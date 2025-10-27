Nhà hàng nấu hơn 100 suất cơm miễn phí mỗi ngày hỗ trợ bà con vùng lụt

Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại Hội An, một nhà hàng địa phương đã "nổi lửa" bếp ăn miễn phí, mang đến những suất cơm ấm nóng cho người dân vùng ngập lụt.

Đêm 26 và sáng 27/10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Hoài dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại các phường Hội An và Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Những suất cơm “0 đồng” gửi đến người dân vùng ngập lụt ở Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Trước tình hình khó khăn này, nhà hàng Sữa Café trên đường Lê Hồng Phong nối dài (phường Hội An) đã triển khai bếp ăn miễn phí, chung tay chia sẻ gánh nặng với cộng đồng.

Anh Huỳnh Đắc Thanh (45 tuổi), chủ nhà hàng, cho biết hoạt động phát cơm bắt đầu từ trưa 27/10 và sẽ duy trì cho đến khi nước rút. Mỗi ngày, nhà hàng dự kiến nấu hơn 100 suất cơm chay miễn phí, chia thành hai buổi.

“Kinh phí hiện nay do nhà hàng tự bỏ ra, thức ăn được chuẩn bị sạch sẽ, cân đối dinh dưỡng gửi đến bà con. Hy vọng có thể chia sẻ phần nào khó khăn với người dân vùng ngập lụt, không thể tự tay nấu nướng hay chuẩn bị thức ăn”, anh Thanh chia sẻ.

Những hộp cơm được đóng gói cẩn thận, đặt trên bàn trước nhà hàng để người dân dễ dàng nhận. Trong bếp, các nhân viên tất bật xào nấu, đảm bảo từng phần ăn luôn ấm nóng khi đến tay người dùng.

Người dân vùng ngập lụt vui vẻ nhận những suất ăn nóng hổi (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi, sống tại khu An Hội, phường Hội An) bày tỏ sự xúc động: “Nước dâng cao từ đêm qua, nhà tôi cấp 4 nên phải sang ở nhờ hàng xóm. Nhận những hộp cơm được đóng gói gọn gàng, còn ấm nóng mà xúc động lắm”. Bà cho biết nước lũ đã ngập hơn 1m trong nhà, khiến căn bếp của gia đình không thể sử dụng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước tại Hội An lúc 9h sáng 27/10 là 1,88m, chỉ còn cách báo động 3 là 0,12m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước tại Hội An sẽ đạt mức báo động 3.

UBND phường Hội An đã triển khai giăng dây cảnh báo tại các khu vực ngập sâu và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại để phòng tránh tai nạn đuối nước. Các cơ quan chức năng cũng đang xem xét phương án sơ tán người dân nếu tình trạng ngập lụt kéo dài, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.