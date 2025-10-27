Lâm Đồng thu hút hàng nghìn khách tham quan tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Không gian 100% hoa tươi - “mang Đà Lạt đặt giữa Hà Nội”

Trong ngày khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười - đã đến tham quan toàn bộ không gian triển lãm.

Ông dành nhiều thời gian trao đổi với doanh nghiệp đi cùng đoàn tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của Sở Công Thương và các đơn vị đồng hành trong việc biến gian hàng thành không gian văn hoá - kinh tế giàu dấu ấn, không đơn thuần là khu trưng bày sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (áo khoác đen) tham quan không gian triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn khiến giới truyền thông và khách tham quan đặc biệt quan tâm là con thuyền hoa kết từ 10.000 bông hoa bất tử có quy mô lớn nhất toàn hội chợ.

Hoa bất tử qua thời gian vẫn luôn giữ được màu sắc và không bao giờ tàn, được chọn để kể một câu chuyện biểu tượng: Sự bền bỉ, dẻo dai, nghị lực đi lên và tinh thần trường tồn của vùng đất cao nguyên.

Con thuyền không chỉ là một tác phẩm thị giác, mà còn là một “ẩn dụ kinh tế” tinh tế: Trên thuyền chất đầy những sản vật chủ lực xuất khẩu của Lâm Đồng như rau, củ quả, tơ tằm, hoa cắt cành cao cấp, khoáng sản… vốn là các ngành hàng đã và đang đưa tên tuổi Lâm Đồng ra thế giới.

Đây cũng là cách mà đội ngũ thực hiện muốn truyền tải thông điệp: Lâm Đồng không chỉ là vùng đất của du lịch và cảnh quan, mà còn là “thủ phủ” của nông nghiệp công nghệ cao, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Toàn bộ không gian triển lãm tỉnh Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Toàn bộ khu vực triển lãm được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi Đà Lạt. Mùi hương nhẹ, độ ẩm mát, sắc màu chuyển tầng khiến nhiều khách tham quan ví rằng “như bước từ hội chợ vào một lát cắt của Đà Lạt thu nhỏ”. Đây cũng là gian trưng bày hiếm hoi trong Hội chợ Mùa Thu sử dụng 100% hoa tươi do các nghệ nhân trang trí cho toàn bộ cấu trúc mỹ thuật.

Đáng chú ý, công tác tổ chức - từ thiết kế, thi công đến trưng bày - do Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đảm nhiệm, với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Sự hiện diện và tham gia của doanh nghiệp giúp gian hàng triển lãm không chỉ "đẹp để ngắm", mà còn "đầy để hiểu", truyền tải rõ linh hồn của các ngành hàng mũi nhọn địa phương.

Ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng - trực tiếp chỉ đạo quá trình triển khai từ giai đoạn ý tưởng đến thi công tại hiện trường.

Chia sẻ bên lề chuyến kiểm tra, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn người dân Hà Nội và du khách không chỉ thấy hoa, mà còn nhìn thấy cả một nền kinh tế phía sau hoa, thấy cách Lâm Đồng đang chuyển đổi tư duy sản xuất, nâng giá trị thay vì nâng sản lượng”.

Ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng (áo trắng ở giữa) - đang trực tiếp giới thiệu không gian triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

“Câu chuyện hội nhập” được kể bằng mỹ thuật trưng bày

Khu triển lãm được thiết kế theo lối mở, như dẫn dắt người xem đi qua một hành trình từ đại ngàn đến ngàn hoa, rồi ra biển giao thương.

Xen giữa không gian hoa là các lớp thông tin trưng bày về 49 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, về các mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp, về mạng lưới xuất khẩu của tỉnh, và về các doanh nghiệp đang mang thương hiệu Lâm Đồng ra thế giới.

Không gian này không chỉ “đẹp” mà còn “đúng”: Đúng bản sắc, đúng tinh thần, đúng thời điểm khi kinh tế Lâm Đồng đang ở giai đoạn tăng tốc với trục chiến lược nông nghiệp - du lịch - công nghiệp hỗ trợ.

Với công chúng, Lâm Đồng đến Hội chợ Mùa Thu 2025 bằng hình ảnh tinh tế, nhiều tầng nghĩa và đủ sức để ở lại trong trí nhớ. Với góc nhìn chuyên môn, đây là một cách làm triển lãm bài bản, có thông điệp, có “lõi giá trị”, thay vì chỉ bày sản phẩm rồi chờ người đến xem.

Triển lãm của tỉnh Lâm Đồng thu hút hàng nghìn khách tham quan sau 2 ngày khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự xuất hiện của con thuyền hoa bất tử 10.000 bông không chỉ cắm một cột mốc thẩm mỹ, mà còn như một lời khẳng định: Giữa nhịp biến động và cạnh tranh, Lâm Đồng chọn cách đi lên bền vững - bằng chất lượng, bằng bản sắc, bằng tư duy làm kinh tế dài hơi.

Với những gì đã thể hiện tại Hội chợ Mùa Thu năm nay, Lâm Đồng không chỉ đến để “tham gia”, mà đến để phát đi một “tuyên ngôn” bằng nghệ thuật, nhưng không xa rời thực tế; và bằng kinh tế, nhưng không khô khan.

Đó là điểm khác biệt mà người xem có thể cảm được ngay khi bước vào gian trưng bày này và chính là cách mà Lâm Đồng đang ghi dấu trên bản đồ triển lãm năm nay.