Nghệ thuật "xăm tạm thời" chinh phục giới trẻ ở TPHCM

Henna, loại hình nghệ thuật vẽ trên da có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Đông, đang chứng kiến sự "lột xác" ngoạn mục tại TPHCM. Từ những hoa văn truyền thống, henna đã vươn mình ra khỏi "vùng an toàn" để chinh phục giới trẻ bằng những họa tiết sáng tạo, bắt kịp xu hướng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Henna: Từ truyền thống đến xu hướng cá tính

Dù đã du nhập vào Việt Nam từ lâu, nhưng chỉ gần đây, henna mới thực sự bùng nổ. Chị Thùy Dương (34 tuổi, TPHCM), chủ tiệm vẽ henna Saigon Boho với hơn 10 năm kinh nghiệm, nhận định: "Trước kia, henna chỉ quanh quẩn trong các họa tiết cổ điển. Bây giờ, các bạn trẻ thích biến tấu thành những hình vẽ bắt trend, dễ thương hay mang dấu ấn cá nhân. Chính sự linh hoạt đó đã giúp henna gần gũi hơn, trở thành một "ngôn ngữ" sáng tạo mà ai cũng có thể dùng để thể hiện phong cách của mình".

Chị Thùy Dương mới mở lại tiệm được khoảng một tháng, sau thời gian nghỉ sinh con (Ảnh: Phương Thảo).

Chị Thùy Dương dành nhiều tâm huyết để tạo nên không gian "Saigon Boho", cho khách hàng có trải nghiệm vẽ henna thoải mái hơn (Ảnh: Nhi Phương).

Henna không chỉ là thú vui nhất thời mà đã trở thành một lựa chọn làm đẹp hiện đại. Từ các lớp học, quán cà phê đến sự kiện âm nhạc, những hình vẽ henna nhỏ nhắn, tinh tế trên tay hay cánh tay đã trở nên quen thuộc, khẳng định vị thế của mình như một phần của văn hóa biểu đạt cá tính.

Tú Anh (18 tuổi) rất tâm huyết với vẽ henna và trân trọng giá trị của bộ môn này (Ảnh: Nhi Phương).

Không dừng lại ở họa tiết truyền thống, những hình vẽ xinh xắn, sáng tạo đã chinh phục giới trẻ (Ảnh: Nhi Phương).

Trải nghiệm vừa cá tính, vừa lành tính

Trong bối cảnh nhiều gia đình còn e ngại về xăm hình truyền thống do lo ngại về an toàn và định kiến xã hội, henna nổi lên như một giải pháp lý tưởng. Gia Văn (20 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Vì sợ đau và phụ huynh không cho phép xăm hình nên mình đã tìm đến henna như một giải pháp vừa an toàn, vừa hợp thời".

Đa phần khách hàng sẽ chủ động tìm mẫu vẽ mình thích, đôi khi khách cũng để cho người vẽ sáng tạo (Ảnh: Nhi Phương).

Mực vẽ henna, được làm từ lá cây lâu đời của Ấn Độ, nổi tiếng về độ an toàn và lành tính. Điều này lý giải vì sao các tiệm henna như Chấm cà chua thường đón tiếp cả những khách hàng nhỏ tuổi, khoảng 9-10 tuổi, được cha mẹ đưa đến để trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm.

Bên cạnh yếu tố an toàn, henna còn giúp giới trẻ vượt qua định kiến xã hội về hình xăm. Bảo Hân, một bạn trẻ từng bị từ chối công việc vì có hình xăm, chia sẻ: "Điều đó khiến mình chọn henna – vừa thỏa mãn đam mê nghệ thuật, vừa không lo bị đánh giá khi đi làm".

Dù có sự đổi mới trong phong cách, giá trị cốt lõi của henna vẫn được giữ vững. Chị Thùy Dương khẳng định: "Tôi luôn tin rằng giá trị thật sự của việc vẽ henna không hề thay đổi. Dù thể hiện bằng phong cách nào, henna vẫn mang trong mình lời chúc về sức khỏe, may mắn và hạnh phúc".

Mực vẽ henna an toàn nên những lúc rảnh rỗi chị thường vẽ cho con gái (Ảnh: Nhi Phương).

Các tiệm henna chuyên nghiệp luôn đặt chất lượng và sự an toàn lên hàng đầu, sử dụng mực chính hãng để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng. Tú Anh chia sẻ: "Mình tin rằng sử dụng mực chính hãng không chỉ đảm bảo an toàn cho khách hàng mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về lịch sử và ý nghĩa sâu sắc của loại hình nghệ thuật này".

Henna và Jagua - mực vẽ từ thiên nhiên Henna được làm từ lá henna khô, nghiền thành bột, tạo màu từ 5-7 ngày. Các màu phổ biến là đen, đỏ, cam, tím, xanh lá, xanh biển. Jagua làm từ lá tươi, cho màu đen xanh tự nhiên, bám trên da 10-15 ngày. Cả hai loại mực đều an toàn nếu được sản xuất chính hãng, không pha hóa chất.

Thực hiện: Phương Thảo - Nhi Phương