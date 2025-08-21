Người Hà Nội mang quạt, mời nước người lạ xem tập diễu binh

Ông chủ tiệm tạp hóa và những chiếc quạt "ấm tình người"

Tối 21/8, hàng chục nghìn người dân Thủ đô đổ về các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Kim Mã… để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ đầu giờ chiều, dòng người đã nô nức đứng chật kín vỉa hè, tạo nên bầu không khí sôi động, hào hùng. Bên cạnh không khí trang nghiêm của sự kiện, những câu chuyện nhân văn, giản dị cũng khiến nhiều người xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chủ tiệm tạp hóa mang quạt ra vỉa hè làm mát người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên phố Quán Thánh (Hà Nội), hình ảnh một cụ ông chủ tiệm tạp hóa mang hết quạt máy trong nhà ra đặt trước cửa tiệm để làm mát cho bà con chờ xem diễu binh được chia sẻ rộng rãi.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, được biết ông là Phạm Văn Hải (SN 1959). Ông nói: "Thấy mọi người tập trung đông, lại nắng nóng, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang quạt ra cho đỡ mệt. Người dân ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, rất kiên nhẫn. Tôi giúp được chút gì thì giúp thôi, chẳng có gì to tát cả".

Ngoài ba chiếc quạt điện, ông Hải còn chuẩn bị sẵn khoảng 100 chiếc quạt giấy phát cho ai cần, thậm chí còn phát nước, khẩu trang cho lực lượng an ninh, bộ đội làm nhiệm vụ.

Không khí nhộn nhịp trước cửa tiệm của ông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi ngoài 60, ông Hải cho biết bản thân rất vui khi được sống trong không khí những ngày lễ trọng đại của dân tộc.

"Tôi thấy bồi hồi, hân hoan lắm. Tuổi cũng đã cao rồi, nhưng không khí này khiến mình thấy trẻ lại", ông xúc động.

Con gái ông, chị Kim Cúc, tiết lộ rằng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2015, ông Hải cũng từng mang quạt và ghế ra cho người dân ngồi như thế.

Tiệm tranh biến thành "nơi nghỉ chân" cho cộng đồng

Không chỉ có ông Hải, trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), người dân cũng bất ngờ trước tấm lòng của một tiệm tranh. Chủ tiệm - anh Luận - mở cửa cho mọi người đi nhờ nhà vệ sinh, phát nước uống miễn phí, thậm chí còn mang cả những khung tranh cũ ra vỉa hè để bà con ngồi nghỉ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh bày tỏ: "Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu, tôi chỉ làm những việc nhỏ để ủng hộ tinh thần nhiệt huyết của bà con trong dịp 2/9 thôi".

Anh kể, từ khoảng 15h30, vỉa hè trước cửa nhà đã chật kín người. Thấy bà con ngồi đợi lâu, có người khát nước, có người cần chỗ nghỉ, nên anh nghĩ mình giúp được gì thì sẵn lòng.

"Mọi người đi xem diễu binh chắc chắn sẽ cần dùng nhà vệ sinh, nên tôi ngỏ lời cho họ đi nhờ. Còn nước uống thì ai khát thì tôi phát, số lượng bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa", anh nói.

Khung cảnh cửa hàng tiệm tranh của anh Luận (Ảnh: Phú Khánh).

Ngoài nước, gia đình anh Luận còn tận dụng cả những khung tranh cũ không dùng đến để kê ra cho người dân ngồi.

"Chút góp sức nhỏ nhoi thôi. Tôi rất trân quý và ủng hộ tinh thần của những người đang háo hức ra đường đón chào không khí ngày đại lễ. Tôi cũng mong nhiều người khác có thể cùng chung tay, để không khí những ngày này thêm trọn vẹn", anh bày tỏ.

Đối với anh Luận, niềm hạnh phúc giản dị trong những ngày lễ lớn là được hòa cùng niềm tự hào dân tộc. "Cảm giác hân hoan ấy khiến mọi mệt mỏi thường ngày cũng tan biến", anh nói.