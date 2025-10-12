Cha ở Phú Thọ lên Thái Nguyên, bơi 4 tiếng giữa nước lũ tiếp tế cho con gái

Phao tự chế buộc ngang bụng, cha gần 70 tuổi bơi 4 tiếng tiếp tế cho con

Ngày 8/10, nghe đài báo thấy nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, ông Nguyễn Văn Hiển (68 tuổi, ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và vợ nóng ruột như lửa đốt.

Con gái lớn của ông Hiển, chị Nguyễn Phương Anh lấy chồng xa và hiện sống ở thành phố Thái Nguyên đúng khu vực bị ngập sâu. Trước đó, hai vợ chồng ông Hiển có liên lạc được với con. Nhưng sau đó, cuộc gọi bị ngắt quãng vì con gái nói điện thoại sắp hết pin trong khi nhà bị mất điện, không có mạng Internet.

"Thời điểm đó, cả nước đều hướng về Thái Nguyên để cứu trợ. Thấy con trong cảnh nước ngập, bố mẹ nào ngồi yên được. Ai cũng thế thôi, chỉ cần con gặp hoạn nạn, tôi sẽ bằng mọi giá tìm cách tới hỗ trợ", ông Hiển chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cha 68 tuổi kể việc bơi 4 tiếng giữa nước lũ tiếp tế cho con ở Thái Nguyên (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Do thời gian gấp gáp, hai ông bà chỉ kịp chuẩn bị chút nước sạch, lương khô, sạc pin điện thoại - những món đồ thiết yếu nhất. Ông Hiển bọc vội vài món đồ trong 4 lớp túi nilon để tránh bị ngấm nước, vội bắt xe lên đường.

Xe dừng ở bến xe Thái Nguyên khoảng 10h, cách gia đình con gái ở phường Phan Đình Phùng hơn 3km. Thấy cảnh nước ngập nhưng không thể thuê bất cứ phương tiện nào, ông quyết định tự mình bơi vào vùng nước ngập.

Không có sẵn phao bơi, ông Hiển nhìn quanh thấy có một bình nước nhựa trôi nổi nên vội kéo vào. Ông còn kiếm được một thùng xốp rỗng và một dây buộc. Vì nước ngập sâu không thể mạo hiểm bơi một mình, ông tính tới phương án làm chiếc phao tự chế.

Ông Hiển bơi gần 4 tiếng để tới nhà con gái (Ảnh cắt từ clip).

Nghĩ là làm, ông Hiển cho toàn bộ đồ cứu trợ vào thùng xốp rồi lấy bình nước nhựa buộc chặt cạnh hông làm phao. Cứ thế, ông lão gần 70 tuổi một mình vừa bơi vừa dò dẫm tìm đường giữa nước lũ.

Đoạn đầu khoảng 1km, mực nước chỉ ngập tới cổ. Nhưng càng đi sâu, nước lũ dâng cao hơn. Thậm chí có nơi sâu tới hơn 2m vượt quá tầm chân chạm đáy, ông Hiển thấy thấm mệt.

"Tôi bơi mệt quá nên cứ được một đoạn lại phải tìm chỗ bấu víu nghỉ một lúc cho lại sức. Khi còn cách nhà con gái khoảng 200-300m, tôi cũng gần như đuối sức, phải bám vào một biển giao thông bên đường chờ lấy sức", ông Hiển nhớ lại.

Lúc đang gần như bị chới với giữa nước lũ, may mắn có đội cứu hộ ngồi trên cano đi qua và nhìn thấy. Vì nước chảy xiết, đoàn cứu hộ phải thả dây để ông buộc vào người, lôi khoảng 2m qua đoạn ngã 4 mới kéo lên được cano.

Khi cano tới nơi, nhà của gia đình con gái ông Hiển đã ngập hết tầng 1. Đoàn cứu hộ đứng ngoài gọi lớn tiếng. Chị Phương Anh cùng con trai đều đang ở tầng 2 chạy ra và ngỡ ngàng khi thấy bố đứng bên dưới.

Ông Hiển có 3 người con, trong đó chị Phương Anh là con cả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì đội cứu hộ không thể đợi lâu và thấy gia đình con vẫn khỏe mạnh an toàn, ông vội đưa hộp xốp đựng đồ tiếp tế qua mái tầng 1. Hai cha con chỉ kịp dặn dò nhau vài câu, ông lão lại lên cano nhờ chở ra bến xe Thái Nguyên để về quê ngay trong ngày. Khoảng hơn 17h cùng ngày, ông trở về nhà an toàn.

"Người không biết bơi chắc không dám làm như vậy. Nhưng tôi từng sống ở vùng sông nước, luyện bơi lội từ nhỏ nên mới dám liều. Thực sự giữa cảnh nước lũ, vợ chồng tôi chẳng nghĩ được nhiều, chỉ nhớ tới con cháu thôi”, ông chia sẻ.

"May mắn chúng tôi kịp cứu ông giữa lúc nước chảy xiết"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Đạt Long cho biết, ngày 7/10, thấy Thái Nguyên bị ngập sâu, anh vội vã di chuyển từ Hà Nội xuống cứu trợ. Anh đi cùng anh Hải, một người dân ở Thái Nguyên có sẵn cano, thuận tiện cho việc cứu trợ.

Gần 14h ngày 8/10, khi chiếc cano đang di chuyển tới đường Cách Mạng Tháng Tám ở TP Thái Nguyên, họ nghe có người nói thấy cảnh một ông lão có dấu hiệu bị đuối nước.

Tuy nhiên khu vực ngã 4 thời điểm đó nước lũ chảy rất xiết, cano không thể ra ngay để cứu người, anh Long vội ném sợi dây dài để ông Hiển buộc vào người và kéo đi. Qua chỗ nước lũ chảy xiết, họ mới đưa được ông lên cano an toàn.

"Tôi chỉ kịp hỏi vài câu và được biết ông đã bơi suốt từ 10h tới 14h nhưng vẫn chưa tới được nhà con gái. Sợ con gặp nguy hiểm lại không có đồ ăn nên người cha vẫn mạo hiểm lên đường", anh Long nói.

Sau khi chuyển đồ cho gia đình con gái ông Hiển, anh Long đưa ông ra vùng nước nông. Tiếp đó, anh nhờ anh em cứu hộ hỗ trợ đưa ông Hiển chuyển sang chiếc xuồng bé (loại chèo tay) để di chuyển ra bến xe.

“Chúng tôi cũng mừng khi biết ông đã về nhà an toàn”, anh Long chia sẻ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 11/10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng.

Ước tổng thiệt hại của đợt mưa lũ này là 7.050 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên vẫn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng.

Hiện tại, nhiều khu vực ở Thái Nguyên nước lũ đã rút, để lại bùn phủ kín nền nhà. Nhiều đồ đạc của người dân bị hư hỏng. Rác thải nằm chất đống bên đường chờ xử lý.