Chuyện phía sau khoảnh khắc cha ôm con chạy để tránh mưa bão gây xúc động

Trong những ngày qua, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cha ôm con chạy tránh mưa bão khiến nhiều người xúc động. Video được chia sẻ nhiều, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Dù đoạn video ngắn chỉ kéo dài hơn một phút nhưng ghi lại trọn vẹn cảnh một người cha không mũ nón áo mưa, bế vội cậu con trai út vào lòng rồi chạy nhanh dưới trời mưa như trút nước. Ngay phía sau là hai con nhỏ đuổi bám theo như sợ bị lạc mất cha.

Khoảnh khắc cha ôm con chạy để tránh mưa bão (Ảnh cắt từ clip).

Bên dưới video, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời hỏi thăm, động viên tới người dân sống tại khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

"Cha mẹ nào cũng muốn con cái có một chỗ ở an toàn thay vì mưa gió phải đi tránh trú ở nhà khác. Ai rơi vào cảnh nghèo mới hiểu cảm giác bất lực là thế nào", tài khoản Lý Thị Minh chia sẻ.

"Nhìn cảnh này lại nhớ tới hồi bé, cứ mỗi khi bão lũ về, bác ruột lại cõng 2 chị em trên lưng để sang nhà bác tránh bão. Trong khi bố mẹ phải ở nhà chắp vá chằng đụp, gia cố xung quanh để không bị đổ. Xem video này, tự nhiên mọi ký ức về tuổi thơ nghèo khó lại ùa về", tài khoản Xuân Anh bộc bạch.

Khoảnh khắc cha ôm con chạy để tránh mưa bão ở Hà Giang gây xúc động (Nguồn video: Thào Páo).

Theo tìm hiểu, đoạn video được quay vào chiều tối ngày 28/9 tại khu vực chợ Ba Tiên (nằm ở ngã ba thôn Cán Hồ và Lũng Hầu, xã Đường Thượng, tỉnh Hà Giang cũ), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Người quay video là anh Thào Páo, sinh năm 1994. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Páo cho biết, khi đang đứng trước cửa nhà, thấy cảnh cha ôm con sang nhà khác để tránh bão, anh xúc động nên đã ghi lại hình ảnh.

Anh Páo cho biết, người cha trong đoạn video cũng sống ở khu vực gần đó. Vì mưa lũ, anh vội về đón các con để di chuyển tới nơi ở an toàn hơn.

Xúc động trước tình phụ tử, anh đã đăng tải video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Điều anh không ngờ là video lên xu hướng, nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

"Theo tôi được biết, hiện các bé đều có nơi trú ẩn an toàn", anh nói.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (cơn bão số 10), ở khu vực nơi anh sinh sống vẫn xảy ra tình trạng mưa lớn và có khu vực bị sạt lở. Chính quyền địa phương cũng lên tiếng khuyến cáo người dân nên thận trọng khi di chuyển qua những nơi này.

Trước đó, Cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 3 (cấp cao nhất) tại Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và Cao Bằng.

Các chuyên gia dự báo với lượng mưa lớn, nhiều hệ thống sông có thể xuất hiện một đợt lũ và cảnh báo có thể lên mức báo động 2-3, có sông vượt báo động 3.