Tổ hợp tên lửa Trường Sơn thu hút sự chú ý lớn tại lễ diễu binh, diễu hành

Việc tự chủ phát triển các hệ thống vũ khí chiến lược là yếu tố then chốt để bảo đảm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tổ hợp tên lửa bờ Trường Sơn (VCS-01), do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đánh dấu một trong những dấu mốc quan trọng về khả năng tự chủ của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Tầm bắn lên tới 80km

Thành phần hỏa lực chính của hệ thống Trường Sơn là đạn hành trình đối hạm Sông Hồng. Đây là loại vũ khí do Viettel thiết kế, sản xuất trong nước, có khả năng cơ động linh hoạt và mang sức công phá lớn.

Đạn Sông Hồng có tầm bắn lên tới 80km, đủ sức khống chế một khu vực rộng lớn trên biển ven bờ. Với tầm hoạt động này, tổ hợp Trường Sơn có thể tạo ra một vùng cấm tiếp cận đối với các tàu chiến hay phương tiện nổi xâm nhập, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho nhiệm vụ bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược.

Tổ hợp Trường Sơn được Viettel nghiên cứu, thiết kế, chế tạo (Ảnh: Viettel).

Tên lửa hoạt động ở tốc độ cận âm cao, đường kính thân 315mm, chiều dài không vượt quá 5.000mm và trọng lượng tối đa 600kg. Với thiết kế gọn gàng, đạn phù hợp để triển khai trên các xe bệ phóng cơ động, dễ dàng di chuyển, triển khai hoặc thu hồi tùy theo tình huống tác chiến.

Với tầm bắn xa, Trường Sơn đáp ứng yêu cầu phòng thủ bờ biển của Việt Nam. Toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo đều do các kỹ sư Việt Nam của Viettel thực hiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự chủ vũ khí công nghệ cao.

Cách vận hành đồng bộ và linh hoạt

Điểm mạnh của tổ hợp Trường Sơn không chỉ nằm ở quả đạn Sông Hồng, mà còn ở hệ thống điều khiển và phương tiện đi kèm. Tổ hợp bao gồm năm thành phần chính: xe chỉ huy chiến đấu đóng vai trò trung tâm điều khiển và quản lý toàn bộ hoạt động; xe ra-đa trinh sát mục tiêu có nhiệm vụ phát hiện, định vị và theo dõi mục tiêu trên mặt biển; xe bệ phóng mang theo các ống phóng sẵn sàng khai hỏa; xe vận chuyển - nạp đạn đảm nhận việc tiếp tế và nạp lại đạn; và cuối cùng là đạn hành trình đối hạm Sông Hồng - thành phần hỏa lực chủ đạo.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ này, hệ thống Trường Sơn có thể triển khai ở cả chế độ chiến đấu tập trung hoặc độc lập. Quá trình tính toán phần tử bắn, xác định quỹ đạo bay của đạn đều được thực hiện tự động, giảm thiểu tối đa thời gian phản ứng trước mục tiêu.

Tổ hợp Trường Sơn là một trong số các khí tài của Viettel tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Viettel).

Xe ra-đa có thể hoạt động liên tục 24/7, được tích hợp khả năng chống gây nhiễu điện tử, giúp đảm bảo thông tin chỉ thị mục tiêu ổn định. Xe chỉ huy chiến đấu có thể điều phối đồng thời tới 8 xe bệ phóng, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị và nâng cao hiệu quả tác chiến.

Ở một đất nước có đường bờ biển dài hơn 3.200km như Việt Nam, việc sở hữu hệ thống tên lửa phòng thủ bờ do chính mình chế tạo mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trường Sơn đủ sức tạo lớp lá chắn dày đặc ven bờ, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ xâm nhập của tàu chiến, bảo vệ các căn cứ, cảng biển và khu vực dân cư ven biển.

Ngoài ra, khả năng cơ động của hệ thống giúp lực lượng phòng thủ có thể nhanh chóng thay đổi vị trí, tránh bị phát hiện hoặc tấn công phủ đầu. Đây là một ưu điểm lớn so với các hệ thống cố định.

Toàn bộ tổ hợp đều mang dấu ấn sản xuất tại Việt Nam. Điều này chứng minh năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận công nghệ mà đã từng bước tiến tới làm chủ, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh.