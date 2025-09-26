Đàn cá trời ban và "ký hiệu" đặc biệt trên đầu được cưng như con ở miền Tây

70 thành viên thay nhau chăm sóc

Một nơi ở miền Tây, các loại cá sông tự nhiên như cá tra, cá trê, vồ đém, mè... được nuôi nấng, chăm sóc, rào chắn bảo vệ, đàn cá với khối lượng hàng chục tấn này không phải là thực phẩm để ăn, người nuôi nó bỏ công sức, tốn chi phí nhưng chẳng cần nhận lợi ích.

Bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự (Đồng Tháp), nơi cưu mang đàn cá tự nhiên gần 2 năm qua (Ảnh: Bảo Kỳ).

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích lại có thật khi một đàn cá lạ kéo về bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự (Đồng Tháp) trú ngụ, gần 2 năm nay.

Và câu chuyện lạ kỳ nhưng nhân văn ấy đã thu hút nhiều du khách gần xa đến "mục sở thị" đàn cá được người dân yêu như con.

Đàn cá sông ở Đồng Tháp được người dân yêu thương, bảo vệ như con (Video: Bảo Kỳ).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực nuôi cá nằm dọc theo bờ kè An Thạnh kéo dài gần 2km, một số đoạn được Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự (đơn vị bảo tồn đàn cá) dùng cây cối, lục bình rào chắn, tạo thành một ngôi nhà "nửa kín, nửa hở" cho cá ở.

Trong ngôi nhà này, ước khoảng hàng chục tấn cá các loại nhưng nhiều nhất là cá tra.

Ông Hải dễ dàng bắt từng con cá khi cho ăn vì chúng rất thân thiện (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự cho biết, sông Tiền là một trong hai con sông lớn chảy qua Đồng Tháp, trước đây có cá, tôm rất nhiều. Tuy nhiên, do người dân đánh bắt quá nhiều nên nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền suy giảm.

Theo ông Hải, hơn một năm trước, một đàn cá khoảng vài chục con kéo đến đoạn bờ kè trước cổng Đình thần An Bình xin ăn. Được cho ăn, đàn cá rủ nhau về đây và được bảo tồn cho đến hiện tại.

"Lúc cá mới kéo về ở chúng ẩn nấp trong các đám lục bình dưới bờ kè, thấy có cá quẫy nước người dân mới lấy thức ăn cho chúng ăn.

Hôm sau mọi người lại chúng kéo đến nhiều hơn, có lẽ đàn cá cảm nhận vùng này an toàn nên mới rủ nhau về ở nên chúng tôi đóng cừ tre, cừ tràm chất lục bình làm tổ cho cá sinh sống", ông Hải kể.

Mỗi con cá tra đều có chấm tròn màu trắng trên đầu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tháng 7/2024, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hồng Ngự với hơn 70 thành viên (trong đó có 9 thành viên thường trực) được thành lập với mục đích bảo tồn đàn cá tự nhiên, tạo môi trường an toàn cho cá sinh trưởng, phát triển. Các thành viên của Tổ là đại diện các đoàn thể ở phường như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… và người dân.

Đàn cá "trời ban" và ký hiệu lạ

Tổ sẽ có người trực mỗi ngày để cho cá ăn, hướng dẫn, giới thiệu khi có khách đến tham quan. Một nhiệm vụ quan trọng hơn cả là các tổ viên sẽ tuyên truyền vận động người dân không đánh bắt đàn cá này, tổ chức thả thêm cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời phối hợp lực lượng chức năng phối hợp tuần tra trên sông Tiền nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người đánh bắt thủy sản trái phép trong khu vực bảo vệ đàn cá tự nhiên.

Bên cạnh sự giám sát của người dân, để bảo vệ đàn cá "trời ban", tổ còn gắn đèn, camera và nhân sự trực đêm trông chừng đàn cá tự nhiên trên sông Tiền.

Khu vực nuôi cá được bao bọc bởi các phao nổi, cọc tre, lục bình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Với số lượng cá ngày một nhiều, mỗi ngày ông Hải cùng các thành viên trong tổ cho cá ăn 2 bao thức ăn, còn lại các bữa sáng, trưa, chiều sẽ có người dân địa phương mang thức ăn, rau củ, hoa quả đến cho cá ăn.

Được sự yêu thương của dân làng, đàn cá béo núc ních, trong đó, trọng lượng những con cá tra khoảng 3-4kg, cá mè cỡ vài trăm gam đến hơn 1kg.

"Trong các loài cá ở đây thì đàn cá tra đặc biệt ở chỗ là mỗi con đều có chấm tròn màu trắng trên đầu. Chỗ bảo tồn cá là trước đình, tôi nghĩ các vị thần đã đóng dấu "điểm danh" cho từng con", ông Hải chia sẻ.

Nhóm du khách ở Tây Nguyên thả cá linh ở khu vực bờ kè (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (ngụ TPHCM) chia sẻ, thấy báo đài, mạng xã hội đưa tin nhiều về đàn cá này nên nhân dịp cuối tuần chị cùng gia đình đi Đồng Tháp du lịch sẵn thăm đàn cá tự nhiên được người dân cưu mang.

"Có lẽ vì tiếp xúc người dân mỗi ngày nên đàn cá rất thân thiện, thấy bóng người chúng bơi theo xin ăn, thậm chí là vuốt ve cá", chị Gấm vui vẻ nói.