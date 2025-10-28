Quán cháo 34 năm tuổi ở TPHCM: Khách xếp hàng dài, đợi 30 phút mới có ăn

Quán cháo lòng hơn 34 năm trong con hẻm nhỏ

Bước đến đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, TPHCM), nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh xe máy xếp hàng dài kèm tiếng gọi món, tiếng cười nói rộn ràng, tấp nập.

Đó chính là nơi tọa lạc của một quán cháo lòng không biển hiệu, chỉ có bàn ghế giản dị nhưng lúc nào cũng chật kín khách. Quán cháo này đã tồn tại trong con hẻm hơn 30 năm, trở thành điểm ăn uống quen thuộc với người dân trong khu vực.

Con hẻm đông đúc bởi thực khách chờ mua cháo lòng (Ảnh: Mộc Khải).

Nhiều thực khách cho biết họ đã ăn ở đây từ thời còn là học sinh trung học, đến nay tóc đã điểm bạc vẫn tìm về như một thói quen thân thuộc. Gần đây, sau khi nghệ sĩ Trấn Thành ghé ăn và quay chương trình, quán cháo lòng này càng trở nên nổi tiếng.

Anh Thanh Vũ (phường Tân Định) là khách quen, đã gắn bó với quán cháo này hơn 20 năm. Anh cho biết điểm khiến anh muốn quay lại quán nhiều lần chính là phần lòng được làm kỹ, ăn giòn, ngọt, không ám mùi.

"Tôi và vợ ăn cháo ở quán từ khi chưa cưới nhau đến nay đã mấy chục năm. Tôi thích ăn món dồi chiên nhất, vị rất đậm đà. Tôi và vợ ăn hai tô cháo, một phần lòng đầy đủ tổng hết 160.000 đồng. Tôi thấy giá cả hợp lý, phần ăn cũng rất no", anh chia sẻ.

Chủ quán là cô Út - người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, gắn bó với nghề nấu cháo lòng từ năm 1991. Cô kể, đó là thời điểm đất nước trong giai đoạn tinh giản biên chế, nhiều người mất việc, trong đó có cả cô và chồng. Từ một nhân viên văn phòng, cô bỗng trở thành người buôn bán để nuôi con.

“Gia đình bên chồng có người bán cháo, nên khuyên tôi làm thử. Lúc đầu tôi đâu biết nấu nướng gì, may nhờ mẹ chồng và chồng chỉ bảo tận tình. Ngày đó xe cộ ít, sáng ra thấy con hẻm trống, tôi bày mấy cái bàn là đủ thành quán”, cô Út nhớ lại.

Ban đầu, quán chỉ là vài chiếc bàn ghế nhựa đặt ngoài đầu hẻm, khách ngồi san sát. Nhờ hàng xóm thương tình, người cho mượn bàn ghế, người phụ giúp, quán dần đông khách.

Cô Út - chủ tiệm - là người đứng bếp chính tại tiệm cháo lòng suốt hơn 30 năm nay (Ảnh: Mộc Khải).

Cô Út bảo, điều giúp cô trụ được với nghề là sự bền bỉ và tình nghĩa xóm giềng. Ba mươi mấy năm qua, ai cũng thương cô, coi cô như người nhà. Những năm đầu, quán bán rất chạy, học sinh các trường học, nhân viên văn phòng làm việc quanh đây là khách quen.

“Có người giờ có con, có cháu rồi mà vẫn quay lại ăn, gặp nhau mừng như người thân”, cô Út kể.

Mỗi ngày, cô Út bắt đầu công việc từ 9h, bán đến khoảng 20h. Mọi khâu đều do người trong nhà phụ giúp. Bao năm qua, cô Út vẫn giữ nếp cũ: Tự đi chợ, lựa nguyên liệu, nấu nồi cháo nóng nghi ngút khói.

“Để có nồi cháo lòng ngon, tôi phải chọn gạo thật kỹ, nấu cho cháo sánh mà không nát. Nêm nếm nồi cháo cũng đơn giản - muối, đường, bột ngọt như thường lệ, quan trọng là cách cảm nhận hương vị của người nêm”, cô nói.

Bí quyết giữ chân thực khách suốt ba thập kỷ

Sau khi chương trình của nghệ sĩ Trấn Thành phát sóng, quán của cô cũng được chú ý, khách đến quán ăn dồn dập hơn thường lệ. Cô Út cho biết, nghệ sĩ Trấn Thành vốn là khách quen của quán, thường xuyên ghé quán ăn. Khi biết nam nghệ sĩ muốn đến quán để quay hình, cô Út cũng rất vui.

“Khi làm chương trình, cậu ấy nhờ trợ lý liên hệ tôi. Mọi người trong ê-kíp của Trấn Thành đều làm việc lịch sự, chọn góc quay riêng trong quán để không ảnh hưởng đến khách, còn tôi vẫn buôn bán bình thường.

Trước khi Trấn Thành quay hình, quán tôi cũng khá đông khách, nhưng sau chương trình đó, khách đến dày hơn nên thời gian bán hết cũng sớm hơn”, cô kể.

Nghệ sĩ Trấn Thành thưởng thức cháo lòng tại quán (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những chiều cuối tuần, khách kéo đến quán đông đến mức có người phải chờ tới 30 phút mới được thưởng thức cháo. Thỉnh thoảng, quán rơi vào cảnh "quá tải", phải thông báo tạm ngưng nhận thêm khách để đảm bảo phục vụ chu đáo cho những người đã ngồi đợi từ trước.

Nhiều người từ xa đến, nghe tin quán không nhận khách, đành ngậm ngùi ra về. Có người chấp nhận ở lại đợi đến lúc quán có chỗ trống rồi vào quán, ghép bàn cùng người lạ.

Vì không gian quán nhỏ, lại hoạt động theo mô hình gia đình, mọi khâu đều do người nhà phụ trách nên tốc độ phục vụ có lúc chưa đều, đặc biệt khi khách đến ồ ạt.

Một số thực khách lần đầu ghé có thể thấy không gian quán giản dị, chưa được chỉn chu như các quán ăn hiện đại. Tuy vậy, hầu hết đều chấp nhận những điều nhỏ ấy, bởi thích cảm giác thân thuộc, ấm cúng và hương vị quen thuộc mà hiếm nơi nào có được.

Cháo tại quán được nấu sánh mịn, vị thơm nhẹ, vừa miệng, tuy không quá khác biệt so với nhiều quán cháo lòng khác trong thành phố.

Phần cháo lòng ăn kèm dĩa lòng cùng bánh quẩy (Ảnh: Mộc Khải).

Điểm khiến thực khách quay lại nhiều lần chính là phần lòng được làm rất kỹ, sạch sẽ, không còn vương mùi đặc trưng thường thấy. Khi ăn, lòng giòn sần sật, vị ngọt tự nhiên, hòa cùng vị cay nhẹ của tiêu và hành lá.

Một tô cháo lòng đầy đủ giá từ 45.000 đồng đến 55.000 đồng tùy lớn hoặc nhỏ. Khách cũng có thể gọi cháo riêng 20.000 đồng, ăn kèm dĩa lòng lớn 120.000 đồng hoặc dĩa lòng nhỏ 60.000 đồng, gồm dồi luộc, lưỡi, bao tử, gan, phèo, cuống họng, tim, dồi chiên - tất cả được cắt gọn gàng, trình bày đẹp mắt.

Cháo ăn kèm rau, giá trụng và chén nước mắm gừng đậm vị - thứ gia vị được xem là “linh hồn” của món ăn. Ai thích có thể gọi thêm bánh quẩy giòn để chấm cùng cháo.

Một lưu ý nhỏ, món “cháo huyết” ở đây không phải cháo nấu cùng huyết khiến cháo đỏ sậm, mà là cháo trắng ăn kèm miếng huyết luộc - cách làm giúp cháo vẫn giữ màu ngà trong khi huyết lại mềm mịn, thấm vị nước dùng.

Giờ cao điểm, nhiều khách phải đợi hơn 30 phút tại quán mới có thể thưởng thức cháo lòng (Ảnh: Mộc Khải).

Dù đông khách, quán cũng từng gây tranh luận về giá bán. Một số khách trẻ cho rằng mức giá này tương xứng với chất lượng và sự kỳ công trong khâu chuẩn bị. Song, cũng có người cho rằng mức giá 55.000 đồng cho một tô cháo lòng hơi cao so với mặt bằng chung.

Về điều này, cô Út chỉ cười hiền: “Tôi dùng toàn nguyên liệu chất lượng, cân đối để mình có thể sống được với nghề. Không nói mắc hay rẻ, miễn khách thấy xứng đáng thì người ta sẽ quay lại ủng hộ mà thôi”.