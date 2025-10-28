Xét xử vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chi hơn 7 triệu USD đánh bạc

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND Hà Nội) làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần.

Trong vụ án này có 4 bị cáo bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, có 2 bị cáo ra đầu thú còn lại 2 bị cáo bị xét xử vắng mặt là Phí Đức Giang (51 tuổi, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM) và Vũ Thanh Tùng (44 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Trong số 141 bị cáo bị truy tố trong vụ án, có 5 người bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (tỉnh cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).

Ông Hồ Đại Dũng (Ảnh: P.T.).

Cáo trạng thể hiện, câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo cáo buộc từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.

Cáo trạng cũng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.