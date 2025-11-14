Màn trình diễn mạo hiểm của hãng ô tô Chery tại danh thắng “Cầu thang lên trời” ở núi Thiên Môn, thuộc Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã kết thúc ngoài dự kiến vào ngày 12/11, khi chiếc Chery Fulwin X3L trượt xuống bậc thang và đâm vỡ một đoạn lan can bảo vệ. Sự cố được nhiều du khách ghi hình và nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây tranh luận sôi nổi về vấn đề an toàn và việc sử dụng khu thắng cảnh cho các hoạt động quảng bá.

Chiếc ô tô Trung Quốc suýt rơi xuống vực trong thử thách leo “cổng trời” (Video: CarNewsChina)

Sự việc xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 12/11. Các nhân chứng cho biết chiếc xe không thể leo nổi bậc thang, sau đó trượt ngược lại và đâm gãy một phần lan can.

“Chiếc xe nằm im ở đó suốt hai tiếng mà không di chuyển”, một du khách có mặt tại hiện trường kể với trang Jimu News. Một hướng dẫn viên địa phương xác nhận rằng danh thắng “Cầu thang lên trời” đã đóng cửa, không đón khách tham quan vào ngày 12 và 13/11 để phục vụ sự kiện của Chery.

“Cầu thang lên trời” ở núi Thiên Môn là một điểm du lịch nổi tiếng, gồm 999 bậc kéo dài gần 300m, với độ cao chênh 150m dẫn lên hang Thiên Môn. Lối đi này được biết đến là vô cùng khắc nghiệt, với bậc thang hẹp và trơn, rộng chỉ khoảng 30cm, độ dốc trung bình 45 độ, thậm chí có đoạn vượt quá 60 độ. Trước đó, tờ Jiangnan Metropolis Daily từng mô tả đây là “con đường mà ngay cả xe off-road nhập khẩu cũng hiếm khi dám thử sức”.

Nhân vật chính trong thử thách này là X3L - một mẫu SUV thuộc thương hiệu Fulwin của Chery, ra mắt vào ngày 18/9.

Sau khi xảy ra sự cố, một nhân viên của công viên rừng quốc gia Thiên Môn Sơn xác nhận rằng “Cầu thang lên trời” thực sự được đóng để phục vụ chương trình của Chery, và du khách được hướng dẫn sử dụng thang cuốn xuyên núi để lên hang Thiên Môn.

Ngày 13/11, Chery Automobile đã ra thông cáo xin lỗi công khai về “sự cố ngoài dự kiến” trong thử thách này. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân trực tiếp được xác định là móc neo của dây an toàn trong thiết bị thử nghiệm bất ngờ bị tuột khỏi điểm cố định, khiến dây vướng vào bánh xe bên phải, làm xe mất lực kéo và trượt va vào lan can. Chery khẳng định không có ai bị thương và không gây hư hại đến môi trường tự nhiên.

Hãng thừa nhận đã đánh giá chưa đầy đủ về rủi ro tiềm ẩn và thiếu sót trong khâu kiểm soát chi tiết khi lên kế hoạch và triển khai thử nghiệm, đặc biệt là việc chọn khu thắng cảnh công cộng làm địa điểm thực hiện. Chery bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về thiệt hại đối với khu du lịch Thiên Môn Sơn, đồng thời cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại.

Trước Chery, từng có thương hiệu Land Rover thực hiện thử thách chinh phục Thiên Môn Sơn với chiếc Range Rover Sport sử dụng động cơ hybrid vào năm 2018, và họ đã thành công.

Chiếc Range Rover Sport chinh phục thử thách leo 999 bậc thang Thiên Môn Sơn (Video: Land Rover).

Người cầm lái, điều khiển xe leo hết 999 bậc thang là tay đua Ho-Pin Tung, người từng về nhì giải 24 Hours of Le Mans LMP2 vào năm 2017 và là tay đua thử nghiệm của Jaguar Racing.