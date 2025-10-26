TPHCM: Vứt nhầm vàng của con dâu vào thùng rác, 4 người bới núi rác tìm

5 ngày sau sự cố suýt làm mất vàng của con dâu tương lai, chị Uyên thấy thật may mắn vì chọn đúng nơi ở, khi đội ngũ nhân viên của chung cư không ngần ngại lục tung thùng rác giữa đêm giúp tìm lại món đồ quý.

“Nếu không tìm được, tôi khó mà ăn nói với con dâu”, chị Uyên chia sẻ với Dân trí.

Chị kể, hôm 20/10, con trai thứ hai của chị cùng con dâu tương lai đi chụp ảnh cưới. Vì vướng víu nên cô dâu tháo sợi dây chuyền và đôi bông tai vàng ra, nhờ chị Uyên giữ hộ. Đó là món quà kỷ niệm mẹ ruột con dâu tặng, nên chị rất cẩn thận, sợ làm thất lạc.

Buổi tối, khi đi chụp hình về chị định trả lại ngay, nhưng vì con dâu đi ăn nên tạm gói đôi bông và dây chuyền trong tờ giấy ăn, đặt lên bàn chờ đưa lại. Do mệt, chị vào phòng nằm nghỉ rồi ngủ quên.

Trong lúc dọn dẹp, con chị tưởng tờ giấy ăn trên bàn là rác nên tiện tay gom mang vứt đi. Lúc đó, chị cũng không để ý, mọi việc diễn ra bình thường.

Chiếc dây chuyền và đôi bông tai được tìm lại sau khi các nhân viên vệ sinh lục từng túi rác kiểm tra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tới 20h ngày 21/10, khi cô gái gọi điện nhờ gửi lại trang sức cho con trai chị mang qua giúp, chị Uyên mới giật mình nhớ ra, vội lục tìm khắp nơi nhưng không thấy.

“Tôi lục tung túi rác trong nhà, rồi chạy ra khu chứa rác của tầng, nhưng rác đã được mang đi xử lý. Tôi cuống cuồng chạy xuống khu đựng rác chung cư để tìm”, chị kể lại.

Đến nơi, chị Uyên thấy một nam nhân viên vệ sinh đang phân loại rác, liền trình bày sự việc, hỏi xem liệu rác ở tầng chị đã được xử lý chưa. Tuy nhiên, người đàn ông cho biết anh không phụ trách thu gom tầng đó, hơn nữa lượng rác quá nhiều nên khó xác định.

“Vợ của cậu ấy cũng làm vệ sinh trong chung cư, nên đã gọi điện nhờ hỏi giúp. Một lúc sau, 4 nhân viên, trong đó có cả vợ của người đàn ông cùng xuống khu chứa rác để hỗ trợ tôi tìm”, chị Uyên kể.

Chị miêu tả túi rác của gia đình và nói rõ bên trong có đôi bông tai cùng sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng, là đồ mẹ ruột con dâu tương lai tặng.

Đội ngũ nhân viên bới rác giúp chị Uyên tìm lại đồ vật dù trời đã khuya (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các nhân viên nghe vậy liền động viên chị: “Giờ chị cứ đứng đây, để chúng em giúp chị lục từng bao một”. Nhìn những người công nhân trong bộ đồ lao động, tay bới từng túi rác, chị vừa xúc động vừa thấy áy náy.

Thấy mọi người tìm khá lâu mà vẫn chưa có kết quả, chị Uyên khuyên, có thể đồ đã bị rơi ra hoặc mang đi xử lý, chị sẽ mua đền lại cho con dâu, mọi người không cần tìm nữa. Nhưng các nhân viên vẫn kiên quyết: “Đó là món đồ có giá trị, lại mang ý nghĩa, chị cứ đứng đó dù tìm được hay không, chúng em vẫn cố gắng hết sức”.

May mắn đã mỉm cười với người phụ nữ. Sau khoảng 15 phút kiên nhẫn lục tìm từng thùng rác, họ phát hiện đúng túi rác của nhà chị. Khi mở ra, sợi dây chuyền và đôi bông tai vẫn nằm gọn trong lớp giấy ăn, nguyên vẹn như lúc ban đầu.

“Lúc các bạn tìm thấy, tôi như trút được gánh nặng, mừng đến phát khóc. Nghĩ đến chuyện con dâu chưa chính thức về nhà mà mình lại làm mất đồ mẹ ruột nó gửi, tôi thấy áy náy vô cùng”, chị Uyên xúc động kể.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, người phụ nữ đứng ngay bên cạnh, dõi theo từng động tác của các nhân viên vệ sinh. Điều khiến chị xúc động nhất không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là thái độ tận tâm, đầy trách nhiệm của những con người xa lạ ấy. Dù phải bới rác giữa mùi hôi nồng nặc, trong đêm muộn, không ai tỏ ra khó chịu hay than vãn.

“Các bạn làm việc rất nhẹ nhàng, không một lời kêu ca. Ban ngày thì mình không nói, nhưng lúc đó đã đêm rồi vậy mà họ vẫn ở lại giúp tôi tìm đồ”, chị chia sẻ.

Sau khi tìm lại được đồ, chị Uyên muốn mua quà gửi tặng để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng tất cả đều từ chối. Họ chỉ cười, nói rằng được giúp chị tìm lại món đồ quý giá ấy đã là niềm vui của họ.

Chị Uyên hiện sống tại một khu chung cư thuộc phường Long Bình (TP HCM) đã hơn 5 năm. Chị chia sẻ từ trước đến nay, luôn cảm nhận cư dân và nhân viên ở đây rất thân thiện. Tuy nhiên, sau sự việc này, chị càng trân trọng hơn tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của họ.

"Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống trong một cộng đồng tử tế như vậy”, chị xúc động nói.