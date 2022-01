Tuổi thơ bất hạnh của cháu bé ba tuổi nghi bị cắm 9 chiếc đinh vào đầu

Giọt nước mắt của bà nội cháu bé ba tuổi nghi bị đinh cắm vào đầu

Dù mới ba tuổi, bé N.A. đã chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn, phải sống xa bố, xa hai chị gái. Không chỉ vậy, trong thời gian ngắn, bé liên tiếp bị người tình của mẹ bạo hành, đỉnh điểm là hành động đóng 9 chiếc đinh vào đầu, gây phẫn nộ.

Đã ba ngày trôi qua, thông tin về cháu D.N.A (3 tuổi) ở xã Canh Nậu, Thạch Thất (Hà Nội) nghi bị bạo hành, trong hộp sọ có phát hiện những vật lạ giống đinh găm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có mặt tại nhà ông nội cháu bé nằm sâu trong con ngõ ở thôn 2A xã Canh Nậu, nhiều hàng xóm, người thân tới động viên hỏi thăm.

Hiện chỉ còn bà nội và bố cháu bé ở nhà, còn người ông nội đang túc trực ở bệnh viện Xanh Pôn nơi cháu bé điều trị.

Tiếp chúng tôi, bà Đỗ Thị Lợi (bà nội cháu bé) liên tục khóc, nhiều ngày nay bà không ăn uống, thức trắng đêm khi nghĩ về cháu nội. Còn anh Trung (bố cháu bé), sự lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt gầy gò. Mấy ngày nay anh vừa tiếp khách, túc trực điện thoại, vừa chạy đi lo giấy tờ cho con.

Nén nỗi đau, anh Trung cho hay, bé Đ.N.A là con út của anh và chị N.T.L. (sinh năm 1995) cùng ở xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Cả hai kết hôn vào tháng 10/2012 và sinh được ba bé gái, bé lớn nhất năm nay 8 tuổi, bé thứ hai năm nay 5 tuổi và bé Đ.N.A 3 tuổi.

Hai con gái lớn của anh Trung hiện đang ở với bố và ông bà nội.

Vợ chồng anh Trung ở cùng với bố mẹ, anh Trung sức khỏe yếu nên đi làm thợ xây ở quanh xã, còn chị L. chủ yếu làm ruộng và làm thêm ở xưởng mộc gần nhà. Tuy không dư dả nhưng cuộc sống cũng đủ ăn, lo cho các con.

Một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của Covid-19, thu nhập của anh Trung có phần giảm sút. Chị L. phải đi làm thêm ở xã bên. Khi vợ yêu cầu ly hôn, anh Trung từng níu kéo nhưng bất thành.

"Tôi không đồng ý ly hôn, cô ấy yêu cầu tòa xử vắng mắt và được quyền nuôi con út, còn tôi nuôi hai con gái đầu", anh Trung chia sẻ với Dân trí.

Anh Trung bần thần, đau xót khi con.

Không bằng lòng với cảnh các cháu thiếu bố, thiếu mẹ, chị em phải chia xa, vợ chồng bà Lợi từng nhiều lần khuyên nhủ con dâu quay về để nuôi dạy các con nên người, nhưng chị L vẫn quyết rời đi theo nhân tình.

"Về nhà tôi làm dâu gần chục năm, chị L là người hiền lành, chịu khó đi làm thuê trong các xưởng mộc ở xã bên và rất thương con. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, chị L thay đổi tính nết, và quyết định ly hôn. Vợ chồng khuyên nhủ cháu về chăm sóc con cái để con có mẹ có bố cho đỡ thiệt thòi nhưng chị ấy nhất định không nghe, gia đình tôi rất buồn", bà Đỗ Thị Lợi (bà nội cháu bé) cho biết thêm.

Từ ngày chị L. bỏ đi, anh Trung và người thân trong gia đình không thể liên hệ được, không biết chị ấy ở đâu, muốn gọi điện để ông bà gặp cháu, hai chị trò chuyện với em cũng không được. Chỉ đến thời gian gần đây, cháu N.A liên tục phải nhập viện do gặp một vài tai nạn thì cả gia đình mới được gặp cháu.

Trong căn buồng ẩm thấp, ngổn ngang đồ đạc, bà Lợi liên tục gạt tay lau nước mắt. Bà bảo trong 3 đứa cháu con của anh Trung, bé N.A chịu thiệt thòi nhất. Con còn nhỏ đã phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, không được hưởng tình yêu thương trọn vẹn lại thường xuyên bị "bạo hành" về thể xác.

"Chỉ trong mấy tháng trời, mà cháu tôi đã 4 lần nhập viện: một lần do ngộ độc thuốc trừ sâu, một lần do nuốt phải đinh, một lần gãy tay phải bó bột và một lần trong mũi có dị vật rất to. Lần nào mẹ nó cũng chối quanh co, chỉ khi gia đình tôi hỏi bác sĩ mới biết sự thật".

Mỗi lần cháu N.A nhập viện, gia đình bà Lợi đều có mặt, sau khi ra viện, bà Lợi lại đón cháu về chơi với hai chị và bồi bổ thêm cho cháu khỏe lại.

"Ở nhà tôi chơi được vài ngày mẹ cháu lại đến đón. Mỗi lần chuẩn bị rời ông bà, cháu lại khóc nói không muốn về ở với mẹ với chú, muốn ở lại nhà ông bà với hai chị. Nhưng con chị ấy đẻ ra, chúng tôi giữ làm sao được. Và cứ về với mẹ lại xảy ra chuyện phải nhập viện", bà Lợi cho biết thêm.

Một vài lần đầu, gia đình bà Lợi chỉ nghĩ đơn giản chắc trẻ con nó chạy nhảy không may gãy tay và không nghi ngờ điều gì bất thường. Cho đến khi nhận được tin cháu bé được bệnh viện chẩn đoán có 9 chiếc đinh trong đầu, gia đình bà ai nấy đều chết lặng, đau xót.

"Giá mà chúng tôi tỉnh táo hơn và cương quyết giữ cháu ở lại thì cháu tôi đã không chịu đau đớn thế này. Sao lại có người độc ác hành hạ cháu tôi dã man như vậy", bà Lợi nói trong nước mắt, giọng như lạc đi.

Bà Đỗ Thị Lợi đau xót khi nghe tin cháu nội 3 tuổi bị ghăm đinh vào đầu.

Mấy đêm nay bà thức trắng nghe ngóng tin cháu.

Kể từ khi xảy ra sự việc, nhà có đông người đến để thăm hỏi, hai chị lớn của cháu bé liên tục hỏi bà, bố về tình hình sức khỏe của em, khi nào em được về? khiến ai có mặt ở đó cũng chảy nước mắt. Thấy bà phải tiếp khách, hai cháu rất ngoan, cháu lớn tự giác học online, cháu thứ hai tự chơi trong buồng.

Người thân, hàng xóm có mặt ở gia đình động viên bố, bà nội cháu bé. Được biết, ông nội hiện đang ở viện với cháu bé.

Bà Đỗ Thị Hậu, vừa là hàng xóm vừa là người thân của gia đình bà Lợi cũng có mặt từ sáng sớm để nghe ngóng tin tức về cháu bé, bà bức xúc nói: "Tôi sống 78 tuổi rồi tôi chưa từng thấy có trường hợp nào như thế này, quá tàn nhẫn, tra tấn bé mới chỉ hơn 3 tuổi như thời trung cổ. Mỗi lần nghĩ đến là tôi lại rùng mình".

Bà Hậu bức xúc khi hay tin cháu bé, vừa thương cháu vừa căm phẫn người gây ra tội ác này.

Bà Hậu chia sẻ thêm, vợ chồng bà Lợi, ông Chức là người hiền lành, chất phác, hết lòng vì con vì cháu. Khi con trai ly hôn, hai ông bà dù tuổi cao vẫn làm đủ nghề để nuôi hai cháu. Ông Chức vừa nhận làm vườn, vừa làm thợ xây, thỉnh thoảng còn đi bẫy chuột bán lấy tiền.

Bà Nguyễn Thị Tình, chi hội trưởng, chị hội phụ nữ thôn 2A (xã Canh Nậu) cho biết, vợ chồng bà Lợi rất lành hiền, tử tế, sự việc xảy ra sự việc này ai cũng bàng hoàng và xót xa.

"Một, hai năm gần đây thì tôi không rõ nhưng trước đây tôi thấy chị L. (mẹ cháu bé) rất chịu thương chịu khó, chăm con tử tế. Nhưng không hiểu từ khi nào chị L. thay tính đổi nết để con mình đứt ruột đẻ ra bị như thế này thì đau xót quá. Chiều nay tôi cũng đi kêu gọi chị em phụ nữ trong xã để quyên góp ủng hộ thêm để chữa chạy cho cháu".

Đại diện Hội Phụ nữ huyện Thạch Thất và xã Canh Nậu tới thăm hỏi động viên gia đình cháu bé.

Theo thông tin mới nhất, hiện tình trạng của cháu bé N.A. vẫn rất nặng, đang phải thở máy.

"Cháu bé đang được các y bác sĩ nỗ lực điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi", BS Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trao đổi với Dân trí.

Theo người nhà của bé N.A., phía bệnh viện có thông tin cho gia đình là dị vật trong đầu cháu bé đã gây hiện tượng viêm mủ. Các bác sĩ đang tích cực điều trị, nếu tình trạng bé A. diễn biến tốt hơn sẽ hội chẩn để mổ lấy dị vật ra cho bé.

"Hy vọng rằng cháu đã nhiều lần vượt qua các trận thập tử nhất sinh thì lần này may mắn sẽ đến. Tuy nhiên tình trạng của bé đang rất nặng. Gia đình chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất", người nhà bé A. chia sẻ.

