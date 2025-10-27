Nam võ sĩ đòi ly hôn sau vụ vợ bị người lạ hành hung giữa đường gây xôn xao

Vụ việc hiện gây xôn xao dư luận Trung Quốc liên quan tới chuyện vợ chồng nam võ sĩ vô địch quyền anh người Trung Quốc Châu Nhuận Kỳ bị tấn công ở Australia.

Sau đó, nam võ sĩ tuyên bố sẽ ly hôn với vợ vì cảm thấy bản thân "thất bại trong việc bảo vệ người thân".

Châu Nhuận Kỳ, 25 tuổi, sinh ra ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Anh bắt đầu theo học võ thuật trước khi chuyển sang thi đấu quyền anh.

Năm 2023, anh giành đai vô địch WBA châu Á tại Thái Lan. Qua đó, anh trở thành nhà vô địch châu lục đầu tiên của Trung Quốc sinh sau năm 2000.

Nam võ sĩ quyền anh người Trung Quốc Châu Nhuận Kỳ (Ảnh: Sports).

Tuy nhiên, mâu thuẫn với ê-kíp quản lý khiến sự nghiệp của Kỳ bị đình trệ tại Trung Quốc. Vào năm ngoái, anh cùng vợ sang Australia để gây dựng lại sự nghiệp.

Trong đoạn video được Kỳ đăng tải vào ngày 14/10, anh và vợ bị tấn công trên một chuyến xe buýt tại bang New South Wales.

Võ sĩ cho biết, một phụ nữ đã buông lời lẽ khó nghe với hai vợ chồng. Khi vợ anh lên tiếng phản đối, người phụ nữ cùng hai người đàn ông đi cùng đã lao vào hành hung.

Kỳ cố gắng che chắn cho vợ thì bị đâm vào đầu bằng vật nhọn. Cùng với đó, vợ anh bị kéo xuống xe buýt. Nhóm tấn công bỏ trốn trước khi cảnh sát có mặt.

Trong cơn phẫn nộ, nam võ sĩ định đuổi theo nhưng bị vợ ngăn lại. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ hai nghi phạm. Tại Australia, hành vi hành hung gây thương tích có thể bị phạt tù tối đa 5 năm.

Sau vụ việc, anh bị bất tỉnh trên xe cấp cứu và được chẩn đoán chấn động não. Vợ anh bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể và chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Khi vụ việc được lan truyền trên mạng, một số người dùng mạng xã hội chỉ trích nam võ sĩ vì “để vợ bị thương”.

“Anh đã luyện quyền anh cả đời mà lại không dùng đến khi cần thiết nhất", một người dùng Weibo bình luận.

Nam võ sĩ và vợ trong một buổi nói chuyện trực tuyến với người hâm mộ (Ảnh: Weibo).

Đáp trả lại những chỉ trích, Kỳ cho biết anh muốn phản kháng nhưng đã bị vợ ngăn cản vì sợ điều này có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.

Sau vụ việc, anh bỏ lỡ buổi họp báo và tuyên bố rút khỏi trận đấu sắp tới.

Ngày 21/10, Châu Nhuận Kỳ đăng video thông báo lên trang cá nhân, tuyên bố sẽ ly hôn vợ sau khi trở về Trung Quốc.

Trong video, Kỳ nói vợ từng bỏ công việc ở Trung Quốc để sang Australia hỗ trợ chồng. Tuy nhiên bản thân anh lại không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu.

“Nếu không thể giữ cho cô ấy an toàn thì thành công có ý nghĩa gì nữa”, Kỳ nói.

Nam võ sĩ cũng mô tả vợ là người dũng cảm. Anh cho biết cô từng giúp ngăn chặn ba thiếu niên gây rối tại trung tâm thương mại. Sau vụ việc xảy ra, anh cho biết nhận thấy bản thân không xứng đáng làm chồng.

"Tôi quyết định ly hôn để cô ấy có thể sống hạnh phúc hơn", anh nói thêm.

Tính đến thời điểm hiện tại, người vợ chưa lên tiếng về vụ việc. Sự việc hiện thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Nếu Châu Nhuận Kỳ ly hôn chỉ vì cảm thấy tội lỗi, điều đó không cần thiết. Anh nên cố gắng hơn để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho vợ, thay vì trốn tránh", một tài khoản bình luận trên Douyin.

Trong đó có những ý kiến nói rằng, chính vợ của nam võ sĩ mới là người cần đệ đơn xin ly hôn vì đã chịu sang chấn tâm lý nghiêm trọng.

“Là võ sĩ chuyên nghiệp, Kỳ hiểu rằng nếu phản kháng và đánh lại đối phương, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Anh đã bảo vệ vợ trong khuôn khổ pháp luật, còn cô ấy ngăn anh vì muốn giữ gìn sự nghiệp cho chồng. Cả hai đều đã làm điều đúng đắn và không cần hổ thẹn", một tài khoản góp ý.