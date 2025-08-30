Hà Nội: Xuyên đêm nối những nhịp tàu rạo rực tình yêu đất nước

Xuyên đêm giữ những nhịp tàu rạo rực tình yêu đất nước (Video: Đỗ Thương Huyền - Minh Nhật).

Từ 0h ngày 30/8, Hà Nội metro miễn phí tất cả các chuyến tàu điện trên cao (cho đến hết ngày 2/9). Trước đó, nhiều hành khách đã xếp hàng, chờ được đi chuyến tàu đặc biệt đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, các hành khách sẽ được phát vé giấy miễn phí, tương ứng với ga mình đến.

"Metro Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vận hành và chuẩn bị phục vụ đại lễ A80 từ đầu tháng 8", ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết.

Trong những ngày này, để đón tiếp lượng hành khách khổng lồ đi xem các buổi diễu binh, diễu hành, lực lượng Metro Hà Nội cùng các tình nguyện viên đã căng mình để đảm bảo các chuyến tàu được vận hành thông suốt.

Lực lượng Metro Hà Nội và tình nguyện viên xuyên đêm phục vụ hành khách. Những người lần đầu đi tàu được hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Nhiều sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ tại các ga trên tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông. Lê Minh Đăng (sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) chia sẻ: "Mang trong mình màu áo xanh, tôi rất tự hào khi góp sức mình vào dịp lễ A80 này".

Gia đình chị Nguyễn Thị Hảo (xã Xuân Mai, Hà Nội) không giấu nổi sự hào hứng khi biết mình là những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu 0 đồng phục vụ Quốc khánh 2/9.

Chị chia sẻ: "Gia đình chúng tôi có 12 người đang rất háo hức đi xem Lễ tổng duyệt. Được hỗ trợ tiền vé giúp chuyến đi của chúng tôi thêm phần ý nghĩa".

Từ Hưng Yên di chuyển bằng taxi và đặt chân tới Hà Nội lúc 23h30, chị Vi Thị Lanh liền đến ga Yên Nghĩa để đi tàu trên cao đến ga Cát Linh. 3 mẹ con chị rất bất ngờ khi được nhân viên nhà ga thông báo hoàn toàn miễn phí vé cho hành khách.

"Đây là món quà đầu tiên mà Thủ đô dành tặng cho những người khách phương xa đến hoà mình vào không khí A80 như chúng tôi", chị hồ hởi chia sẻ.

Đây có lẽ là một trong những sinh nhật đặc biệt nhất của Nguyễn Thị Khánh Ly. Cô được những người bạn hát chúc mừng tuổi mới ngay trên chuyến tàu hướng về tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Từ trên chuyến tàu đầu tiên của ngày mới xuống ga Cát Linh hướng về những con đường diễu binh, diễu hành, các hành khách hân hoan, hoà mình vào không khí đại lễ của dân tộc.

Dù phải đi từ rất sớm nhưng các em nhỏ vẫn luôn giữ được nụ cười tươi sáng trên môi. Ai nấy đều háo hức, chuyện trò không ngừng về các đoàn diễu binh, diễu hành nào sẽ đi qua điểm mình đứng chờ.

Xuyên đêm duy trì những nhịp tàu, tất cả các vị trí từ bộ phận quản lý, bán vé, phân luồng cho đến nhân viên vệ sinh, bảo vệ đều đang dốc hết sức mình, đóng góp vào sự thành công của đại lễ A80, cũng như hình ảnh Thủ đô trong mắt du khách thập phương.

Các cán bộ Hội Chữ thập đỏ tất bật vận chuyển nước để phát miễn phí cho người dân tại metro Cát Linh - Hà Đông.

Nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp như nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ; người trẻ giúp đỡ, hướng dẫn bà con lần đầu đi metro được bắt gặp ở các nhà ga lẫn trên tàu, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Ga Cát Linh gần với các trục đường đoàn diễu binh diễu hành đi qua như Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Hùng Vương..., dễ dàng đi bộ nên tuyến metro 2A đã trở thành lựa chọn của nhiều người dân.

Ảnh: Minh Nhật

Video: Đỗ Thương Huyền, Minh Nhật