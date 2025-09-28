Nhiều sự kiện lớn của ngành KH&CN trong tháng 10

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Bộ trong thời gian sắp tới (Ảnh: Thương Huyền).

Bộ KH&CN đang dồn toàn lực hoàn thiện 4 dự án Luật quan trọng để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, bao gồm: Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) và Luật Chuyển đổi số. Ngoài ra, Luật Trí tuệ nhân tạo cũng đang được xây dựng để trình Chính phủ và Quốc hội.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành KH&CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Sự kiện này đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển của hai ngành, tôn vinh những đóng góp to lớn.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm sẽ trưng bày khu tra cứu thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ của ngành, tri ân sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Khoảng 2.500 đại biểu và khách mời cũng có thể tham quan bảo tàng số, nơi trưng bày cơ sở dữ liệu của 162.000 lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong ngành qua các thời kỳ.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, diễn ra từ 1-3/10, là sự kiện trọng điểm nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và các tổ chức quốc tế. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức.

Một sự kiện quan trọng khác là Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, sẽ diễn ra từ 27-29/10 tại Ninh Bình và Hà Nội. Đây là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ KH&CN chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác và kết nối toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số.

Sự kiện dự kiến thu hút 500-1.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế, bộ trưởng các nước ASEAN và các đối tác chiến lược, cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ toàn cầu.