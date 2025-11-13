Cháy trường mầm non ở Lào Cai, nghi một phụ nữ tử vong

Đêm 13/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, xác nhận khoảng 20h cùng ngày, tại Trường mầm non Bạch Hà trên địa bàn xã xảy ra cháy lớn.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường. Sau khoảng 30 phút đám cháy được khống chế.

Về thông tin cho rằng có một phụ nữ đã tử vong trong vụ cháy, ông Quỳnh cho hay cơ quan chức năng đang làm rõ, chưa thể thông tin thêm.

Cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Đức).

Vào khoảng 23h cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Nhân chứng cho biết, vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của nhà trường. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục làm rõ.