Chuyên gia tiết lộ thời điểm uống cà phê tốt nhất trong ngày

Không có gì ngạc nhiên khi cà phê là một trong những thức uống phổ biến trên thế giới. Khoa học đã chứng minh rằng uống cà phê có liên quan đến một số lợi ích.

Bên cạnh việc tăng cường sự tỉnh táo, uống cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường trao đổi chất và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Điều này phần lớn là do cà phê đen giàu các hoạt chất sinh học, bao gồm các chất chống oxy hóa chống viêm.

Ngày nay, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thời điểm uống đóng vai trò quan trọng trong việc tận dụng lợi ích sức khỏe của cà phê.

Khi nào là thời điểm tốt nhất trong ngày để uống cà phê?

Thời điểm tốt nhất trong ngày để uống cà phê sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân và lịch trình của họ. Tuy nhiên, đối với những người làm việc theo giờ hành chính, buổi sáng là thời điểm lý tưởng, theo các chuyên gia.

Uống cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên bạn không nên uống nhiều (Ảnh: CNN).

“Thời điểm tốt nhất để uống cà phê là từ giữa đến cuối buổi sáng, thường là khoảng 9h30 đến 11h30”, Tiến sĩ Raj Dasgupta, bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ, chia sẻ với TODAY.com. Ông cho biết thêm, mọi người nên uống cà phê khoảng 1-3 giờ sau khi thức dậy.

Và loại cà phê tốt nhất cho sức khỏe dường như là cà phê pha nóng, được lọc từ hạt cà phê rang nhạt, không thêm kem hoặc đường.

“Về mặt sinh lý, cà phê vào giữa buổi sáng tốt hơn”, Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Con người thuộc Phòng khám Cleveland, chia sẻ.

Lợi ích của việc uống cà phê vào giữa buổi sáng

Các chuyên gia cho biết, việc uống cà phê vào buổi sáng mang lại một số lợi ích.

Tỉnh táo và cải thiện tâm trạng

Caffeine là một chất kích thích hệ thần kinh, vì vậy nó giúp tăng tốc mọi hoạt động trong cơ thể và não bộ. "Nó giúp bạn tỉnh táo hơn, nhận thức tốt hơn và tràn đầy năng lượng hơn một chút", Zumpano nói.

Uống cà phê từ 9h30 đến 11h30 sáng có thể giúp bạn vượt qua cơn uể oải giữa buổi sáng. Caffeine có thể cải thiện chức năng nhận thức khi bạn bắt đầu ngày mới và tăng cường hiệu suất tập thể dục trước khi tập luyện buổi sáng.

Cà phê cũng có thể cải thiện tâm trạng vì caffeine kích thích dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến niềm vui và động lực.

Người lớn có thể tiêu thụ tới 400mg caffeine mỗi ngày.

Sức khỏe tim mạch

Một tách cà phê buổi sáng cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất. Một nghiên cứu mới cho thấy uống cà phê trước buổi trưa giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong so với uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối.

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu vào tháng 2, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về thời điểm uống cà phê và mối liên hệ với tỷ lệ tử vong ở 42.000 người trưởng thành tại Hoa Kỳ từ năm 1999 đến năm 2018.

Kết quả cho thấy những người uống cà phê - có hoặc không có caffeine - từ 4h sáng đến 12h trưa có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16% so với những người không uống cà phê và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 31%.

Tuy nhiên, những lợi ích tương tự này không được quan sát thấy ở những người uống cà phê cả ngày. Nếu bạn uống cà phê vào buổi chiều, nó sẽ không gây hại cho bạn, nhưng bạn sẽ không nhận được những lợi ích đó.

Nồng độ cortisol

Các chuyên gia lưu ý rằng uống cà phê trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 11h30 sáng, hoặc khoảng 1h đến 3h sau khi thức dậy, cũng tốt hơn cho nồng độ cortisol.

"Đó là lúc nồng độ cortisol tự nhiên của bạn bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh ngay sau khi thức dậy", TS Dasgupta nói. Cortisol, còn được gọi là hormone căng thẳng, tăng lên khi chúng ta thức dậy để giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn.

"Nó đạt đỉnh điểm từ 30 đến 60 phút sau khi bạn thức dậy, và sau đó bắt đầu giảm dần khi ngày trôi qua, vì vậy lý tưởng nhất là uống cà phê vào thời điểm giảm dần. Tùy thuộc vào từng người, có thể mất đến bốn giờ để cortisol giảm xuống”, Zumpano nói.

Chống viêm

Nhiều lợi ích của cà phê đến từ chất chống oxy hóa, có thể giúp chống viêm, cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Nghiên cứu mới cho thấy một số dấu hiệu gây viêm trong cơ thể có nhịp sinh học, nghĩa là chúng cao nhất vào buổi sáng. “Do đó, tác dụng chống viêm của việc uống cà phê tập trung vào buổi sáng có thể có lợi hơn", các nhà nghiên cứu viết trên Tạp chí Tim mạch châu Âu.

Vào buổi sáng, do nhịp sinh học, chúng ta hấp thụ chất chống oxy hóa tốt hơn nhiều so với buổi chiều.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Uống cà phê vào giữa buổi sáng ít có khả năng gây rối loạn giấc ngủ, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Vì caffeine là một chất kích thích, nó có thể làm cho giấc ngủ khó khăn hơn để chìm vào giấc ngủ.

"Cơ thể bạn mất khoảng 5-6 giờ để đào thải một nửa lượng caffeine bạn tiêu thụ, nghĩa là một nửa lượng caffeine đó vẫn còn lưu thông trong cơ thể bạn nhiều giờ sau khi tiêu thụ", TS Dasgupta nói.

Caffeine ngăn chặn adenosine, một chất hóa học trong não giúp thúc đẩy giấc ngủ. Thông thường, adenosine tích tụ trong não khi bạn thức, dẫn đến buồn ngủ. Nếu bạn uống cà phê quá muộn, nó có thể làm chậm khả năng đi vào giấc ngủ, giảm tổng thời gian ngủ và làm giảm giấc ngủ sâu và giấc ngủ REM.

Bạn có thể uống cà phê trong hoặc sau bữa sáng (Ảnh: Shutterstock).

Bạn nên đợi bao lâu để uống cà phê sau khi thức dậy?

Các chuyên gia khuyên bạn nên uống cà phê ít nhất một giờ sau khi thức dậy, nếu có thể. "Nếu bạn uống cà phê ngay sau khi thức dậy, bạn đang chồng chất caffeine lên cortisol vốn đã cao, điều này có thể làm tăng cảm giác bồn chồn và làm giảm tác dụng nhận thức của caffeine", TS Dasgupta nói.

Lý tưởng nhất là bạn nên uống cà phê trong hoặc sau bữa sáng. Uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra tác dụng phụ cho một số người. Nó có thể làm tăng axit dạ dày, dẫn đến trào ngược axit hoặc khó chịu.

Caffeine có thể làm tăng nhu động dạ dày. Nó cũng là một chất lợi tiểu, có nghĩa là nó có thể làm tăng lượng nước tiểu.

Uống cà phê khi nào là quá muộn?

"Một nguyên tắc tốt là ngừng uống caffeine ít nhất 6-8 giờ trước khi đi ngủ. Vì vậy, nếu bạn muốn ngủ lúc 10h tối, có lẽ bạn không nên uống cà phê sau 2h chiều", TS Dasgupta nói. Ngoài ra, hãy cân nhắc chuyển sang cà phê không chứa caffeine vào cuối ngày.

Những người nhạy cảm hơn với caffeine có thể cần ngừng uống cà phê sớm hơn. Nếu bạn khó ngủ, hãy xem xét lượng caffeine nạp vào cơ thể và nói chuyện với bác sĩ.