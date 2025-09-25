Thái Lan: Người đàn ông hoảng sợ bị phụ nữ U60 liên tục tới nhà để hỏi cưới

Khoảng 9 tháng trở lại, Anh Ta, 44 tuổi, sống tại một khu dân cư ở Udon Thani (Thái Lan) thừa nhận cảm giác hoảng sợ khi liên tục bị một người phụ nữ khoảng 60 tuổi tới nhà để hỏi cưới.

Người phụ nữ 60 tuổi nhiều lần kéo vali tới nhà “người tình trong mộng” để xin cưới và tính chuyện sinh con (Ảnh: Khaosod English).

Người phụ nữ đó là Mei Hua, đến từ Bangkok. Chiều 22/9, bà Hua lại kéo vali tới nhà Anh Ta một lần nữa để bàn chuyện cưới xin và sinh con. Được biết, người phụ nữ đã vượt hơn 600km để tới nhà "người tình trong mộng". Bà khăng khăng muốn kết hôn với người đàn ông dù chưa từng gặp mặt.

Sau khi bấm chuông, kiên nhẫn đợi bên ngoài cửa, bà Hua cho biết mang theo vali đầy quần áo với quyết tâm mãnh liệt. Bà yêu cầu gia chủ cho vào nhà để cầu hôn với Anh Ta.

Vốn là một cựu nhân viên ngân hàng, Anh Ta sốc trước sự xuất hiện của vị khách lạ và từ chối yêu cầu. Sự việc gây căng thẳng tới mức biến thành cuộc đối đầu tranh cãi.

Bà Mei Hua tức giận vì chuyện tình yêu của đời mình không được đối phương đáp lại. Cuối cùng cảnh sát buộc phải vào cuộc hóa giải. Sau đó, người phụ nữ 60 tuổi lại thất thểu kéo vali ra sân bay để quay về Bangkok.

Anh Ta sốc vì cách hành vi kỳ lạ của người phụ nữ chưa từng gặp mặt (Ảnh: Khaosod English).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, Anh Ta cho biết khoảng 9 tháng nay phải sống trong căng thẳng vì sự xuất hiện của người phụ nữ lạ.

"Bà ấy đòi xông vào nhà tôi 3 lần, nhưng ngày 22/9 vừa qua là tệ nhất. Những lần trước đó xảy ra vào cuối năm 2024 và tháng 5 vừa qua", Anh Ta nói.

Dù chưa từng biết danh tính của đối phương, Ta tin rằng bà Mei Hua biết mình qua lần anh rao bán chó con trên một diễn đàn. Sau đó, anh nhiều lần nhận được tin nhắn bày tỏ tình cảm của đối phương ở những tài khoản khác nhau. Anh chưa từng trả lời bất cứ tin nhắn nào.

Cũng theo người đàn ông này, bà Mei Hua nhiều lần khẳng định nếu không cưới được người mình yêu, bà chỉ muốn tới xin tinh trùng. Nhiều lần bị khủng bố khiến anh thấy hoang mang.

Sự việc khiến anh mất ngủ suốt thời gian dài. Anh lo ngại bà Mei Hua sẽ quay lại.

"Xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không có tình cảm gì với bà ấy nên không muốn gặp lại", anh nói dứt khoát.

Hàng xóm sống trong khu dân cư ở Udon Thani cũng xác nhận từng gặp bà Mei Hua tới nhà tìm gặp Ta.

Một cư dân có tên Cream cho biết có lần thấy bà Mei Hua đứng dưới mưa để chờ gặp Ta. Sau đó họ đã tới khuyên nhủ người phụ nữ nên dừng lại. Họ không ngờ bà quay trở lại vào hôm 22/9 và tin rằng sẽ tiếp tục tới thêm lần nữa.

Trong khi đó, một nhân chứng có tên Maem tận mắt chứng kiến cuộc giằng co của hai bên dẫn tới cãi vã căng thẳng vào chiều 22/9. Bà Mei Hua tức giận vì không được đáp lại tình cảm nên kéo Ta tới mức rách áo.

"Chúng tôi đều sốc. Sao bà ấy làm như thế. Đây là lần đầu tiên khu phố này chứng kiến tình huống khó hiểu như vậy", bà Maem nói.

Liên quan tới vụ việc, cảnh sát địa phương cho biết, hành vi xâm nhập và quấy rối của bà Mei Hua có thể bị xử lý hình sự. Trong khi đó, các chuyên gia tâm lý nhận định, người phụ nữ 60 tuổi mắc hội chứng ám ảnh tình cảm trên mạng đã dẫn tới hành vi bộc phát.