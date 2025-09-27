Bỏ việc lương cao, khách Mỹ tính sang Việt Nam chớp nhoáng rồi ở lại 10 năm

"Tôi không còn ý định quay lại Mỹ", Susan chia sẻ về quyết định của mình khi rời bỏ nơi mang tới cho cô mức lương tốt cách đây 10 năm.

Thời điểm đó, cô là một chuyên gia tư vấn phần mềm ở Mỹ. Công việc mang tới mức thu nhập cao nhưng đầy áp lực. Sau đó, cô phải tới gặp chuyên gia tư vấn tâm lý để cân bằng cuộc sống.

"Tôi không thể ngủ suốt đêm và luôn nghĩ rằng bản thân cần làm việc chăm chỉ hơn. Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng. Các bác sĩ nói đó là do căng thẳng. Chuyên gia tâm lý cũng tư vấn rằng, họ từng gặp các trường hợp tương tự và họ đều chọn cái chết", Susan nhớ lại.

Từ bỏ công việc lương cao nhưng đầy áp lực ở Mỹ, Susan chọn cuộc sống tại Việt Nam để tìm lại chính mình (Ảnh: Susan).

Áp lực công việc lớn khiến cô đứng trước lựa chọn khó khăn. Hoặc bản thân tiếp tục con đường sự nghiệp đầy rủi ro nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe, hoặc rẽ sang hướng khác chọn lối sống hoàn toàn mới.

Cuối cùng, Susan lựa chọn nghỉ tạm một năm để suy nghĩ về cuộc sống sắp tới. Cô vạch ra kế hoạch ban đầu, tới nơi hoàn toàn mới lạ để tìm điều bản thân thực sự muốn làm, rồi sẽ quay trở lại Mỹ với tâm trạng mới.

"Việt Nam trở thành điểm đến của tôi khi đó. Tôi chỉ định tới đây trong thời gian ngắn và trở về quê nhà cùng sự hứng khởi mới. Vậy mà thấm thoắt đã 10 năm trôi qua", cô kể.

Cô dạo chơi tại Cầu Vàng, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng (Ảnh: Susan).

Với Susan, Việt Nam không chỉ là nơi giúp cô giải tỏa mọi căng thẳng trước đó, còn mang tới cuộc sống đơn giản, tự nhiên và đầy đủ. Cô gái bất ngờ với ẩm thực và thực phẩm tươi mới có mức giá rẻ không ngờ.

Susan so sánh, một bữa ăn tại Việt Nam chỉ tốn khoảng 2 USD (gần 60.000 đồng) cho một suất ăn đơn giản ở hè phố nhưng đầy đủ rau xanh, đạm, tinh bột. Cuộc sống của cô cũng không còn sự căng thẳng gấp gáp như trước.

Với cô, 10 năm sống ở Việt Nam như "một tấm thảm nhiều màu sắc". Đó là tấm thảm đầy trải nghiệm mà trước kia cô không thể hình dung hay mua được bằng tiền. Susan thấy hạnh phúc bởi bản thân đã lựa chọn hướng đi đúng. Đó là dám bước ra khỏi vùng an toàn để thêm bạn bè mới, thay đổi lối sống và suy nghĩ vốn cũ mòn trước kia.

Gắn bó với Việt Nam suốt chục năm qua, Susan đã tận hưởng cuộc sống ở nhiều vùng miền, từ Hà Giang, Hà Nội, Hội An (Đà Nẵng) cho tới TPHCM, tận hưởng sự đa dạng văn hóa, ẩm thực tại mỗi điểm đến.

Trải nghiệm thuyền thúng ở Hội An (Ảnh: Susan).

Đặc biệt, điều khiến cô ấn tượng với Việt Nam là sự bình yên và con người thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Với cô, đây là những điều quý giá không thể mua được bằng tiền.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Susan được cô chia sẻ lên trang cá nhân, thu hút hàng chục nghìn tài khoản theo dõi và chạm tới trái tim của nhiều người.

"Câu chuyện rất gần gũi và truyền cảm hứng với những người đang mắc kẹt trong áp lực công việc. Nếu chỉ 2 USD cho một bữa ăn tươi ngon đúng là thiên đường", một tài khoản trên Instagram nói.

"Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ một sự nghiệp đang rực rỡ. Căng thẳng có thể giết chết bạn, nhưng sự tự do sẽ mang lại cuộc sống mới", một tài khoản khác nhận xét.