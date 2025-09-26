Giới trẻ TPHCM hóa thân thành "nàng thơ" đón Trung thu sớm

Ngay từ đầu tháng 9, nhiều quán cà phê tại các phường Bình Hòa, Đông Hưng Thuận, Phú Nhuận, Bình Lợi Trung... ở TPHCM đã đồng loạt "thay áo" với những góc trang trí Trung thu ấn tượng, trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo giới trẻ.

Quỳnh Thi (22 tuổi) chia sẻ: "Lướt TikTok thấy ai cũng khoe góc chụp ở quán này đẹp quá nên mình rủ bạn ghé liền trong chiều. Không ngờ ảnh chụp lên còn lung linh hơn cả tưởng tượng.

Việc check-in sớm đang trở thành "bí quyết" để giới trẻ tận hưởng Trung thu trọn vẹn. Thay vì chen chúc vào những ngày cận lễ, họ có không gian thoải mái để trải nghiệm và ghi lại những khung hình độc đáo.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhiều quán cà phê đã đầu tư công sức vào việc trang trí, biến không gian thành bức tranh cổ tích với lồng đèn, trống và đầu lân. Những chi tiết này không chỉ mang lại những bức ảnh đẹp mà còn tạo nên không khí ấm cúng của Tết Trung thu.

Chủ một quán cà phê ở phường Bình Lợi Trung cho biết, việc trang trí Trung thu được khởi động từ cuối tháng 8 và mất hơn một tuần để hoàn thiện.

"Khi thấy các bạn trẻ hào hứng đến check-in, tận hưởng bầu không khí lễ hội do mình và nhân viên tạo nên, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng", chủ quán chia sẻ.

Từ 14h, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến quán sớm để trang điểm và thay trang phục. Tuy nhiên, lượng khách đông nhất thường từ 18h đến 21h, khi mọi người tan học, tan làm. Vào những ngày cuối tuần, các quán gần như không còn ghế trống.

Nhiều bạn trẻ không ngần ngại thuê thợ chụp hình hoặc mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, lên kế hoạch từ trước và dành hàng giờ để sắp đặt từng khung hình. Sự đầu tư này cho thấy cách thế hệ trẻ trân quý và gìn giữ tinh thần lễ hội Trung thu qua những bức ảnh chỉn chu, giàu cảm xúc.

Đối với Gen Z, check-in Trung thu sớm ở các quán cà phê đã trở thành một cách thưởng thức mùa lễ hội theo phong cách riêng, không chỉ là theo trào lưu mà còn là dịp để khẳng định phong cách sống và cá tính.

Nắm bắt thị hiếu chụp ảnh Trung thu của giới trẻ, nhiều chủ quán còn mạnh tay đầu tư vào các dịch vụ đi kèm, nổi bật là việc cho thuê trang phục và phụ kiện truyền thống ngay tại quán. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị và dễ dàng có ngay diện mạo phù hợp để hóa thân thành "nàng thơ" trong không gian Trung thu.

Ái Vy (20 tuổi) hào hứng kể: "Mấy dịp Trung thu sớm thế này, tụi mình vừa có hình đẹp, vừa có cớ tụ tập. Sau giờ học, giờ làm mệt mỏi, ngồi lại với bạn bè, gia đình, chụp vài tấm ảnh rồi tám chuyện rôm rả, tự nhiên thấy vui vẻ và thoải mái hẳn".

Dù cuộc sống hiện đại có bận rộn, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng người trẻ. Tết Trung thu được tiếp nối và lan tỏa theo một cách riêng, sáng tạo và gần gũi hơn với nhịp sống của thế hệ mới. Những không gian "mini" này không chỉ giúp người trẻ có được những bức ảnh "nghìn like" mà còn là nơi họ tìm thấy một góc hoài niệm, một sự kết nối với văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại và sôi động.

Thực hiện: Đại Nghĩa