Hố sâu ngập nước tại KĐT Dương Nội được rào chắn sau phản ánh của Dân trí

Đơn vị thi công tại Dương Nội đã rào chắn an toàn sau phản ánh của Dân trí (Video: Phúc Lai).

Trước đó, như báo Dân trí phản ánh trong bài “Ẩn họa từ những hố móng đầy nước trong Khu đô thị Dương Nội” , tại khu vực này xuất hiện nhiều hố sâu đến hơn 2m, cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, đơn vị thi công đã tiếp thu phản ánh, triển khai biện pháp khắc phục.

Ngày 27/10, phóng viên Dân trí có mặt tại khu vực thi công ghi nhận: các hố móng trước đây từng để trống, đọng nước đã được rào kín bằng ván cốp pha. Khu vực đất trống được san gọn, thu gom vật liệu thừa, tạo cảnh quan gọn gàng và an toàn hơn trước.

Sau bài báo phản ánh của Dân trí, các hố móng ngập nước đã được rào chắn an toàn (Ảnh: Phúc Lai).

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, ngay sau khi bài báo đăng tải, đơn vị thi công đã có mặt trong buổi chiều cùng ngày để dựng rào chắn và thu dọn hiện trường.

“Trước đây, chúng tôi rất lo trẻ con vui chơi và đi học qua khu đó. Giờ thấy họ rào chắn cẩn thận, ai cũng yên tâm hơn”, bà Nguyễn Thị Hạnh, cư dân khu đô thị, chia sẻ.

Động thái nhanh chóng này thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm của đơn vị thi công, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn, trật tự và cảnh quan cho toàn khu dân cư.

Báo Dân trí ghi nhận sự chuyển biến tích cực và thái độ nghiêm túc của đơn vị thi công sau phản ánh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn lâu dài, các đơn vị thi công khác trong khu vực cần tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.