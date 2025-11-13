Tài xế kể phút hổ mang chúa bò ngang đường, bành mang ở Lạng Sơn

Đang lái ô tô trên quốc lộ 1B, theo hướng từ Lạng Sơn về Thái Nguyên để đưa cháu đi khám bệnh, anh Tuấn (sống ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một vật màu đen bò giữa đường.

Nghi có điều bất thường, anh quyết định rà phanh, giảm tốc độ. Từ khoảng cách 2m, lái xe phát hiện đó là một con rắn.

"Sự việc xảy ra hôm 11/11. Lúc đó, con rắn di chuyển từ phía bờ ruộng sang khu vực có nhà dân. Theo cảm quan của tôi, con rắn nặng hơn 2kg, dài khoảng 3m", anh Tuấn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hình ảnh con rắn bành mang khi ô tô của anh Tuấn lại gần (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhìn thấy con rắn có kích thước lớn, anh Tuấn cầm điện thoại quay diễn biến sự việc, chia sẻ lên trang cá nhân nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến bình luận dành lời khen cho nam tài xế kiên nhẫn chờ đợi cho con rắn bò qua đường mới tiếp tục lưu thông.

Được biết, trong quá trình lái ô tô chở khách, anh từng gặp rất nhiều loại rắn, đa số không có độc. Đây là lần đầu tiên, anh được chứng kiến con rắn dài 3m bò ngay trước mặt.

"Lúc ô tô của tôi lại gần, do sợ bị tấn công nên con rắn trườn ngược lại rồi đột nhiên ngóc đầu, bành mang sẵn sàng tung cú cắn nếu bị đe doạ. Tôi lùi xe đề phòng bất trắc", nam tài xế nói thêm.

Sau hơn 1 phút, con rắn tiếp tục trườn về phía hàng rào lưới vườn rau của nhà dân bên đường rồi mất hút. Để đề phòng nguy hiểm cho mọi người, anh Tuấn lên tiếng cảnh báo để gia đình có cách phòng chống.

Lái xe phát hiện rắn hổ mang dài 3m bò ngang đường (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Là lái xe, tôi lưu thông trên đường hàng ngày nên tâm niệm tránh sát sinh, không muốn làm hại bất kỳ con vật nào", anh cho biết.

Theo màu sắc và chiều dài cơ thể con rắn, anh Tuấn nhận định, đây có thể là rắn hổ mang chúa. Đặc điểm nhận diện của loài này có hai vảy chấm trên đầu, hoa văn màu vàng nhạt ở mặt dưới cổ, kích thước cơ thể lớn và chiều dài lên tới 3-4m hoặc hơn.

Rắn hổ mang chúa là loài sống khá phổ biến ở khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia cho biết đây là một trong những sát thủ săn mồi nguy hiểm và đáng sợ nhất trong tự nhiên.

Theo các chuyên gia, loài rắn này được xếp bậc "E" trong sách đỏ Việt Nam, tuổi thọ khoảng 30 năm. Chúng có sức sát thương cực lớn, chỉ với một vết cắn có thể làm con người tử vong sau vài chục phút nếu không có huyết thanh chữa trị.

Loài này có thể đạt chiều dài 5-6m khiến chúng trở thành loại rắn có kích thước dài nhất trong số những loài rắn có nọc độc. Một vết cắn của chúng với lượng nọc độc đủ giết chết 20 người.

Một đặc điểm khác thường của chúng là có hành vi ăn thịt đồng loại. Theo nghiên cứu của các nhà sinh vật học, 1/3 khẩu phần ăn của rắn hổ mang chúa là ăn đồng loại của mình.