắt sau khi bóng bật ra từ tình huống phạt góc. Cú sút căng khiến thủ môn Singapore chỉ biết đứng nhìn.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, tuyển Singapore đã tìm được bàn gỡ hoà 1-1. Từ pha tấn công bên cánh phải, Raihan Stewart tạt bóng để Glenn Kweh băng vào dứt điểm cận thành không cho thủ môn Patiwat Khammai có cơ hội cản phá.

Sarach Yooyen mở tỷ số cho tuyển Thái Lan ở phút thứ 15 (Ảnh: FA Thailand).

Thế trận trong hiệp 1 tiếp tục diễn ra cân bằng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, tuyển Thái Lan vẫn làm chủ thế trận khi tạo sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội khách. Khi bóng chỉ vừa lăn được 2 phút, Theerathon Bunmathan phối hợp đá phạt góc với Chanathip Songkrasin, rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-1.

Phút 53, tiền vệ Seksan Ratri tự tin dứt điểm ngay trước vòng cấm để giúp "Bầy voi chiến" vượt lên dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên Singapore vẫn thể hiện bản lĩnh khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 63.

Theerathon Bunmathan toả sáng sau khi được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia (Ảnh: FA Thailand).

Một lần nữa bàn thắng do công của Glenn Kweh khi anh tận dụng tốt cơ hội từ pha đẩy bóng của thủ thành Patiwat Khammai. Trong những phút còn lại, tuyển Thái Lan chủ động phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công, khiến đội khách bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà.

Chung cuộc tuyển Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-2, đánh dấu trận ra mắt khá suôn sẻ của tân HLV người Anh Anthony Hudson.

Sau trận giao hữu này, đội tuyển Thái Lan sẽ có thêm hai buổi tập luyện trước khi lên đường đến Colombo, Sri Lanka vào ngày 15/11 để thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027.