Những điều "được nhất" từ đại lễ mừng Quốc khánh 2/9 lớn chưa từng có

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -cho biết, chứng kiến hình ảnh hàng chục vạn người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, nhiều ngày chờ đợi trên các tuyến đường để xem diễu binh, diễu hành trong các buổi tổng hợp luyện, tổng duyệt và Lễ Diễu binh, diễu hành 2/9, ông nhiều lần lặng đi vì xúc động.

Từng là thư ký riêng cho 6 vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Quang Đạo, Phạm Thế Duyệt), chứng kiến bao biến thiên lịch sử nên với ông những ngày mùa thu lịch sử này càng nhiều cảm xúc. Theo ông, đại lễ A80 là bản hùng ca về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của hàng triệu triệu trái tim.

Người dân Việt Nam có quyền tự hào về một đất nước kiên cường, bất khuất

Người dân chờ đợi trên nhiều con phố để chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành với tâm trạng hân hoan, háo hức (Ảnh: Nguyễn Hải).

Những ngày qua, khắp mọi miền Tổ quốc là những con đường cờ hoa rợp trời. Nhiều người khoác lên mình chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Tại Hà Nội, người dân ở khắp nơi tụ hội về cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc, ngồi hàng giờ trên các con phố chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Cảm xúc của ông ra sao khi trước những hình ảnh này?

- Không chỉ riêng tôi mà nhiều người đã được chứng kiến một không khí Quốc khánh rạo rực, hân hoan chưa từng thấy. Đây là lễ Quốc khánh được tổ chức lớn và rầm rộ nhất.

Nhiều bà con từ miền Nam ra miền Bắc chờ đợi 2-3 ngày để xem diễu binh, diễu hành. Từ miền núi, nông thông, nhiều người cũng sắp xếp công việc để lên Thủ đô hòa chung không khí Tết độc lập.

Có bầu không khí tuyệt vời ấy là bởi “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế giới, xuất khẩu nhiều mặt hàng trong top đứng đầu thế giới.

Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Việt Nam đã vươn lên, đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng. Kinh tế phát triển, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, có quan hệ hợp tác toàn diện với hầu hết các nước trong thường trực Liên Hợp quốc. Nhiều cường quốc trên thế giới có nền kinh tế phát triển đều là những đối tác chiến lược của Việt Nam.

Việt Nam còn tham gia vào các hội đồng quan trọng của Liên Hợp quốc. Các nước đều coi Việt Nam là nước có nền kinh tế mới nổi, tiềm năng dồi dào, thu hút được nhiều nguồn đầu tư lớn.

Từ một nước nô lệ dưới 2 tầng áp bức, trải qua chiến tranh triền miên, nhưng với đường lối đúng đắn của Đảng, với sự cố gắng phi thường của dân tộc, chúng ta có được ngày hôm nay.

Đây là sự cố gắng vượt bậc của toàn Đảng, Toàn dân. Đảng có đường lối đúng đắn, dân tin tưởng, hưởng ứng, đồng tình.

Tôi thường nói với bạn bè ở các quốc gia khác, phải nhìn nhận một cách thật khách quan trung thực về Việt Nam. Việt Nam luôn giữ vững độc lập tự chủ, chủ trương làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Uy tín của Việt Nam không ngừng được tăng lên.

Hình ảnh tuyệt đẹp của khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân có quyền tự hào về một đất nước kiên cường, bất khuất, có truyền thống đoàn kết. Thành tựu chung của đất nước trong 80 năm đã tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi như ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng nhất. Những cơ đồ, thành tựu của đất nước ta là công lao của toàn Đảng, toàn dân nên bất cứ ai cũng hân hoan, mừng vui.

Tại các tuyến phố người dân Hà Nội mở cửa đón tiếp người lạ. Những chai nước, chiếc quạt miễn phí được tặng tiếp sức cho đồng bào. Những người xa lạ 3 miền bỗng hóa người thân, cùng hòa chung niềm vui. Theo ông, điều gì đã tạo nên sức mạnh thống nhất, đồng lòng đến vậy?

- Nhân dân ta có truyền thống cố kết cộng đồng, yêu thương đùm bọc, truyền thống đó xuất phát từ lòng yêu nước. Việc hỗ trợ đồ ăn, nước uống tuy đơn giản nhưng thể hiện truyền thống cực kỳ quý báu được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Những hành động này cũng cho thấy tình cảm của người dân đối với đất nước, đối với Đảng và nhất là với khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ Nguyễn Thị Hợi (80 tuổi) cùng con cháu phát nước suối, bánh cho người xem diễu binh trước vỉa hè nhà mình (Ảnh: Bảo Quyên).

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có rất nhiều hoạt động, chương trình được tổ chức như Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, các chương trình nghệ thuật lớn đầu tư công phu hàng tỷ đồng nhưng tặng vé miễn phí, món quà 100.000 đồng/người toàn dân được nhận… Theo ông, những chương trình này đem đến giá trị lớn lao gì cho nhân dân, ngoài việc người dân được xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tham gia các trải nghiệm thú vị hay được nhận một số tiền cụ thể?

- Tôi cho rằng, cái được lớn nhất đó là tạo được niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất dân chủ, giàu mạnh như Bác Hồ hằng mơ ước và các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang kế thừa, phát huy, không ngừng đổi mới để tạo nên kỷ nguyên hùng cường, vững mạnh của dân tộc.

Tất cả những chính sách Đảng và Nhà nước đang làm như miễn học phí, lo bữa ăn trưa, tặng thẻ bảo hiểm y tế… đều rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới nhân dân.

Trong dịp Quốc khánh này, việc tặng quà 100.000 đồng cho toàn dân đã tạo được niềm vui lớn trên cả nước. Về mặt vật chất, số tiền đó có thể không nhiều với những người giàu, song cũng sẽ khiến mỗi người cảm thấy ấm lòng. Với những gia đình kinh tế khó khăn, 400.000-500.000 đồng cũng là một số tiền lớn để lo cái ăn, cái mặc.

Quan trọng nhất, người dân tin tưởng Đảng này là Đảng của dân, vì dân, thực sự lo cho nhân dân.

Niềm vui của người dân Việt Nam trong ngày Tết độc lập (Ảnh: Linh Chi).

Trách nhiệm và niềm tin với Tổ quốc

"Tự hào là người Việt Nam", "Tôi yêu Việt Nam", "Tổ quốc trong tim”… - là những dòng chia sẻ, những câu nói vang vọng trên khắp các con phố hay trong những cuộc tụ họp, chuyện trò. Đây có lẽ không chỉ là những câu khẩu hiệu thông thường?

- Tôi tin đây là những chia sẻ thực lòng từ trái tim mỗi người dân. Với thế hệ đi trước họ hiểu hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi, trí tuệ. Những người trẻ hôm nay cũng hiểu được rằng, những thành quả hôm nay không phải tự nhiên mà có.

Tết Độc lập không chỉ là ngày hội mà còn là lời nhắn nhủ sâu sắc với thế hệ trẻ hôm nay, là dịp mỗi người tự soi chiếu lại mình, nhắc nhở về trách nhiệm với Tổ quốc. Tết Độc lập cũng là dịp khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc. Những lời nói ấy vừa thể hiện niềm tự hào, vừa thể hiện trách nhiệm, niềm tin với Tổ quốc.

Người trẻ có mặt trên nhiều tuyến phố, thể hiện tình yêu nước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

- Ngày 2/9/1945 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc đánh dấu kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Theo ông cần làm gì để tinh thần Quốc khánh bất diệt thành động lực đưa dân tộc vào kỷ nguyên mới?

- Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách mạng Tháng Tám là kết quả hội tụ sức mạnh ý chí chính trị và tinh thần quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã biết chớp thời cơ thuận lợi Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện để giành thắng lợi.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, khó khăn bủa vây, chính quyền non trẻ đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giặc đói, giặc dốt, thù trong giặc ngoài… nhưng bằng ý chí quật cường, dân tộc ta đã vùng lên, với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ.

Lá cờ Quyết thắng tung bay trong gió dưới những ánh nhìn đầy tự hào của nhân dân (Ảnh: Hải Nam).

Không ai nghĩ rằng một đất nước nhỏ, đất không rộng, người không đông, kinh tế chậm phát triển, phải đối đầu với những đế quốc mạnh hơn về tiềm lực kinh tế và quốc phòng lại có thể giành chiến thắng.

Lịch sử đã kiểm chứng năng lực, ý chí của dân tộc Việt Nam. Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, điều quan trọng nhất chúng ta cần đồng tâm hiệp lực tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách.

Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhất định chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu. Song với điều kiện, Đảng cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng chống lãng phí. Đó là một trong những khuyết tật bẩm sinh không chỉ riêng của quốc gia hay chế độ nào.

Bên cạnh đó, cần thực hiện dân chủ, giải quyết hài hòa quyền lợi các giai cấp, tầng lớp để xây dựng khối đại đoàn kết, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân để huy động sức mạnh của toàn dân tộc… Thực hiện được những điều này sẽ ngày càng tăng tinh thần đoàn kết toàn dân và giành thắng lợi, đúng như những gì Bác Hồ đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện cùng Dân trí!