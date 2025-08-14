Vụ xe khách "nhồi nhét" bị phạt 230 triệu đồng: Tài xế khai bậy tên

Ngày 14/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận tài xế chở vượt 21 người trên xe khách mới bị xử lý, được phát hiện có hành vi gian dối, khai tên tuổi của người khác nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện ngày 11/8, lập biên bản vi phạm, tài xế khai tên Hoàng Viết Hùng (39 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) và giấy phép lái xe đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tước trước đó.

Không có giấy phép lái xe khách, tài xế Hướng (áo phông trắng đen) đã mượn tên của người khác để qua mặt CSGT (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 13/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk mời nam tài xế lên làm việc để ra quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, khi CSGT yêu cầu cung cấp giấy tờ tuỳ thân, căn cước công dân, nam tài xế có biểu hiện lúng túng, vòng vo, né tránh. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, lực lượng CSGT đã đấu tranh với tài xế này.

Nhận thấy không thể chối cãi, tài xế khai tên thật là Nguyễn Bá Hướng (38 tuổi, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và chưa có giấy phép lái xe hạng E để điều khiển xe khách.

Tài xế Hướng cho rằng trước đây từng đi làm cùng anh Hùng nên xin chụp lại giấy phép lái xe của anh Hùng để đi xin việc cho dễ.

Khi bị CSGT phát hiện về việc chở dư khách, Nguyễn Bá Hướng sử dụng các thông tin của anh Hùng nhưng không biết giấy phép của Hùng đã bị tước trước đó. Tại cơ quan công an, Hướng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Xe khách 46 người "nhồi nhét" 67 người (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, dù tên thay đổi nhưng con người, hành vi vi phạm và mức phạt không đổi. Do đó, đơn vị đang xử lý vụ việc theo quy định.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 16h ngày 11/8, Trạm CSGT Krông Búk, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách biển kiểm soát 37F-004.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tài xế khai tên Hoàng Viết Hùng (39 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) nhưng không có giấy phép lái xe do bị tước trước đó.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 67 người trong khi phương tiện này chỉ có 46 chỗ ngồi.

Với hành vi vi phạm, tài xế bị phạt 19 triệu đồng lỗi không có giấy phép lái xe, 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách.

Đồng thời, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi nêu trên là hơn 234 triệu đồng.