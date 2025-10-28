Lương hưu của lực lượng đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2/10/2025.

Điều 14 Thông tư 90 hướng dẫn cách tính mức lương hưu hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân, người lao động trong lực lượng quân đội.

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 90, cách tính mức lương hưu của lực lượng quân đội cũng giống như các thành phần lao động khác.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 1%.

Quân nhân làm công việc đặc thù có cách tính lương hưu riêng (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, đối với người làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì có cách tính mức lương hưu hằng tháng khác. Cách tính này được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 90.

Thứ nhất, đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 50% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đầu đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 3%, mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Hải Nam có tổng thời gian tham gia BHXH là 23 năm; trong đó, có 10 năm làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù.

Khi nghỉ hưu, tỷ lệ % lương hưu hằng tháng của Đại úy Nam được tính như sau:

Thứ hai, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 55% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đầu đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 3%, mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Hải Yến có tổng thời gian tham gia BHXH là 22 năm; trong đó, có 10 năm làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù.

Khi nghỉ hưu, tỷ lệ % lương hưu hàng tháng của Đại úy Yến được tính như sau: