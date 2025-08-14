Sinner liên tiếp gặp sự cố trận đấu tại Cincinnati Open

Jannik Sinner tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng tại Cincinnati Open năm nay, anh vượt qua Adrian Mannarino với tỷ số 6-4, 7-6(4) trong trận đấu bị gián đoạn vì mưa. Ở vòng 3, trận đấu của nhà đương kim vô địch gặp sự cố về điện và hệ thống báo cháy. Sinner đang tiến gần hơn một bước tới việc bảo vệ ngôi vương và giành danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên trong mùa giải.

Dù không đạt phong độ tốt nhất, Sinner vẫn thể hiện sự áp đảo trước tay vợt người Pháp. Trận đấu bị gián đoạn gần 3 giờ đồng hồ do mưa ở đầu set hai. Trong set mở màn căng thẳng, tay vợt số 1 ATP đã tạo nên khoảnh khắc bứt phá khi lội ngược dòng từ tỷ số 2-4, với cú trái tay quyết định từ sâu trong sân sau khi hóa giải một cú đập bóng mạnh của Mannarino.

Sinner sụt giảm phong độ tại vòng 4 nhưng vẫn chiến thắng với số set tối thiểu (Ảnh: Getty).

Sinner chỉ giao bóng thành công 52% trong những cú giao bóng đầu tiên và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhịp độ từ vạch cuối sân ở set thứ hai. Tuy nhiên, sau khi không thể kết thúc trận đấu ở tỷ số 6-5, tay vợt 23 tuổi vẫn giữ được sự bình tĩnh trong loạt tie-break để giành chiến thắng chung cuộc.

"Mannarino là một đối thủ rất khó chịu, rất khác biệt so với những người khác, không chỉ vì anh ấy thuận tay trái mà còn vì cách anh ấy đánh bóng. Anh ấy đánh rất thấp. Tôi cố gắng giao bóng tốt và thử xem mình có thể làm gì trong những pha trả giao bóng. Anh ấy giao bóng rất tốt, đặc biệt là ở vị trí thuận, còn ở vị trí biên thì rất chính xác. Tôi đã thay đổi vị trí, cố gắng khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi đã gặp chút khó khăn để kết thúc trận đấu, nhưng điều này có thể xảy ra trong môn thể thao này và tôi rất vui khi được vào vòng tiếp theo", Sinner chia sẻ.

Với chiến thắng kéo dài 1 giờ 48 phút, Sinner đã nâng chuỗi trận thắng trên sân cứng lên 24 trận, vượt qua kỷ lục 23 trận thắng của Novak Djokovic vào năm 2015 và vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách những chuỗi trận thắng dài nhất trên sân cứng thế kỷ này. Thất bại gần nhất của tay vợt người Ý trên mặt sân cứng là trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái.

Sinner hiện đang dẫn trước Mannarino 4-0 trong loạt trận đối đầu, tiếp theo anh sẽ gặp hạt giống số 23 Felix Auger-Aliassime hoặc một tay vợt người Pháp, Benjamin Bonzi, trong trận tứ kết thứ năm của anh trong năm nay. Tay vợt 23 tuổi này đã thắng 21 trận gần nhất trước các tay vợt Pháp.

Tham gia giải đấu đầu tiên kể từ khi giành chức vô địch Wimbledon, Sinner đang có thành tích 29-3 trong mùa giải và chỉ còn tám trận thắng nữa là anh đạt mốc 300 chiến thắng trong sự nghiệp. Sinner đã trở thành tay vợt thứ hai giành quyền tham dự Nitto ATP Finals vào tháng 11, cùng với Alcaraz. Sinner và Alcaraz sẽ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu số một của nămg trong những tháng còn lại. Alcaraz hiện đang dẫn trước Sinner 1.440 điểm trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin.

Về phía Mannarino, anh đã gây bất ngờ khi đánh bại Tommy Paul để lần đầu tiên lọt vào vòng 4 một giải Masters 1000 kể từ khi anh lọt vào tứ kết tại Cincinnati hai năm trước. Tay vợt 37 tuổi đã tìm thấy niềm vui với cú giao bóng thuận tay trái trước Sinner, nhưng cuối cùng anh đã bị hạ gục trong loạt tie-break set hai. Mannarino đã tăng 18 bậc lên vị trí thứ 71 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP.