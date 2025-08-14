An ninh siết chặt trước cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp năm 2018 (Ảnh: Bloomberg).

Anna Vernaya, giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga tại Alaska, cho biết, người dân địa phương đang hỗ trợ hết sức có thể trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8.

"Nhà của chúng tôi đang được sử dụng làm nơi ở cho các nhà báo, chúng tôi có 14 người ở đây. Chúng tôi đang tìm kiếm túi ngủ, chúng tôi sẽ đặt chúng ở bất cứ nơi nào có thể", bà Vernaya nói với hãng tin TASS.

Theo bà Vernaya, 98% chỗ ở tại thành phố Anchorage ở Alaska, nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, đã kín chỗ, và khách du lịch đang bị từ chối đặt phòng. Động thái này được cho là nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc gặp quan trọng của lãnh đạo cấp cao.

"Những du khách đã mua tour du lịch đến Alaska vào tháng 8 phải trả lại vé. Bang không tiếp nhận thêm du khách. Các khách sạn đã hủy tất cả các lịch đặt phòng. Vào thứ Năm, ngày 14/8, sẽ có một chuyến bay đặc biệt khác, chở thêm 50-60 nhà báo nữa đến", bà Vernaya nói, đồng thời cho biết Trung tâm Văn hóa Nga sẽ chỉ tiếp nhận các nhà báo Nga.

"Chúng tôi đã đề nghị dựng lều trên hiên nhà, tất cả chúng tôi đều đang tìm chỗ để dựng lều. Một số nhân viên của trung tâm đang nghỉ làm để đưa đón mọi người. Chúng tôi đã cho phép sử dụng xe của chúng tôi vì thiếu xe", bà Vernaya nói thêm.

Tuy nhiên, về vấn đề thực phẩm, các nhà báo sẽ phải tự lo liệu.

"Anchorage có những nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê ngon... Nhưng chúng tôi không hỗ trợ về mặt này, chúng tôi chỉ cung cấp chỗ ở và phương tiện đi lại", bà Vernaya chia sẻ.

Bà Vernaya cho biết các biện pháp phòng ngừa an ninh ở Alaska đã được siết chặt.

“Phía Mỹ huy động rất nhiều lực lượng hành pháp. Họ kiểm soát an ninh cả các tòa nhà”, bà xác nhận.

Bà cho biết thêm rằng nhiều nhân vật nổi tiếng vẫn đang tiếp tục đổ về Anchorage. Ví dụ, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã đến đây vào hôm 11/8. Các nhà ngoại giao Nga cũng được cho là đã có mặt tại Alaska.

Theo bà Vernaya, hội nghị thượng đỉnh sắp tới là sự kiện lớn đối với toàn bang. “Tất cả các kênh truyền hình địa phương đều mở đầu bản tin với chủ đề hội nghị này. Khách sạn đã kín phòng và người dân địa phương đang rao cho thuê chỗ ở”, bà cho hay.

Bà cũng nói rằng chính quyền và người dân địa phương đang làm hết sức để “tạo ra môi trường an toàn và thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.

Một số nguồn tin cho hay, Mỹ sẽ hạn chế không phận ở khu vực Anchorage quanh thời điểm diễn ra cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga.

Việc hạn chế không phận sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay liên quan đến chuyến thăm, và sẽ có hiệu lực trong cả ngày 15/8.

Tổng thống Trump trước đó thông báo sẽ tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/8 xác nhận thành phố Anchorage, bang Alaska, sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc hội đàm sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương Mỹ - Nga, cũng như giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Washington đang phối hợp chặt chẽ với Moscow để hoàn thiện lịch trình cho hội nghị.