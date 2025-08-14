Nắng nóng kỷ lục, cháy rừng lan rộng khắp châu Âu

Một lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở ngoại ô Abejera de Tabara, Zamora, Tây Ban Nha ngày 13/8 (Ảnh: Reuters).

Nắng nóng cực độ đã quay trở lại lục địa châu Âu trong tuần này sau một thời gian ngắn tạm lắng. Đầu mùa hè, hai đợt nắng nóng đã phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ.

Nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C ở một số khu vực vào ngày 13/8.

Nhiều ngày nắng nóng liên tục đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nông nghiệp và hạ tầng năng lượng trên khắp châu Âu.

Các video được công bố cho thấy lính cứu hỏa, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, Italy, Montenegro và Hy Lạp, đang đối phó với các đám cháy rừng dữ dội.

Tại Tây Ban Nha và Italy, các đội cứu hộ đang triển khai máy bay và xe cứu hỏa phun nước để bảo vệ các thị trấn và di tích lịch sử.

Cháy rừng lan rộng khắp châu Âu

Tại Montenegro, các đơn vị quân đội và cứu hỏa làm việc trên các ngọn đồi phía bắc Podgorica để khống chế các đám cháy đang hoành hành.

Các video từ Hy Lạp cho thấy các đội cứu hỏa đang nỗ lực bảo vệ các khu dân cư và vùng nông nghiệp khỏi ngọn lửa đang lan rộng.

Các vụ cháy rừng cũng đã được báo cáo gần đây ở Bồ Đào Nha, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania và Anh.

Nhiệt độ kỷ lục đã được ghi nhận trong tuần này tại Pháp, Croatia và Bồ Đào Nha, với mức nhiệt tiếp tục tăng ở một số khu vực miền Nam và miền Trung châu Âu.

Hy Lạp và Tây Ban Nha là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng trong tuần này trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và điều kiện khô hạn.

Tại Hy Lạp, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát trong vòng 48 giờ, dẫn đến việc sơ tán hàng loạt ở các khu vực như Achaia, nơi 7.500 cư dân đã phải di dời. Gần 5.000 lính cứu hỏa và 33 máy bay đã được triển khai để dập tắt các đám cháy, gây ra thương tích và thiệt hại đáng kể về tài sản.

Taij Tây Ban Nha, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 39.000ha, đặc biệt là ở các vùng Castile và Leon, nơi có hơn 5.000 người đã phải sơ tán.

Các vụ cháy đã khiến nhiều người tử vong, bao gồm một lính cứu hỏa tình nguyện gần Nogarejas và một người đàn ông ở vùng ngoại ô Tres Cantos của Madrid.

Các nhà chức trách tiếp tục kêu gọi cảnh giác vì mối đe dọa cháy rừng vẫn còn nghiêm trọng.