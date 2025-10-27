Ngồi nhờ để ăn tối, lời cảm ơn gia chủ qua camera của đoàn từ thiện gây sốt

Sáng 26/10, phát hiện nhiều hộp thức ăn lạ trong thùng rác, chị Hoàng Quỳnh – chủ quán nước nhỏ ở xã Thanh Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) – tò mò kiểm tra camera giám sát.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, đêm hôm trước, một đoàn từ thiện dừng chân, tự tay nấu nướng và dùng bữa phía trước quán. Mọi người quây quần ăn uống rồi cẩn thận thu dọn, trả lại khoảng sân sạch sẽ.

Trước khi rời đi, một thành viên trong đoàn tiến lại gần camera, chắp tay và nhẹ nhàng nói: "Gửi lại chủ nhà không gian sạch sẽ, đoàn em xin cảm ơn rất nhiều. Chúc chủ nhà luôn khoẻ mạnh".

Cả đoàn dừng chân ăn uống trước quán của chị Quỳnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Bất ngờ trước hành động đẹp và cách cư xử tinh tế của đoàn từ thiện, chị Quỳnh đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để lưu giữ làm kỷ niệm. Không ngờ, sau vài giờ, đoạn clip thu hút hơn 500.000 lượt xem và hàng trăm bình luận dành lời khen cho cả đoàn.

Chủ quán ở Thái Nguyên xúc động trước lời cảm ơn qua camera của đoàn từ thiện (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Nhờ lượt tương tác lớn, một số thành viên trong đoàn đã nhận ra hình ảnh quen thuộc, chủ động gửi lời cảm ơn đến chị Quỳnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Quỳnh cho biết, việc đăng tải đoạn video lên mạng xã hội xuất phát từ mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của đoàn từ thiện.

"Tôi ấn tượng về sự tử tế và đáng yêu của đoàn. Nếu các thành viên ghé quán lúc chưa đóng cửa, tôi nhất định mời mọi người uống nước mía miễn phí nhằm tri ân tấm lòng của họ với bà con vùng lũ", chị Quỳnh nói với phóng viên Dân trí.

Theo chị Quỳnh, quán nước nhỏ đã mở được vài năm, nằm ven tuyến đường Chợ Mới – Thái Nguyên, chủ yếu phục vụ khách vãng lai. Thông thường, mỗi ngày chị dọn dẹp bàn ghế và đóng quán lúc 18h.

Trước khi ra về, bà chủ quán nước đã đổ sạch rác. Sáng sớm, nhìn thấy một số hộp đựng đồ ăn bị bỏ lại bên trong thùng nên chị quyết định xem camera để tìm hiểu nguyên nhân.

Thời điểm đoàn từ thiện dừng chân, chị đã về nhà. Do bận rộn chuẩn bị bữa tối cho các con, người phụ nữ không chú ý thông báo từ hệ thống camera gửi về điện thoại.

"Cả đoàn lấy thực phẩm mang theo để nấu nướng, trải bạt ngồi ăn bên đường. Họ không sử dụng bàn ghế của cửa hàng, có lẽ mọi người không muốn làm phiền. Sau khi ăn, các thành viên cẩn thận thu gom rác, đổ đúng nơi quy định rồi mới tiếp tục di chuyển", chị bày tỏ.

Khi nghe lại lời cảm ơn mộc mạc, chị Quỳnh cảm thấy ấm lòng, xúc động dù chưa giúp đỡ được gì to tát cho cả đoàn.

Theo tìm hiểu, người đàn ông cảm ơn chủ quán qua camera là anh Dũng (sống ở xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà).

Anh cho biết: "Đó là việc nên làm sau khi ngồi nhờ không gian trước quán để nấu nướng và ăn uống. Hành động xuất phát từ tấm lòng của chúng tôi, hoàn toàn không có gì to tát".

Được biết, thời điểm đó, anh Dũng cùng đoàn hơn 20 người trên hành trình quay về Thanh Hoá giúp đỡ bà con vùng bị lũ lụt, sau khi cứu trợ tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Hàng hoá là các nhu yếu phẩm cần thiết được người dân ở xã Vạn Ninh quyên góp. Chứng kiến sự vất vả của bà con các khu vực bị ngập lụt ở miền Bắc, anh Dũng và cả nhóm quyết định lên đường đi từ thiện.

Đoàn của anh Dũng xuất phát từ Khánh Hoà hôm 20/10, chở 2.000 suất hàng hoá (mỗi suất có một số nhu yếu phẩm trị giá 455.000 đồng và một phong bì tiền mặt 500.000 đồng) trên 1 xe container và 1 xe tải. Tổng chi phí cứu trợ là 1,911 tỷ đồng.